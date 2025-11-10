Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 3. november 2025 – 7. november 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 45 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|31.760.521
|16,80
|533.711.241
|3. november 2025
|160.000
|18,54
|2.966.400
|4. november 2025
|150.000
|18,38
|2.757.000
|5. november 2025
|150.000
|18,11
|2.716.500
|6. november 2025
|160.000
|18,15
|2.904.000
|7. november 2025
|160.000
|17,95
|2.872.000
|I alt uge 45
|780.000
|18,23
|14.215.900
|I alt akkumuleret
|32.540.521
|16,84
|547.927.141
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 36.786.217 stk. egne aktier svarende til 2,53 % af selskabets aktiekapital.
