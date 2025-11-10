Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 3. november 2025 – 7. november 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 45 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 31.760.521 16,80 533.711.241 3. november 2025 160.000 18,54 2.966.400 4. november 2025 150.000 18,38 2.757.000 5. november 2025 150.000 18,11 2.716.500 6. november 2025 160.000 18,15 2.904.000 7. november 2025 160.000 17,95 2.872.000 I alt uge 45 780.000 18,23 14.215.900 I alt akkumuleret 32.540.521 16,84 547.927.141

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 36.786.217 stk. egne aktier svarende til 2,53 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations & ESG

Mads Thinggaard

Mobil nr. 2025 5469

