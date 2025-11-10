Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 3. november 2025 – 7. november 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 45 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse31.760.52116,80533.711.241
3. november 2025160.00018,542.966.400
4. november 2025150.00018,382.757.000
5. november 2025150.00018,112.716.500
6. november 2025160.00018,152.904.000
7. november 2025160.00017,952.872.000
I alt uge 45780.00018,2314.215.900
I alt akkumuleret 32.540.52116,84547.927.141

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 36.786.217 stk. egne aktier svarende til 2,53 % af selskabets aktiekapital.

