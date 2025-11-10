|Selskabsmeddelelse nr. 50 2025
Danske Bank
Bernstorffsgade 40
DK-1577 København V
Tel. + 45 33 44 00 00
10. november 2025
Page 1 of 1
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 45
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 45 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|15,029,674
|248.1511
|3,729,629,882
|03 november 2025
|39,000
|289.9129
|11,306,603
|04 november 2025
|40,000
|289.3874
|11,575,496
|05 november 2025
|40,000
|290.9015
|11,636,060
|06 november 2025
|40,000
|294.4028
|11,776,112
|07 november 2025
|39,801
|292.5508
|11,643,814
|I alt akkumuleret i uge 45
|198,801
|291.4376
|57,938,085
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|15,228,475
|248.7162
|3,787,567,968
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.824% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
Vedhæftet fil