Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 45

Selskabsmeddelelse nr. 50 2025

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



10. november 2025



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 45 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse15,029,674248.15113,729,629,882
03 november 202539,000289.912911,306,603
04 november 202540,000289.387411,575,496
05 november 202540,000290.901511,636,060
06 november 202540,000294.402811,776,112
07 november 202539,801292.550811,643,814
I alt akkumuleret i uge 45198,801291.437657,938,085
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet15,228,475248.71623,787,567,968




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.824% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

 

