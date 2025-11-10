WISeKey International Holding AG (Nasdaq: WKEY) et Columbus Acquisition Corp. (Nasdaq: COLA) concluent un accord définitif de fusion afin de coter en bourse la filiale de WISeKey, WISeSat.Space Corp., sous le nom WISeSat.Space Holdings Corp.

WISeKey recevra 250 millions USD en actions de WISeSat.Space Holdings Corp.

Transaction prévue pour clôturer au premier semestre 2026

Zoug, Suisse, et Singapour, le 10 novembre 2025 — Annonce ad hoc conformément à l’Art. 53 du Règlement de cotation SIX — WISeKey International Holding AG (“WISeKey”) (Nasdaq : WKEY ; SIX : WIHN), leader mondial dans le domaine de la cybersécurité, de l’identité numérique et des plateformes IoT, et Columbus Acquisition Corp. (“Columbus”) (Nasdaq : COLA), une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) cotée aux Îles Caïmans, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de fusion en date du 9 novembre 2025 (l’« Accord de Fusion ») portant sur une fusion entre Columbus et WISeKey’s wholly owned subsidiary, WISeSat.Space Corp. (“WISeSat”), une société holding des Îles Vierges britanniques détenant à 100% la filiale opérationnelle WISeSat.Space AG. Cette fusion donnera naissance à une société publique cotée au Nasdaq sous le nom WISeSat.Space Holdings Corp. (“Pubco”). À la clôture, WISeKey recevra 25 millions d’actions de Pubco à 10 USD par action et conservera une participation majoritaire. La transaction devrait se clôturer au premier semestre 2026.

APERÇU DE WISESAT

WISeSat, via sa filiale WISeSat.Space AG, fournit une plateforme satellitaire de nouvelle génération, développée par WISeKey et WISeSat, destinée à offrir une connectivité IoT sécurisée, économique et accessible mondialement. S’appuyant sur les puces cryptographiques post-quantiques de SEALSQ Corp (NASDAQ : LAES) (« SEALSQ »), une filiale de WISeKey spécialisée dans les semi-conducteurs, le PKI et les technologies matérielles et logicielles post-quantiques, les satellites WISeSat sont dotés de systèmes avancés de chiffrement, d’authentification et de gestion d’identité, incluant la Root of Trust de WISeKey et WISeID.

Ces satellites permettent des communications en temps réel résilientes au quantique pour des secteurs tels que la logistique, l’agriculture, l’énergie et la défense. Grâce au registre distribué Hedera, la technologie WISeSat assure intégrité et transparence des données via un réseau décentralisé. La constellation s’inscrit dans une initiative visant à protéger les communications numériques face aux menaces quantiques émergentes tout en permettant une infrastructure IoT autonome à l’échelle spatiale. WISeSat et ses partenaires ont déjà lancé 22 satellites, dont 14 sont opérationnels, et visent 100 satellites d’ici 2030.

En novembre 2025, WISeSat lancera son satellite de nouvelle génération protégé contre les menaces quantiques, équipé de la technologie Quantum Shield de SEALSQ, à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 depuis la base de Vandenberg en Californie. Ce satellite servira de banc d’essai pour les protocoles de communications post-quantiques depuis l’espace, étape essentielle vers une connectivité IoT satellitaire résiliente au quantique.

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION

Carlos Moreira, Fondateur et CEO de WISeKey, a déclaré: «Cette transaction marque une étape décisive dans la mission de WISeKey de construire une infrastructure satellitaire sécurisée, souveraine et résiliente au quantique. En associant WISeSat à Columbus, nous accélérons la commercialisation de notre écosystème de cybersécurité et d’IoT spatial et permettons à WISeSat de devenir une entreprise spatiale indépendante cotée au Nasdaq. Cette fusion nous positionne pour étendre notre réseau de 14 satellites en orbite aujourd’hui à 100 satellites d’ici 2030, renforçant la souveraineté technologique européenne et le leadership en systèmes spatiaux sécurisés.»

Fen Zhang, Président et CEO de Columbus, a déclaré: «Columbus est ravi d’annoncer cette transaction avec WISeSat, pionnier des technologies satellitaires avancées. WISeSat est idéalement positionnée pour saisir des opportunités significatives dans les communications satellitaires sécurisées.»

ACCORD DE FUSION

Selon l’Accord de Fusion, Columbus et WISeSat deviendront des filiales à 100% de Pubco. Toutes les actions de WISeSat seront échangées contre des actions de Pubco. WISeKey recevra 25 millions d’actions Pubco (valorisation implicite de 250 millions USD). Chaque action non rachetée de Columbus sera convertie en une action Pubco, et sept droits Columbus donneront droit à une action Pubco. WISeKey et SEALSQ investiront au moins 10 millions USD en numéraire dans WISeSat.

Pubco utilisera les fonds restants dans le trust Columbus, ainsi que l’investissement WISeKey/SEALSQ, pour financer ses opérations et sa commercialisation. L’accord a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration des sociétés concernées.

CONSEILLERS

Maxim Group LLC: conseiller financier exclusif de WISeKey

EGS LLP: conseiller juridique de WISeSat

Loeb & Loeb LLP: conseiller juridique de Columbus





INFORMATIONS IMPORTANTES

Pubco déposera un formulaire F-4 auprès de la SEC, incluant la circulaire de vote de Columbus. Les actionnaires sont invités à lire ces documents lorsqu’ils seront disponibles sur www.sec.gov et sur www.wisekey.com.

À propos de WISeSat.Space

WISeSat.Space est une coentreprise entre WISeKey et sa filiale SEALSQ, dédiée au déploiement de la première constellation mondiale de satellites IoT véritablement sécurisée. En s’appuyant sur la racine de confiance en identité numérique de WISeKey et sur les semi-conducteurs sécurisés post-quantiques de SEALSQ, WISeSat.Space crée un écosystème spatial de confiance destiné aux gouvernements, aux entreprises et aux fournisseurs d’infrastructures critiques.

À propos de SEALSQ

SEALSQ est un leader de l’innovation dans le domaine des solutions matérielles et logicielles de technologie post-quantique. Sa technologie intègre de manière fluide les semi-conducteurs, les infrastructures à clé publique (PKI) et les services de provisionnement, avec un accent stratégique sur le développement de la cryptographie et des semi-conducteurs résistants aux ordinateurs quantiques afin de relever les défis de sécurité urgents que pose cette nouvelle ère technologique. À mesure que les ordinateurs quantiques progressent, les méthodes de cryptographie traditionnelles telles que RSA et la cryptographie à courbe elliptique (ECC) deviennent de plus en plus vulnérables.

SEALSQ est à la pointe du développement de semi-conducteurs post-quantiques offrant une protection robuste et pérenne des données sensibles dans de nombreux domaines d’application, notamment les jetons d’authentification multifactorielle, l’énergie intelligente, les systèmes médicaux et de santé, la défense, les infrastructures de réseaux informatiques, l’automobile, ainsi que l’automatisation et le contrôle industriel. En intégrant la cryptographie post-quantique à ses solutions de semi-conducteurs, SEALSQ garantit aux organisations une protection durable contre les menaces quantiques. Ses produits sont conçus pour sécuriser les systèmes critiques, renforçant ainsi la résilience et la sécurité dans divers secteurs.

Pour plus d’informations sur nos semi-conducteurs post-quantiques et nos solutions de sécurité, veuillez consulter le site www.sealsq.com



À propos de WISeKey

WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”, SIX : WIHN ; Nasdaq : WKEY) est un leader mondial dans les domaines de la cybersécurité, de l’identité numérique et des solutions IoT. La société opère en tant que holding suisse à travers plusieurs filiales opérationnelles, chacune dédiée à un aspect spécifique de son portefeuille technologique. Parmi celles-ci :

(i) SEALSQ Corp (Nasdaq : LAES), spécialisée dans les semi-conducteurs, la technologie PKI et les produits post-quantiques ;

(ii) WISeKey SA, experte en solutions RoT et PKI pour l’authentification et l’identification sécurisées dans les domaines de l’IoT, de la blockchain et de l’intelligence artificielle ;

(iii) WISeSat AG, dédiée aux technologies spatiales pour la communication satellitaire sécurisée, notamment pour les applications IoT ;

(iv) WISe.ART Corp, spécialisée dans les NFTs de confiance basés sur la blockchain et opératrice de la place de marché WISe.ART pour les transactions NFT sécurisées ;

(v) SEALCOIN AG, axée sur le concept d’internet physique décentralisé (DePIN) et sur le développement de la plateforme SEALCOIN.

Chaque filiale contribue à la mission de WISeKey de sécuriser Internet tout en se concentrant sur ses domaines d’expertise respectifs. Leurs technologies s’intègrent de manière transparente dans la plateforme globale WISeKey.

WISeKey sécurise les écosystèmes d’identité numérique des individus et des objets grâce aux technologies blockchain, IA et IoT. Avec plus de 1,6 milliard de microcircuits déployés dans divers secteurs de l’IoT, WISeKey joue un rôle essentiel dans la sécurisation de l’Internet des objets. Les semi-conducteurs de l’entreprise génèrent des données massives précieuses qui, analysées par l’IA, permettent la prévention prédictive des défaillances d’équipements.

S’appuyant sur la racine de confiance cryptographique OISTE/WISeKey, la société assure l’authentification et l’identification sécurisées pour les applications IoT, blockchain et IA. Cette racine de confiance garantit l’intégrité des transactions en ligne entre objets et personnes.

Pour plus d’informations sur la stratégie de WISeKey et ses filiales, veuillez consulter le site : www.wisekey.com

Clause de non-responsabilité

La présente communication contient, explicitement ou implicitement, certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de WISeKey International Holding Ltd et ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd publie cette communication à la date des présentes et n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives qu’elle contient en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres, et ne représente pas un prospectus d’émission au sens de la loi suisse sur les services financiers (« FinSA ») ou de sa législation antérieure, ni une publicité au sens de la FinSA. Les investisseurs doivent se fonder sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les avantages et les risques qui y sont liés. Rien dans la présente communication ne saurait être interprété comme une garantie ou une promesse de performance future de WISeKey.



Contact presse et relations investisseurs

WISeKey/WISeSat Investor Contact:

Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com

WISeKey/WISeSat Media Contact:

The Equity Group Inc.

Lena Cati

Tel: +1 212 836-9611

lcati@theequitygroup.com

Columbus Contact

Fen Zhang

Chairman and Chief Executive Officer

Email: eric.zhang@hercules.global

Tel: (+1) 949 899 1827