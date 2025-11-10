Exposition d’art inclusif Corée × Canada: Une tournée dans trois villes canadiennes se conclut; la présentation à Séoul renforce les liens

- Une exposition réunissant 10 artistes handicapés de premier plan des deux pays jette les bases d’un échange culturel durable

- Deux années de collaboration aboutissent à des retombées concrètes pour le dialogue artistique entre la Corée et le Canada

TORONTO et OTTAWA et CANMORE, Alberta et SEOUL, Corée du Sud, 10 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de « L’Année des échanges culturels Corée-Canada 2024-2025 », une initiative conjointe d’échanges artistiques axée sur le handicap est menée grâce au soutien du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée (ministre Chae Hwi-young) et de Patrimoine canadien (ministre Steven Guilbeault). Le programme est coproduit par la Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE), présidée par M. Park Chang-sik, le Korea Disability Arts & Culture Center (KDAC), dirigé par Mme Bang Gui-hee, et le National accessArts Centre (NaAC), en collaboration avec le Conseil des arts du Canada et l’ambassade du Canada en République de Corée.





Dans ce cadre, « Corée × Canada – Arts et handicaps : repenser les frontières et les possibles », après une tournée réussie dans trois villes canadiennes, sera présentée au Modu Art Space à Séoul, du 5 novembre au 4 décembre.

Repousser les frontières et les possibles : une exposition qui efface les barrières entre artistes handicapés et non handicapés

Pendant deux semaines, dix artistes majeurs en situation de handicap, provenant des deux pays, ont partagé leurs pratiques à travers des expositions, des conférences, des ateliers et des activités collaboratives, échangeant leurs points de vue et célébrant les valeurs d’inclusion et de créativité, au-delà des distinctions liées au handicap.

L’exposition intègre de nombreuses mesures d’accessibilité – dont des descriptions audio pour les affiches, des textes en braille et des guides faciles à lire – afin de supprimer les obstacles entre les publics et de créer un espace d’appréciation ouvert à toutes et à tous. En « repoussant les frontières », artistes et visiteurs explorent de nouvelles formes d’empathie et de dialogue fondées sur la compréhension des différences.

L’artiste coréenne Ryu Dayoung a souligné : « C’est un honneur d’avoir pu dialoguer sur la scène internationale à travers mon travail d’artiste vivant avec un handicap », évoquant l’esprit de collaboration au cœur du projet. L’artiste canadienne Laurie M. Landry a ajouté : « Cet échange allait bien au-delà d’une simple exposition : c’était un véritable dialogue artistique entre nos deux pays, et l’art, lui, ne connaît pas de barrière linguistique ».

Fort de l’expérience acquise lors de la tournée canadienne, le volet présenté à Séoul proposera une exposition d’envergure accrue et un contenu approfondi, destinée au public coréen.

Deux années d’échanges culturels fructueux débouchent sur une véritable collaboration artistique

L’initiative « Année des échanges culturels Corée-Canada 2024-2025 » a offert une plateforme concrète de communication et de coopération bilatérales à travers diverses disciplines : arts visuels et de la scène, musique, danse, cinéma, animation et littérature. Grâce à des partenariats étendus réunissant des institutions publiques, des organismes artistiques privés et des milieux universitaires, le projet a approfondi la compréhension mutuelle et élargi le champ des échanges entre les deux peuples.

Le président de la KOFICE, M. Park Chang-sik, a déclaré : « L’Année des échanges culturels Corée-Canada 2024-2025 a constitué une période marquante durant laquelle nos deux nations ont pu approfondir leur compréhension réciproque tout en ouvrant de nouvelles voies de collaboration fondées sur la diversité et l’inclusion ». Il a ajouté : « Nous espérons que cette exposition servira de tremplin pour renforcer davantage la coopération entre la Corée et le Canada, en bâtissant une base durable pour les échanges culturels à venir ».

