Tallinna Sadama veebiseminaride kokkuvõte

10. novembril toimusid Tallinna Sadama veebiseminarid eesti ja inglise keeles, kus juhatuse esimees Valdo Kalm ja juhatuse liige / finantsjuht Andrus Ait tutvustasid grupi 2025. aasta III kvartali majandustulemusi.

Tallinna Sadam tänab kõiki osalejaid. Veebiseminaride salvestused on järele vaadatavad eesti keeles ja inglise keeles. Presentatsioon on lisatud käesolevale teatele ja selle leiab ka ettevõtte kodulehelt: https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/.

Angelika Annus

Investorsuhete juht

Tel. +372 5649 6230

E-post: angelika.annus@ts.ee

