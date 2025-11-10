Brim: Endurnýjun samnings um viðskiptavakt

Brim hf. hefur endurnýjað samning sinn við Kviku banka hf. um viðskiptavakt á hlutabréfum útgefnum af félaginu sem skráð eru á aðalmarkað NASDAQ Iceland.
Samningurinn kveður á um að Kvika skuli hvern viðskiptadag leggja fram kaup- og sölutilboð í hlutabréf félagsins í viðskiptakerfi Kauphallarinnar áður en markaðurinn opnar. Tilboðin skulu gilda innan dagsins. Verði tilboði Kviku tekið eða verði það fellt niður af hálfu Kviku skal Kvika setja fram nýtt tilboð þar til hámarksfjárhæð viðskipta fyrir hvern dag hefur verið náð. Tilboð skulu endurnýjuð eins fljótt og unnt er, þó ávallt innan 10 mínútna eftir að þeim er tekið að fullu eða þau felld niður af hálfu Kviku.
Kaup- og sölutilboð skulu vera að lágmarki 200.000 hlutir að nafnvirði á gengi sem Kvika ákveður hverju sinni. Tilboðin skulu lögð fram í tveimur hlutum. Annars vegar að minnsta kosti 20.000 hlutir með verðbili að hámarki 1,5% og hins vegar að lágmarki 180.000 hlutir með verðbili sem skal vera sem næst 1,5%, en ekki lægra en 1,45%. Kviku er heimilt að auka hámarksverðbil í 3% ef verðbreyting innan viðskiptadags er umfram 5%.
Tilboð skulu miðast við verðskrefatöflu Kauphallarinnar. Kviku er þó heimilt að setja fram tilboð með lægra verðbili ef sérstakar aðstæður skapast vegna verðskrefatöflunnar. Eigi Kvika viðskipti með bréf félagsins samkvæmt samningnum fyrir 84.000.000 kr. að markaðsvirði eða meira innan dags, falla niður skyldur um hámarksmun kaup- og sölutilboða innan þess dags.
Samningurinn er ótímabundinn og kemur til framkvæmda frá og með 11. nóvember 2025. Samningurinn er uppsegjanlegur af beggja hálfu með 14 daga fyrirvara.
Nánari upplýsingar veitir Inga Jóna Friðgeirsdóttir, fjármálastjóri, á netfangið ingajona@brim.is