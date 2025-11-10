Du Régiment aux Bâtiments a reçu un financement du gouvernement fédéral afin de supporter la transition des vétérans vers les métiers spécialisés

OTTAWA, Ontario, 10 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du Régiment aux Bâtiments (DRB) est fier d’annoncer un nouveau support financier de la part d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) afin de supporter les opportunités de transition de carrières des vétérans, réservistes, cadets et des familles de militaires à travers le pays.

Avec cet investissement, DRB a embauché trois nouveaux spécialistes de la sensibilisation- tous vétérans eux-mêmes- afin de renforcer les liens avec les membres de la communauté militaire à travers le pays. Ces spécialistes pourront aider les participants à accéder plus facilement à la formation, à la certification et a un emploi dans les métiers spécialisés syndiqués du Canada. Le financement améliore également les services de mentorat et de soutien à l’emploi de DRB, garantissant ainsi à un plus grand nombre de vétérans la possibilité de se bâtir une deuxième carrière durable.

« Le soutien d’EDSC aide les vétérans à acquérir les aptitudes nécessaires pour une carrière dans les métiers spécialisés tout en les accompagnant dans cette transition. » - James Hogarth, directeur exécutif national de Du Régiment aux Bâtiments. « Nos spécialistes de la sensibilisation des vétérans fournissent le soutien dont les participants ont besoin pour réussir dans les métiers. »

Avec de nouvelles initiatives fédérales qui permettent la mise en place d’importants projets de construction et d’infrastructure à travers le pays, les vétérans ont de plus en plus d’occasions d’appliquer leurs compétences et de bâtir des carrières enrichissantes dans les métiers. DRB est prêt à aider les participants afin qu’ils puissent tirer profit de toutes les nouvelles opportunités et ainsi contribuer à l’évolution de la main-d’œuvre canadienne.

À propos de Du Régiment aux Bâtiments Canada

Du Régiment aux Bâtiments est une organisation à but non lucratif qui offre aux vétérans, réservistes, cadets, membres militaires et leur famille, des possibilités d’apprentissage et de carrière dans les métiers spécialisés. DRB offre les services de formation et de mentorat ainsi que le support aux employés, en partenariat avec les Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) et les employeurs à travers le Canada.

Médias:

Sable Frey

Directrice des communications

Du Régiment aux Bâtiments

Sfrey@helmetstohardhats.ca | 289-683-0773

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85e12577-7c35-400c-a871-677d777ce5c1/fr