Weekly report share buyback from November 3 to November 7, 2025

In accordance with the regulations relating to share buybacks, Technip Energies (PARIS:TE) declares the following purchases of its own shares from November 3, 2025, to November 7, 2025.

These transactions were carried out as part of the buyback program with a discretionary mandate carried out by an investment services provider making decisions relating to the acquisition of Technip Energies shares independently.

Name of the issuer Identity Day of the transaction Identity code of the financial instrument Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/3/2025 NL0014559478 7 852 35.902445 AQEU
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/3/2025 NL0014559478 47 125 35.887329 CCXE
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/3/2025 NL0014559478 6 843 35.911799 TQEX
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/3/2025 NL0014559478 68 261 35.838323 XPAR
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/4/2025 NL0014559478 7 980 35.554351 AQEU
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/4/2025 NL0014559478 48 829 35.526061 CCXE
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/4/2025 NL0014559478 7 381 35.531007 TQEX
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/4/2025 NL0014559478 71 958 35.517188 XPAR
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/5/2025 NL0014559478 8 145 35.795347 AQEU
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/5/2025 NL0014559478 48 577 35.749290 CCXE
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/5/2025 NL0014559478 7 318 35.729311 TQEX
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/5/2025 NL0014559478 75 028 35.745059 XPAR
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/6/2025 NL0014559478 8 399 35.435278 AQEU
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/6/2025 NL0014559478 50 658 35.435728 CCXE
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/6/2025 NL0014559478 8 014 35.421150 TQEX
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/6/2025 NL0014559478 77 419 35.441136 XPAR
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/7/2025 NL0014559478 8 506 34.650202 AQEU
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/7/2025 NL0014559478 51 519 34.665838 CCXE
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/7/2025 NL0014559478 8 095 34.669554 TQEX
TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/7/2025 NL0014559478 79 195 34.661057 XPAR
    TOTAL 697 102 35.432179  

For detailed information on the transactions carried out and on the objectives of the shares purchases, please refer to the detailed declaration available on: https://investors.technipenergies.com/notice-trading-own-shares.

About Technip Energies

Technip Energies is a global technology and engineering powerhouse. With leadership positions in LNG, hydrogen, ethylene, sustainable chemistry, and CO2 management, we are contributing to the development of critical markets such as energy, energy derivatives, decarbonization, and circularity. Our complementary business segments, Technology, Products and Services (TPS) and Project Delivery, turn innovation into scalable and industrial reality.

Through collaboration and excellence in execution, our 17,000+ employees across 34 countries are fully committed to bridging prosperity with sustainability for a world designed to last.

Technip Energies generated revenues of €6.9 billion in 2024 and is listed on Euronext Paris. The Company also has American Depositary Receipts trading over the counter.

For further information: www.ten.com.

