Déclaration hebdomadaire rachat d’actions du 3 novembre au 7 novembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 3 novembre 2025 au 7 novembre 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.

Nom de l’émetteur Code identifiant de

l’émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €) Code MIC TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/3/2025 NL0014559478 7 852 35.902445 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/3/2025 NL0014559478 47 125 35.887329 CCXE TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/3/2025 NL0014559478 6 843 35.911799 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/3/2025 NL0014559478 68 261 35.838323 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/4/2025 NL0014559478 7 980 35.554351 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/4/2025 NL0014559478 48 829 35.526061 CCXE TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/4/2025 NL0014559478 7 381 35.531007 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/4/2025 NL0014559478 71 958 35.517188 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/5/2025 NL0014559478 8 145 35.795347 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/5/2025 NL0014559478 48 577 35.749290 CCXE TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/5/2025 NL0014559478 7 318 35.729311 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/5/2025 NL0014559478 75 028 35.745059 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/6/2025 NL0014559478 8 399 35.435278 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/6/2025 NL0014559478 50 658 35.435728 CCXE TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/6/2025 NL0014559478 8 014 35.421150 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/6/2025 NL0014559478 77 419 35.441136 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/7/2025 NL0014559478 8 506 34.650202 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/7/2025 NL0014559478 51 519 34.665838 CCXE TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/7/2025 NL0014559478 8 095 34.669554 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 11/7/2025 NL0014559478 79 195 34.661057 XPAR TOTAL 697 102 35.432179

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur : https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/transactions-sur-actions-propres.

A propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d’informations : www.ten.com.

Contacts

Relations investisseurs

Phillip Lindsay

Vice-Président, Relation investisseurs

Tel : +44 207 585 5051

Email : Phillip Lindsay

Relations médias

Jason Hyonne

Responsable Relations presse et des médias sociaux

Tel : +33 1 47 78 22 89

Email : Jason Hyonne

Pièce jointe