Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 novembre au 7 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 novembre au 7 novembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/11/2025FR0000062234 141304,5714CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/11/2025FR0000062234 151305,0667XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/11/2025FR0000062234 41308,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84903/11/2025FR0000062234 21308,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/11/2025FR0000062234 521291,6154XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/11/2025FR0000062234 141286,8571CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/11/2025FR0000062234 41282,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84904/11/2025FR0000062234 21284,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/11/2025FR0000062234 41286,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/11/2025FR0000062234 151286,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/11/2025FR0000062234 21286,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84905/11/2025FR0000062234 431289,4884XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84906/11/2025FR0000062234 521295,5385XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84906/11/2025FR0000062234 141296,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84906/11/2025FR0000062234 41296,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84906/11/2025FR0000062234 21296,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84907/11/2025FR0000062234 511290,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84907/11/2025FR0000062234 141280,5714CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84907/11/2025FR0000062234 41287,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84907/11/2025FR0000062234 21288,0000TQEX
   TOTAL 3141292,1911 

