COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 novembre au 7 novembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/11/2025
|FR0000062234
|14
|1304,5714
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/11/2025
|FR0000062234
|15
|1305,0667
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/11/2025
|FR0000062234
|4
|1308,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|03/11/2025
|FR0000062234
|2
|1308,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/11/2025
|FR0000062234
|52
|1291,6154
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/11/2025
|FR0000062234
|14
|1286,8571
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/11/2025
|FR0000062234
|4
|1282,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|04/11/2025
|FR0000062234
|2
|1284,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/11/2025
|FR0000062234
|4
|1286,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/11/2025
|FR0000062234
|15
|1286,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/11/2025
|FR0000062234
|2
|1286,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|05/11/2025
|FR0000062234
|43
|1289,4884
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|06/11/2025
|FR0000062234
|52
|1295,5385
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|06/11/2025
|FR0000062234
|14
|1296,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|06/11/2025
|FR0000062234
|4
|1296,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|06/11/2025
|FR0000062234
|2
|1296,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|07/11/2025
|FR0000062234
|51
|1290,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|07/11/2025
|FR0000062234
|14
|1280,5714
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|07/11/2025
|FR0000062234
|4
|1287,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|07/11/2025
|FR0000062234
|2
|1288,0000
|TQEX
|TOTAL
|314
|1292,1911
Pièce jointe