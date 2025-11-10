Audacia s’associe au Bleuet de France via son fonds Straton

Paris, le 10 novembre 2025, 18h15 CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce un partenariat avec l’œuvre nationale du Bleuet de France via son nouveau fonds dédié à la défense et à la souveraineté industrielle, Straton.

Créé en 1925, le Bleuet de France est devenu le symbole national de la mémoire et de la solidarité envers le monde combattant. À travers ce partenariat, Audacia souhaite lier l’investissement dans la défense à une démarche de reconnaissance nationale pour celles et ceux qui ont consenti à s’engager au péril de leur vie — une manière d’inscrire la performance financière dans une logique de gratitude collective et humaine.

« Investir dans la défense, ce n’est pas préparer la guerre, c’est se donner les moyens de préserver la paix et d’assurer notre sécurité collective. En nous associant au Bleuet de France, nous souhaitons rappeler que la Défense, ce sont d’abord des femmes et des hommes, et que son financement n’a de sens qu’en reconnaissant leur engagement. » Thomas Schmitz, directeur associé d’Audacia et gérant du fonds Straton.

Dans le cadre de ce partenariat, une partie significative de la rémunération de performance perçue par l’équipe de gestion de Straton sera reversée au Bleuet de France, afin de soutenir ses actions en faveur des blessés, veuves, orphelins et pupilles de guerre.

« Ce partenariat avec Audacia incarne parfaitement l’esprit du Bleuet de France : unir les générations, les institutions et les entreprises autour d’un même devoir de solidarité. » Pierre-Emmanuel de Laforcade, directeur général du Bleuet de France.

Un fonds au service de la performance et de la souveraineté

Doté d’une taille cible de 150 M€, Straton investira des tickets de 2 à 15 M€ dans des PME françaises non cotées de la Base industrielle et technologique de défense (BITD), à fort potentiel d’innovation et d’export.

Classé article 8 SFDR, Straton se distingue par un positionnement unique sur le segment small cap, là où se trouvent près de 4 000 PME de la BITD encore peu accompagnées par le capital-investissement.

Ses investissements répondront à trois défis majeurs :

Technologique : spatial, IA, cybersécurité, drones, électronique avancée ;

Capacitaire : augmentation des cadences, consolidation des filières industrielles ;

De résilience : approvisionnement, maintenance, logistique et équipement des forces armées.





« La défense du XXIᵉ siècle sera le fruit d’une innovation permanente, soutenue par une finance visionnaire et responsable. » Charles Beigbeder, président d’Audacia.

Par ce partenariat, Audacia réaffirme sa conviction que la finance peut contribuer à une défense innovante, performante et profondément humaine, dans l’esprit du Bleuet de France, symbole de mémoire et d’espoir depuis un siècle.

***

À propos du Bleuet de France

Né au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Bleuet de France célèbre cette année son centenaire, soit un siècle de solidarité et de mémoire en faveur des victimes de guerre, civiles comme militaires.

Ce symbole d’espoir est né dans les tranchées, là où, au milieu de la boue et du chaos, le bleuet était souvent la seule fleur à pousser, évoquant la résilience et la renaissance.

Depuis cent ans, l’œuvre du Bleuet de France soutient les militaires blessés, anciens combattants, victimes du terrorisme, pupilles de la Nation et familles endeuillées.

Chaque année, ce sont plus de 25 000 bénéficiaires qui reçoivent une aide précieuse — psychologique, physique ou financière.

www.bleuetdefrance.fr

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

