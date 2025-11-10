CCC signe un accord de coopération stratégique avec l’Administration du programme d’acquisition de la défense de la Corée

OTTAWA, Ontario, 10 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est fière d’annoncer la signature d’une lettre d’intention avec DAPA, l’Administration du programme d’acquisition de la défense de la République de Corée. Reconnaissant que les domaines spatial et maritime constituent désormais une frontière stratégique décisive en matière de sécurité mondiale, la DAPA et la CCC ont exprimé leur intention de poursuivre une initiative structurée sur les systèmes spatiaux commerciaux de prochaine génération, notamment les communications par satellite en orbite terrestre basse, ainsi que sur les plateformes maritimes.

La DAPA est une agence gouvernementale de la République de Corée responsable de la gestion globale de la recherche et du développement en matière de défense, de l’acquisition, des achats et de la promotion de l’industrie de défense. Elle gère des programmes dans des domaines tels que l’aérospatiale, les systèmes navals et les technologies avancées, et joue un rôle clé dans la coopération internationale en matière de défense.

La lettre d’intention a été signée par le président-directeur général de la CCC, Bobby Kwon, et le ministre coréen de la DAPA, Seok Jong-gun, en présence de l’honorable Maninder Sidhu – le ministre canadien du Commerce international. Elle s’appuie sur le protocole d’entente sur la coopération en matière d’industrie et d’approvisionnement de défense signé en 2024 entre la CCC et la DAPA, afin d’approfondir la collaboration bilatérale entre le Canada et la République de Corée dans les domaines émergents qui soutiennent la défense nationale, l’innovation technologique et la sécurité des alliés.

La Corée est le septième partenaire commercial du Canada, et le sixième en matière d’importations et d’exportations. Ensemble, le protocole d’entente et la lettre d’intention permettront à la CCC de mettre en relation des entreprises canadiennes proposant des solutions répondant aux besoins de la Corée. Pour en savoir plus, contactez la CCC.

Citations

« Ce nouvel accord entre la Corporation commerciale canadienne et l’Administration du programme d’acquisition de la défense de la Corée reflète l’engagement commun du Canada et de la République de Corée à stimuler l’innovation dans les technologies spatiales et maritimes — des secteurs essentiels à notre avenir économique et à notre sécurité nationale. Il souligne également les efforts du Canada pour élargir les débouchés commerciaux dans des industries technologiques en forte croissance. En mettant directement en relation les entreprises canadiennes avec les priorités coréennes en matière de défense et d’innovation, nous renforçons les liens commerciaux, ouvrons de nouveaux marchés pour les entreprises canadiennes et approfondissons notre partenariat stratégique. C’est la diversification du commerce en action — portée par l’innovation, la sécurité et une collaboration à long terme. » – Maninder Sidhu, ministre du Commerce international

« Grâce à cette lettre d’intention, la DAPA renforce le partenariat stratégique entre la République de Corée et le Canada dans le domaine de l’innovation en matière de défense. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec la CCC pour explorer des initiatives conjointes dans les domaines spatial et maritime qui contribuent à la sécurité régionale et mondiale. » – Seok Jong-gun, ministre de la DAPA

« Cette lettre d’intention marque une avancée significative dans la collaboration en matière de défense entre le Canada et la Corée. En alignant nos forces dans les technologies spatiales et maritimes, nous ouvrons de nouvelles voies pour l’innovation et la coopération stratégique. » – Bobby Kwon, président-directeur général de la CCC

Faits

Cette lettre d’intention ne crée aucune obligation juridique ni engagement contraignant pour l’une ou l’autre des parties. Elle reflète la compréhension mutuelle et la volonté de la DAPA et de la CCC d’explorer des domaines de collaboration potentiels dans un esprit de partenariat et de confiance.



Liens connexes

Ressource

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.