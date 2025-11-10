Paris, France, 10 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --



North Atlantic France SAS apporte des éléments d’actualisation liés à son projet d’acquisition d’une participation majoritaire dans Esso Société Anonyme Française SA

Autorisation en matière de concurrence obtenue en Turquie ; l’opération reste soumise à l'autorisation en matière d'investissements directs étrangers des autorités françaises et à l'autorisation en matière de subventions étrangères de la Commission européenne

La date cible de réalisation de la transaction est fixée au 28 novembre 2025

Les actionnaires d’Esso S.A.F. ont approuvé la distribution exceptionnelle de 60,21 € par action

En cas de réalisation de la Transaction le 28 novembre 2025, le prix d’acquisition final sera de 26,19 € par action Esso S.A.F. au titre de l’acquisition du bloc d’actions détenu par ExxonMobil et de 28,93 € par action Esso S.A.F. dans le cadre de l’offre publique

Esso S.A.F. sera renommée « North Atlantic Energies » dès la réalisation de la transaction





Paris, FRANCE, 10 novembre 2025 – North Atlantic France SAS (« North Atlantic ») rappelle ses précédentes annonces en date du 28 mai 2025, du 24 septembre 2025 et du 6 octobre 2025 concernant le projet d'acquisition auprès d’ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») de l’intégralité des participations d’ExxonMobil dans Esso Société Anonyme Française SA (« Esso S.A.F. ») et dans ExxonMobil Chemical France SAS (la « Transaction »).

Autorisations réglementaires et calendrier de réalisation de la Transaction envisagé

North Atlantic a obtenu l'autorisation des autorités de concurrence turques et poursuit ses démarches pour obtenir les autorisations réglementaires restantes, à savoir l'autorisation préalable en matière d'investissements étrangers du Ministère français de l'Économie et la décision de la Commission européenne en vertu du règlement européen sur les subventions étrangères.

Sous réserve de l'obtention de ces autorisations et de la finalisation de certains accords de financement, North Atlantic et ExxonMobil prévoient actuellement de réaliser la Transaction le 28 novembre 2025.

Prix d’acquisition du bloc de 26,19 € par action en cas de réalisation de la Transaction le 28 novembre 2025

Le 6 octobre 2025, North Atlantic a annoncé que le prix par action Esso S.A.F. de 149,19 € serait ramené à 85,18 €, reflétant (i) un ajustement à la baisse de 11,01 € correspondant au changement dans la valeur en euros du stock d’Esso S.A.F. par rapport à sa valeur au 31 décembre 2024 et (ii) un ajustement à la baisse de 53,00 € correspondant au dividende ordinaire et au dividende exceptionnel versés par Esso S.A.F. le 10 juillet 2025.

En outre, compte tenu de la distribution exceptionnelle de 60,21 € par action qui sera versée le 14 novembre 2025 par Esso S.A.F., à la suite de l’approbation des actionnaires obtenue le 4 novembre 2025 lors de l’assemblée générale mixte d’Esso S.A.F., le prix de 85,18 € par action sera réduit à 24,97 €.

En cas de réalisation de la Transaction le 28 novembre 2025, North Atlantic et ExxonMobil ont convenu d’arrêter définitivement entre eux, de manière forfaitaire, le montant des ajustements de prix prévus au contrat de cession et de fixer le prix par action versé à ExxonMobil à 26,19 €1.

Sur cette base, le prix qui serait payé aux actionnaires minoritaires d'Esso S.A.F. dans le cadre de l'offre publique d’achat obligatoire sur les actions restantes d'Esso S.A.F. que North Atlantic entend déposer avant la fin de l’année s’établit à 28,93 €2 par action, soit une différence d’environ 10,46 % par rapport au prix par action payé à ExxonMobil.

Changement de la dénomination sociale d’Esso S.A.F

Conformément à la décision prise lors de l'assemblée générale mixte d'Esso S.A.F. le 4 novembre 2025 et sous réserve de la réalisation de la Transaction, Esso S.A.F. sera renommée « North Atlantic Energies ».

North Atlantic rappelle s’être engagée à assurer une transition complète et bien gérée, avec l’intention de maintenir l’emploi, les rémunérations et avantages existants.

À PROPOS DE NORTH ATLANTIC

Depuis près de quatre décennies, North Atlantic est un leader dans le secteur des carburants et des stations-service, opérant également pour les segments résidentiel, commercial ainsi que la vente en gros de carburant à Terre-Neuve-et-Labrador. Récemment, dans le cadre d’une joint-venture avec Suncor Energy, North Atlantic a étendu la présence de ses stations-service à la Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, par l’intermédiaire de North Sun Energy. Le groupe North Atlantic exploite plus de 110 stations-service dans les trois provinces. North Atlantic dispose de projets ambitieux de croissance et de développement dans des localisations stratégiques au Canada.

Reconnu pour son expertise dans l’achat et la vente de produits de grande qualité, North Atlantic s’adresse à la fois aux secteurs domestique et industriel, tout en desservant des clients internationaux par le biais de ses canaux de distribution de soutage maritime.

North Atlantic prévoit de poursuivre sa croissance stratégique afin d’offrir des solutions énergétiques innovantes et vertes adaptées à l’évolution des besoins mondiaux. En stimulant les progrès de l’industrie, North Atlantic favorise l’acquisition de nouvelles compétences et la création de nouveaux emplois dans ce paysage dynamique. North Atlantic demeure engagé à proposer des produits et des services (énergie, essence et stations-service) de grande qualité au service de l’amélioration de l’expérience client tout en favorisant la croissance économique dans les collectivités qu’elle dessert au Canada et à l’étranger.

1 Afin d'éviter toute ambiguïté, si la réalisation de la Transaction n'a pas lieu le 28 novembre 2025, le prix par action à verser à ExxonMobil devra être recalculé conformément aux termes et conditions du contrat d’acquisition d'actions conclu entre ExxonMobil et North Atlantic le 24 septembre 2025. Ces ajustements sont décrits dans le communiqué de presse publié par North Atlantic le 6 octobre 2025. Pour mémoire (en excluant l’ajustement visé à la note 2 ci-après qui n’affecte pas le prix payé dans le cadre de l’offre), ces ajustements concernent :

un ajustement à la hausse résultant du mécanisme de ticking fee correspondant aux intérêts courus sur (i) un premier montant de base de 362 000 000 € à un taux d’intérêt fondé sur le taux à court terme de l’euro (ESTR) majoré de 2 % par an entre le 2 mars 2025 (inclus) et la date de clôture (exclue), et (ii) un second montant de base de 950 000 000 € à un taux de 2,4 % par an entre le 2 mars 2025 (inclus) et la date de clôture (exclue).

un ajustement à la hausse reflétant un montant net d’impôt de (i) la cession au groupe ExxonMobil de l’activité de commercialisation des lubrifiants et spécialités d’Esso S.A.F. pour un prix estimé de 8 millions d’euros (dont 3 millions d’euros au titre des stocks, à ajuster de nouveau à la date de clôture) et (ii) la cession au groupe ExxonMobil de certaines marques et autres droits de propriété intellectuelle d’Esso S.A.F. pour un montant de 20 millions d’euros.

2 Cette différence de prix résulte de l’exclusion, s’agissant du prix payé aux actionnaires minoritaires, de l'impact de l'ajustement à la baisse du prix payable à ExxonMobil au titre des pertes liées aux passifs sociaux postérieurs à la date de réalisation, comme précédemment annoncé le 24 septembre 2025.