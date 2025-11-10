Kymeta nomme Manny Mora, un dirigeant expérimenté du secteur de la défense, au poste de PDG afin de dynamiser l’innovation en matière de communications mobiles par satellite pour les missions de sécurité nationale

REDMOND, Washington, 10 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, leader mondial des communications mobiles par satellite basées sur la technologie des métamatériaux, a annoncé aujourd’hui la nomination de Manny Mora au poste de président-directeur général, avec prise d’effet immédiate. Cette nomination marque une accélération stratégique de la mission de Kymeta : fournir une connectivité fiable et performante aux forces armées et aux opérateurs des missions critiques du département de la Défense des États-Unis et des gouvernements alliés.

Manny Mora rejoint Kymeta après une brillante carrière de 40 ans chez General Dynamics Mission Systems, où il a dirigé les systèmes spatiaux et de renseignement et soutenu les besoins opérationnels du département de la Défense, de la communauté du renseignement, du département de la Sécurité intérieure et de partenaires internationaux.

« Alors que la communauté de la défense modernise son infrastructure de commandement et de contrôle, Kymeta est idéalement placée pour fournir des solutions de communication par satellite mobiles performantes même dans les environnements les plus exigeants », a déclaré Nicole Piasecki, présidente exécutive du conseil d’administration. « Manny Mora apporte l’expertise opérationnelle et la vision stratégique nécessaires pour amplifier notre impact et renforcer notre rôle de partenaire de confiance auprès des acteurs de la sécurité nationale ».

La gamme de produits Kymeta repose sur une technologie d’antennes propriétaire à base de métamatériaux, permettant la conception de terminaux à écran plat à pilotage électronique offrant une connectivité multi-orbite fluide en mobilité. Ces systèmes sont conçus pour garantir fiabilité, résilience et rapidité de déploiement, des atouts essentiels pour les combattants mobiles d’aujourd’hui.

« Je suis honoré de diriger Kymeta à un moment où la connectivité mobile et sécurisée est cruciale pour les missions », a souligné Mora. « Notre technologie de pointe transforme déjà la façon dont les clients de la défense et du gouvernement communiquent entre les différents domaines. Mon objectif est d’accélérer l’innovation, d’étendre notre présence opérationnelle et de veiller à ce que nos solutions répondent aux besoins évolutifs de nos partenaires de sécurité nationale ».

Manny Mora succède à Rick Bergman, qui accompagne cette transition. Sous la direction de M. Bergman, Kymeta a lancé le terminal Goshawk™ u8, renforçant ainsi ses relations avec ses partenaires clés et franchissant une étape majeure dans le domaine des communications par satellite multibandes à ouverture unique. « Nous remercions Rick pour son leadership et sa contribution », a ajouté Nicole.

Cette annonce fait suite à la sélection de Kymeta comme fournisseur de communications par satellite multi-orbites pour le projet PILOTE NEXT GENERATION COMMAND & CONTROL (NGC2) de l’armée américaine, qui s’appuie sur le terminal Osprey™ u8 pour permettre des opérations distribuées et une meilleure connaissance de la situation.

Kymeta reste concentrée sur la fourniture de solutions de communications par satellite mobiles définies par logiciel intégrant des réseaux satellitaires et cellulaires pour une connectivité continue.

Pour plus d’informations, consultez le site kymetacorp.com.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7aa5aff2-70cb-4de4-9350-bda3ec359824



