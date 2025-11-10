Projet d’acquisition par North Atlantic de la participation d’ExxonMobil dans Esso S.A.F. : date prévisionnelle de changement de contrôle et prix d’acquisition

Projet d’acquisition par North Atlantic de la participation d’ExxonMobil dans Esso S.A.F.

Date prévisionnelle de changement de contrôle Prix d’acquisition



- Date prévisionnelle de changement de contrôle

North Atlantic France SAS (« North Atlantic ») a communiqué ce jour sur la date envisagée par North Atlantic et ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») pour la réalisation du projet d'acquisition auprès d’ExxonMobil de l’intégralité des participations d’ExxonMobil dans Esso S.A.F. et dans ExxonMobil Chemical France SAS (la « Transaction »).

Sous réserve de l’obtention par North Atlantic des autorisations réglementaires restantes et de la finalisation de certains accords de financement, North Atlantic et ExxonMobil prévoient actuellement de réaliser la Transaction le 28 novembre 2025.

_ Prix d’acquisition des actions Esso S.A.F.

Cette communication de North Atlantic précise également le prix d’acquisition des actions Esso S.A.F. convenu entre North Atlantic et ExxonMobil dans l’hypothèse d’une réalisation de la Transaction le 28 novembre 2025, s’établirait ainsi à 26,19 euros par action Esso S.A.F.

Sur cette base, le prix qui serait payé par North Atlantic aux actionnaires minoritaires d’Esso S.A.F. dans le cadre de l’offre publique obligatoire sur le solde des actions Esso S.A.F., s’établirait à 28,93 euros par action Esso S.A.F.

Vous trouverez ces informations dans la communication de North Atlantic disponible sur : Salle de presse - North Atlantic

Esso S.A.F. reste pleinement mobilisée pour assurer la continuité de ses opérations et le service à ses clients tout au long de cette période de transition.

Contact presse









Catherine Brun - 01 70 48 72 81

catherine.brun@exxonmobil.com









Contact actionnaires









Gildas Guillosseau – 01 70 48 73 40

gildas.guillosseau@exxonmobil.com





Pièce jointe