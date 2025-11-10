La Croix-Rouge canadienne déploie une clinique médicale d’urgence en Jamaïque 

OTTAWA, Ontario, 10 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne, en collaboration avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la Fédération internationale) et la Croix-Rouge de la Jamaïque, déploie une clinique médicale afin de venir en aide aux personnes éprouvées par le passage dévastateur de l’ouragan Melissa dans les Caraïbes.

Grâce au soutien de nos donateurs et donatrices et du gouvernement du Canada, une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes humanitaires de la Croix-Rouge canadienne partira pour la Jamaïque afin de contribuer à l’intervention en réponse au passage de l’ouragan Melissa, une tempête de catégorie 5. L’équipement nécessaire à l’aménagement de la clinique médicale, quant à lui, sera expédié dans les plus brefs délais. La mobilisation de ces ressources complémentaires vise à renforcer les opérations d’urgence menées par les équipes de la Croix-Rouge de la Jamaïque, qui étaient sur le terrain lorsque l’ouragan Melissa a touché terre et qui continuent d’offrir une aide essentielle aux personnes touchées par la catastrophe.

En bref

Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada et à la générosité de ses donatrices et donateurs, la Croix-Rouge canadienne s’apprête à déployer une clinique médicale en Jamaïque.

La Croix-Rouge canadienne mobilise sept spécialistes humanitaires pour appuyer l’intervention menée par la Croix-Rouge de la Jamaïque et la Fédération internationale. L’équipe offrira un leadership opérationnel essentiel et une expertise en santé, incluant des services de proximité aux communautés les plus durement touchées par l’ouragan, des fournitures médicales et des médicaments, du matériel relatif à la santé mentale et au soutien psychosocial, et un appui en gestion des opérations.

La Croix-Rouge canadienne a également appuyé les interventions d'urgence en Haïti visant à fournir à la population un hébergement d'urgence et des services d'hygiène, d'assainissement et d'approvisionnement en eau.

Des trousses pharmaceutiques comprenant des fournitures médicales et des médicaments sont distribuées aux populations touchées à Cuba.

Citation

« La Croix-Rouge travaille sans relâche pour aider les personnes éprouvées par le passage dévastateur de l’ouragan Melissa. La Croix-Rouge canadienne joint ses efforts à ceux de la Croix-Rouge de la Jamaïque et de ses partenaires internationaux afin d’offrir des soins d’urgence, du réconfort et des fournitures essentielles. Grâce à la générosité du gouvernement du Canada et de nos donateurs et donatrices, la Croix-Rouge canadienne est à dépêcher une équipe de spécialistes ainsi qu’une clinique médicale d’urgence afin d’offrir un soutien vital à des personnes qui en ont désespérément besoin. »



— Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Les personnes qui souhaitent venir en aide aux populations des Caraïbes touchées par l’ouragan Melissa sont invitées à faire un don au Fonds de secours : Ouragan Melissa en ligne à l’adresse croixrouge.ca ou par téléphone en composant le 1 800 418-1111.

