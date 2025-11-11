フィネクストラとクラウデラのレポートで、企業の91％がハイブリッドAIを「極めて価値が高い」と回答、金融サービス業界の新たな標準であることが明らかに

カリフォルニア州サンタクララ発, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- あらゆるデータ環境にAIを提供する唯一の企業であるクラウデラ (Cloudera) は本日、新たな世界的レポートを発表した。 このレポートは、フィネクストラ・リサーチ (Finextra Research) との提携により作成されたもので、世界各地の155名の経営幹部およびリーダーを対象とした調査結果に基づいている。 調査結果によると、ハイブリッドAIの導入は金融サービス業界における不可欠な戦略となっており、91％という圧倒的多数の企業がハイブリッドアプローチを「極めて価値が高い」と評価している。 さらに、AIの導入が広く進んでいる一方で、依然として深刻なデータおよびセキュリティ上の障壁が存在し、企業が全社的な統合を実現できていないことが調査では明らかになった。

本調査によれば、金融サービス業界の62％の企業が、パブリッククラウド、データセンターおよびエッジ環境を組み合わせ、データが存在するあらゆる場所でAIを展開するハイブリッドAIアプローチを採用している。 このモデルは、レガシーシステムの管理、効率的なスケーリング、そしてAIモデルのトレーニングおよび展開といった高負荷な作業を処理する上で極めて重要であると考えられている。 このような広範な導入は、柔軟でデータをどこでも活用できるインフラストラクチャがもはや選択肢ではなく、競争優位性を確立するための中核的要件となっていることを示している。

AI実装ギャップの解消に向けて

データセキュリティは、AI実装ギャップを埋める上での主要な障壁として浮上している。 さらに、金融サービス業界の97％の企業が、データサイロの存在が効果的なAIモデルの構築および展開を妨げていると報告している。 これらの課題は、AIのイノベーションが成功するためには、信頼性の高い統合的なデータガバナンスとセキュリティという基盤の上に成り立たなければならないことを強調している。

AIへの高い期待にもかかわらず、多くの企業はいまだ真の変革的価値を引き出すことに苦戦している。 約半数の企業 (48％) はAIの初期的な実験段階を超えているものの、依然としてその技術を中核業務に完全統合できていない。 これは、全社的なAI導入を既に実現している26％の企業と比較して不利な立場にあることを意味している。

クラウデラの金融サービス向けAIソリューション担当グローバル・ディレクターであるエイドリアン・シュネイヤー (Adrien Chenailler) は次のように述べている。「このレポートは、データをどこでも活用できるハイブリッド戦略が不可欠であることを裏付けています。 このレポートは、インフラストラクチャだけでは不十分であることも示しています。 AI実装ギャップを真に解消するためには、金融機関には、あらゆる環境において一貫したガバナンスとセキュリティを確保する統合型のデータおよびAIプラットフォームが必要になります。 これこそが、信頼を構築し、リスクを管理し、大規模なAI導入を加速させる唯一の方法です。」

主な調査結果

ハイブリッドAIが主流のアプローチ： 金融サービス企業の62％が積極的にハイブリッドアプローチを採用している。

金融サービス企業の62％が積極的にハイブリッドアプローチを採用している。 AI導入は戦略的必然： 金融サービス企業の97％が少なくとも1件のAI/MLユースケースを導入しており、AIは新興技術から中核的な事業推進要素へと移行している。

金融サービス企業の97％が少なくとも1件のAI/MLユースケースを導入しており、AIは新興技術から中核的な事業推進要素へと移行している。 統合ガバナンスは不可欠： ハイブリッド導入の増加に伴い、84％の企業がすべての環境における統合的なデータガバナンスおよびセキュリティの枠組みを「極めて重要」または「非常に重要」と考えている。

ハイブリッド導入の増加に伴い、84％の企業がすべての環境における統合的なデータガバナンスおよびセキュリティの枠組みを「極めて重要」または「非常に重要」と考えている。 セキュリティ機能がAI投資を左右： 企業の4社に1社 (25％) が、AIプラットフォームベンダーを評価する際にセキュリティを最優先事項としている。

フィネクストラ・リサーチのマネージング・ディレクターであるゲイリー・ライト (Gary Wright) は次のように述べている。「当社のメンバーにとって現実は明白です。AIがその潜在能力を最大限に発揮できるのは、データ主権、プライバシー、そして信頼が保証されている場合のみです。 調査結果は、進展と課題の両面を浮き彫りにしており、AIの成功は投資規模だけでなく、インフラストラクチャ、ベンダーとの提携、そして強固なデータガバナンスに関する戦略的判断に左右されることを示しています。 クラウデラとの提携を通じてこれらの知見を共有し、急速に変化する環境の中で世界中のメンバーが的確に対応できるよう支援できることをうれしく思います。」

調査方法

本レポートは、フィネクストラ・リサーチが2025年8月に実施した世界規模の調査に基づくものであり、金融サービスおよびテクノロジー関連企業の155名の回答者から得られたデータをもとに作成されている。 調査参加者は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカの各地域で上級職に就いている。

フィネクストラ・リサーチについて

本レポートは、フィネクストラ・リサーチによって発行されたものである。 フィネクストラ・リサーチは、世界を代表する金融テクノロジー分野の専門ニュースおよび情報ソースである。 同社は、http://finextra.comへの月間訪問者数約80万人に対し、13万件を超えるフィンテック関連のニュース、特集およびTVコンテンツを提供している。 フィネクストラは、世界中の卸売・小売銀行、決済およびカード分野において、銀行、金融機関、ベンダー企業が関与するあらゆる金融テクノロジーのイノベーションを幅広く取り上げている。

クラウデラについて

クラウデラは、大規模企業が自社のデータが存在するあらゆる場所にAIを適用する際に、信頼している唯一のデータとAIのプラットフォーム企業である。 他のプロバイダーとは異なり、クラウデラは、実績あるオープンソース基盤を活用し、パブリッククラウド、データセンター、エッジを統合する一貫したクラウド体験を提供している。 ビッグデータ分野のパイオニアとして、クラウデラは企業があらゆる形式のデータにAIを適用し、100%のデータを制御できるよう支援することで、統合されたセキュリティ、ガバナンス、リアルタイム予測インサイトを提供している。 世界中のあらゆる業界の最大手企業が、意思決定を変革して、最終的には利益の向上、脅威からの保護、さらには人命救助を実現するために、クラウデラを活用している。

詳細については、Cloudera.comを参照のうえ、LinkedInおよびXで最新情報を確認されたい。Clouderaおよび関連マークはCloudera, Inc.の商標または登録商標である。その他すべての会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性がある。

