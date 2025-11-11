금융 서비스 산업에서 하이브리드 AI가 새로운 표준으로 부상하며 91%가 “매우 가치 있는 전략”으로 평가...Finextra–Cloudera 공동 보고서

캘리포니아주 산타클라라, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 어떤 환경의 데이터 환경에서도 AI를 구현하는 유일한 기업인 클라우데라(Cloudera)가 오늘 새로운 글로벌 보고서를 발표했다. Finextra Research와의 협력으로 작성된 이 보고서는 전 세계 155명의 금융권 임원과 리더를 대상으로 한 설문조사 결과를 기반으로 하고 있다. 조사 결과, 하이브리드 AI 도입이 금융 서비스 산업의 필수 전략으로 자리 잡았으며, 응답 기업의 91%가 하이브리드 접근 방식을 “매우 가치 있다”고 평가했다. 또한 AI 도입이 광범위하게 확산되고 있음에도 불구하고, 데이터 및 보안 관련 주요 장애 요인이 여전히 기업 전반의 완전한 AI 통합을 방해하고 있는 것으로 나타났다.

설문에 따르면, 금융 서비스 기관의 62%가 현재 퍼블릭 클라우드, 데이터센터, 엣지(Edge) 환경을 모두 포함한 하이브리드 AI 접근 방식을 사용하고 있다. 이는 데이터가 존재하는 모든 곳에서 AI를 배포하기 위한 전략으로, 레거시 시스템 관리, 효율적인 확장성 확보, 그리고 AI 모델의 학습 및 배포에 필요한 고자원 작업을 처리하는 데 핵심적인 역할을 한다. 이처럼 하이브리드 AI의 광범위한 채택은 ‘데이터가 어디에 있든 활용 가능한 유연한 인프라(Data-Anywhere Infrastructure)’가 더 이상 선택이 아닌 경쟁력 확보를 위한 핵심 요건임을 입증하고 있다.

AI 구현 격차 해소를 위한 과제

데이터 보안이 AI 구현 격차를 해소하는 데 있어 가장 큰 장애 요소로 부상하고 있다. 또한 금융 서비스 기관의 97%는 데이터 사일로(silo)가 효과적인 AI 모델 구축과 배포를 방해한다고 답했다. 이러한 문제들은 신뢰할 수 있는 통합 데이터 거버넌스와 보안 체계를 기반으로 하지 않으면 AI 혁신이 성공할 수 없음을 시사한다.

AI에 대한 높은 열망에도 불구하고, 많은 기업이 여전히 진정한 변혁적 가치를 실현하는 데 어려움을 겪고 있다. 응답 기관의 약 절반(48%)은 초기 AI 실험 단계를 넘어섰지만, 여전히 기술을 핵심 운영 전반에 완전히 통합하지는 못한 상태다. 이는 전사적 수준에서 AI를 완전히 도입한 26%의 기업에 비해 경쟁상 불리한 위치에 놓이게 됨을 의미한다.

Cloudera의 금융 서비스 부문 글로벌 AI 솔루션 디렉터인 아드리앙 셰나이에(Adrien Chenailler)는 “이번 보고서는 데이터가 어디에 있든 접근 가능한 하이브리드 전략이 필수적이라는 점을 확인시켜준다”며 “그러나 인프라만으로는 충분하지 않다”고 말했다. 그는 이어 “AI 구현 격차를 진정으로 해소하기 위해서는 모든 환경에서 일관된 거버넌스와 보안을 보장할 수 있는 통합 데이터 및 AI 플랫폼이 필요하다”며 “이것이야말로 신뢰를 구축하고, 리스크를 관리하며, 대규모 AI 도입을 가속화하는 유일한 길”이라고 강조했다.

주요 조사 결과

Finextra Research의 매니징 디렉터 게리 라이트(Gary Wright)는 “우리 회원사에게 현실은 명확하다. 데이터 주권, 개인정보 보호, 그리고 신뢰가 보장될 때만 AI는 그 잠재력을 온전히 발휘할 수 있다는 점이다. 이번 조사 결과는 AI의 발전과 한계를 동시에 보여주며, AI의 성공은 단순한 투자 규모가 아니라 인프라 구축, 공급업체 파트너십, 그리고 강력한 데이터 거버넌스에 대한 전략적 결정에 달려 있음을 보여준다. 우리는 Cloudera와의 협력을 통해 이 같은 인사이트를 공유하게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 이를 통해 전 세계 금융 회원들이 급변하는 시장 환경을 현명하게 헤쳐 나가길 기대하고 있다.”고 밝혔다.

조사방법

이 보고서는 2025년 8월 Finextra Research가 금융 서비스 및 기술 관련 기관의 155명을 대상으로 실시한 글로벌 설문조사를 기반으로 작성되었다. 설문 참여자들은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카 지역의 금융 및 기술 부문에서 고위직을 맡고 있는 인사들이다.

Finextra Research 소개

본 보고서는 Finextra Research가 발행했다. Finextra Research는 세계 최고의 금융기술(Fintech) 전문 뉴스 및 정보 플랫폼으로, 사이트 (http://finextra.com)를 찾아오는 월간 약 80만 명의 방문자에게 13만 건 이상의 핀테크 관련 뉴스, 특집 기사, TV 콘텐츠를 제공하고 있다. Finextra는 전 세계 도매 및 소매 은행, 결제, 카드 산업에 걸친 금융기술 혁신의 모든 측면을 다루며, 은행, 금융기관, 기술 공급업체 등과 관련된 최신 동향을 폭넓게 전달하고 있다.

Cloudera 소개

클라우데라(Cloudera)는 전 세계 대규모 기관들이 신뢰하는 유일한 데이터 및 AI 플랫폼 기업으로, 데이터가 존재하는 어디에서든 AI를 구현할 수 있도록 지원한다. 다른 공급업체와 달리 클라우데라는 검증된 오픈소스 기반 위에 퍼블릭 클라우드, 데이터센터, 엣지(Edge)를 아우르는 일관된 클라우드 경험을 제공한다. 빅데이터 분야의 개척자인 Cloudera는 기업이 모든 형태의 데이터를 100% 통제하고, AI를 적용하며, 통합 보안·거버넌스·실시간 예측 인사이트를 실현할 수 있도록 지원한다. 전 세계 주요 산업의 대형 기관들은 클라우데라를 통해 의사결정 방식을 혁신하고, 수익성을 강화하며, 보안 위협을 차단하고, 나아가 생명을 보호하고 있다.

자세한 정보는 Cloudera.com에서 확인할 수 있으며, LinkedIn과 X (구 트위터)에서도 Cloudera를 팔로우할 수 있다. Cloudera 및 관련 표장은 Cloudera, Inc.의 상표 또는 등록상표이다. 그 외의 회사명과 제품명은 각 소유자의 상표일 수 있다.

