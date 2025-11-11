Finextra 与 Cloudera 联合发布报告显示，混合 AI 已成金融服务领域新标准，91% 的受访者认为其价值极高

加利福尼亚州圣塔克拉拉, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为业界唯一实现数据全域 AI 化的企业，Cloudera 今日发布了一份全新的全球报告。 该报告基于一项针对全球 155 位高管和企业领袖的问卷调查——由 Cloudera 与 Finextra Research 合作完成。 调查结果显示，混合 AI 部署已成为金融服务业的一项重要战略，高达 91% 的机构认为混合策略极具价值。 此外，尽管 AI 的采用已相当普及，但研究证实，数据和安全方面的重大障碍仍阻碍了其在企业内部的全面整合。

调查显示，目前 62% 的金融服务机构采用了融合公有云、数据中心及边缘环境的混合 AI 策略，以将 AI 部署到任意数据环境中。 他们认为，对于管理传统系统、实现高效扩展以及应对训练和部署 AI 模型过程中的资源密集型任务而言，这一模式至关重要。 其广泛采用表明，灵活且数据全域化的基础设施已不再是一种额外选择，而是企业保持竞争优势的核心需求。

弥合 AI 实施差距

数据安全已成为弥合 AI 实施差距的主要障碍。 此外，97% 的金融服务机构表示，数据孤岛阻碍了他们构建和部署高效 AI 模型的能力。 这些挑战突出表明，AI 创新只有建立在可信、统一的数据治理与安全基础之上，才能取得成功。

许多企业尽管有着雄心勃勃的 AI 计划，但仍然难以释放出其真正的变革性价值。 近一半的企业 (48%) 已完成 AI 的初步试验阶段，但尚未将该技术全面融入其核心运营中。 这使其处于不利地位，相比之下，已有 26% 的公司已在企业内部实现全域 AI。

“该报告证实，致力于数据全域化的混合策略势在必行。 报告还强调，仅靠基础设施是远远不够的，”Cloudera 金融服务 AI 解决方案全球总监 Adrien Chenailler 表示。 “要真正弥合实施差距，金融机构需要统一的数据与 AI 平台，以确保在所有环境中实现一致的治理与安全。 只有这样，才能建立信任、管控风险，并大规模加速 AI 的采用。”

报告核心发现：

混合 AI 是主流策略： 62% 的金融服务公司正在积极采用混合策略。

62% 的金融服务公司正在积极采用混合策略。 AI 的采用具有战略必要性： 目前，97% 的金融服务公司正在部署至少一种 AI/机器学习用例，使 AI 从一项新兴技术转变为推动业务发展的核心推动力。

目前，97% 的金融服务公司正在部署至少一种 AI/机器学习用例，使 AI 从一项新兴技术转变为推动业务发展的核心推动力。 统一治理不容妥协： 随着混合部署的兴起，84% 的组织认为，在所有环境中实施统一的数据治理与安全框架“至关重要”或“非常重要”。

随着混合部署的兴起，84% 的组织认为，在所有环境中实施统一的数据治理与安全框架“至关重要”或“非常重要”。 安全能力推动 AI 投资：四分之一的企业 (25%) 在评估 AI 平台供应商时，将安全性列为首要考虑因素。

Finextra Research 董事总经理 Gary Wright 表示：“对我们的成员而言，现实情况非常明确：只有数据主权、隐私和信任得到保障，AI 才能充分发挥其潜力。 我们的调查结果强调了其中的进展和差距，表明 AI 的成功运用不仅取决于投资规模，还取决于围绕基础设施、供应商合作以及健全数据治理的战略决策。 我们也很高兴与 Cloudera 携同分享这些见解，帮助我们的全球会员在这个快速发展的领域中稳步前行。”

研究方法

本报告基于 Finextra Research 于 2025 年 8 月对来自金融服务和科技机构的 155 名受访者进行的一项全球调查。 参与调查的人员分别在北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲担任高级职位。

