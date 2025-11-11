Finextra 和 Cloudera 的報告顯示，混合式人工智能已成金融服務新標準，91% 的受訪者肯定其卓越價值

加州聖塔克拉拉, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 作為唯一將人工智能 (AI) 引入任何數據環境的公司，今天公佈了新的全球報告。 該報告由 Cloudera 與 Finextra Research 聯手製作，根據對全球 155 位高級行政人員和領袖的調查結果編撰而成。 調查結果顯示，部署混合式人工智能（hybrid AI）已成為金融服務業不可缺少的策略，佔壓倒性優勢的 91% 機構認為混合式方法極具價值。 此外，儘管採用 AI 已相當普及，研究結果確認，重大的資料與安全屏障，仍然妨礙企業達致全面、跨企業的整合。

調查研究顯示，62% 的金融服務機構目前採用混合式 AI 方法，當中包括公共雲端、資料中心及邊緣環境，以便在資料所在之處部署 AI。 在管理舊有系統、有效擴展規模，以及處理訓練和部署 AI 模型等資源密集型任務時，此模型被視為相當關鍵。 廣泛應用證明靈活、可隨時隨地獲得資料的基礎設施已非一種選項，而是競爭優勢的核心要求。

彌補 AI 的執行落差

數據安全性是彌補 AI 執行落差的主要障礙。 此外，有 97% 的金融服務機構表示，數據孤島妨礙了公司建立與部署高效 AI 模型的能力。 這些挑戰，突顯了 AI 創新唯有建立在值得信賴，而且統一的數據管治及安全基礎上，方可成功。

儘管對 AI 寄望甚殷，但許多公司仍難以釋放出真正的轉型價值。 接近一半（48%）機構已超越初期的 AI 試驗階段，惟尚未將該技術全面整合到核心營運中。 跟已全面採用 AI 技術的 26% 企業相比，這方面令它們處於不利位置。

Cloudera 金融服務人工智能解決方案的環球總監 Adrien Chenailler 表示：「報告確認可隨時隨地獲得資料、混合式的策略，已成為不可妥協的必要方針。 它同時強調，僅靠基礎設施並不足夠。 要真正彌補執行落差，金融機構需要有一個統一數據及 AI 平台，確保在所有環境中都能維持一致的管治及安全性。 此舉是建立信任、管理風險及加快大規模採用 AI 的唯一途徑。」

主要成果

混合式 AI 已成為主流方法： 62% 金融服務公司現正積極採用混合式方法。

62% 金融服務公司現正積極採用混合式方法。 採用 AI 是策略上的必然趨勢： 97% 金融服務公司現正部署至少一項 AI/ML（人工智能 / 機器學習）應用案例，令 AI 從新興科技轉變為核心業務推動力。

97% 金融服務公司現正部署至少一項 AI/ML（人工智能 / 機器學習）應用案例，令 AI 從新興科技轉變為核心業務推動力。 統一管治是不可妥協的必要方針： 隨著混合式部署的興起，84% 的機構認為在所有環境中建立統一的數據管治和安全架構是「至關重要」或「非常重要」的。

隨著混合式部署的興起，84% 的機構認為在所有環境中建立統一的數據管治和安全架構是「至關重要」或「非常重要」的。 安全能力推動 AI 投資：四分之一（25%）公司在評估 AI 平台供應商時，將安全程度列為首要考慮。

Finextra Research 董事總經理 Gary Wright 說道：「對我們的成員而言，事實顯而易見：只有在數據主權、隱私和信任得到保障的情況下，AI 才能充分發揮其潛力。 我們的調查結果突顯了進展與落差，強調 AI 的成功不僅取決於投資規模，更依賴在基礎設施、供應商合作關係，以及健全數據管治方面的策略性決定。 我們很高興能與 Cloudera 合作分享這些真知灼見，協助我們的全球成員駕馭這個急速演變的環境。」

研究方法

本報告根據 Finextra Research 於 2025 年 8 月，針對來自金融服務及科技機構 155 位受訪者所進行的全球調查。 參與者在北美洲、歐洲、亞太區、拉丁美洲及中東和非洲地區擔任高層管理職位。

