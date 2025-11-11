Datavault AI Mengajukan Gugatan Hukum Terhadap Wolfpack Research dan Pendirinya, Dan David

PHILADELPHIA, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI (Nasdaq: DVLT) (“Datavault”), pemimpin dalam tokenisasi dan manajemen data, hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah mengajukan gugatan hukum terhadap Wolfpack Research dan pendirinya, Dan David, atas laporan singkat yang berniat jahat dan memfitnah yang dirilis oleh tergugat pada tanggal 31 Oktober 2025. Paul Hastings LLP mewakili Datavault dalam perkara ini.

Laporan itu memuat tuduhan yang salah dan menyesatkan serta pernyataan yang bersifat memfitnah terhadap Datavault dan personelnya. Tergugat secara terang-terangan telah mengabaikan dokumen publik Datavault, menunjukkan ketidakpedulian terhadap fakta-fakta yang dapat diverifikasi, serta dengan sengaja menghilangkan konteks penting yang secara langsung merugikan Datavault dan pemegang sahamnya.

"Perusahaan, pemegang saham kami, dan saya telah dirugikan oleh serangan jahat dan bermotif menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh Wolfpack. Kami akan menempuh segala upaya yang tersedia untuk menuntut pertanggungjawaban Wolfpack dan Dan David di pengadilan,” ujar Nathaniel Bradley, CEO Datavault AI. “Meskipun serangan ini menjadi gangguan yang disayangkan, kami tetap fokus pada upaya menghasilkan pendapatan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham kami.”

Salinan gugatan itu tercantum sebagai Exhibit 99.1 pada Laporan Terkini Datavault dalam Formulir 8-K yang diserahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) A.S. pada tanggal 10 November 2025.

Tentang Datavault

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman, valuasi, dan monetisasi aset data berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) yang mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi dalam menyediakan solusi untuk persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk pelisensian perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, Pennsylvania. Pelajari selengkapnya tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan berwawasan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan bukan merupakan pernyataan fakta historis dan mungkin disertai kata-kata yang menyiratkan peristiwa atau hasil di masa depan, seperti “meyakini,” “mungkin,” “akan,” “memperkirakan,” “melanjutkan,” “mengantisipasi,” “bermaksud,” “mengharapkan,” “seharusnya,” “akan,” “merencanakan,” “memprediksi,” “berpotensi,” “sepertinya,” “berupaya,” “masa depan,” “pandangan,” atau variasi dari kata-kata semacam itu, atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa. Pernyataan berwawasan ke depan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan tentang gugatan Perusahaan terhadap Wolfpack Research dan pendirinya, Dan David, strategi bisnis, tujuan jangka panjang, serta rencana komersialisasi, teknologi yang sedang dan akan dikembangkan, rencana pengembangan serta potensi persetujuan yang diharapkan Datavault AI, serta potensi penerimaan pasar dan peluang pasar terkait; serta pernyataan lainnya yang bukan merupakan fakta historis. Berbagai pernyataan ini didasarkan pada ekspektasi manajemen saat ini dan bukan merupakan prediksi kinerja sebenarnya. Pernyataan berwawasan ke depan ini disediakan hanya untuk tujuan ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk berfungsi, serta tidak boleh dijadikan dasar oleh investor mana pun, sebagai jaminan, kepastian, prediksi, atau pernyataan fakta atau probabilitas yang pasti. Peristiwa dan kondisi sebenarnya sulit atau bahkan tidak mungkin diprediksi dan akan berbeda dari asumsi yang ada. Banyak peristiwa dan kondisi sebenarnya berada di luar kendali Datavault AI. Berbagai pernyataan ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah risiko dan ketidakpastian terkait bisnis Datavault AI, dan hasil sebenarnya dapat berbeda secara signifikan. Berbagai risiko dan ketidakpastian ini termasuk, namun tidak terbatas pada, risiko terkait gugatan hukum Datavault AI terhadap Wolfpack Research dan pendirinya, Dan David; kondisi ekonomi, politik, dan bisnis secara umum; kemampuan Datavault AI untuk mengembangkan dan berhasil memasarkan teknologi; kemampuan Datavault AI untuk tumbuh dan mengelola pertumbuhan secara menguntungkan serta mempertahankan karyawan kuncinya; risiko bahwa kemungkinan teknologi yang dikembangkan Datavault AI mungkin tidak berkembang atau tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan dalam jangka waktu yang diharapkan atau bahkan tidak sama sekali; risiko terkait ketidakpastian jalur regulasi; risiko bahwa Datavault AI telah melebih-lebihkan ukuran pasar target, kesediaan untuk mengadopsi teknologi baru, atau kemitraan; risiko bahwa hasil sebelumnya mungkin tidak dapat direplikasi; risiko regulasi dan kekayaan intelektual; serta risiko dan ketidakpastian lainnya yang diungkapkan dari waktu ke waktu dalam laporan Datavault AI yang diserahkan kepada SEC. Mungkin terdapat risiko tambahan yang saat ini belum diketahui oleh Datavault AI atau yang saat ini dianggap tidak signifikan oleh Datavault AI, yang juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, pernyataan berwawasan ke depan mencerminkan ekspektasi, rencana, atau perkiraan Datavault AI mengenai peristiwa di masa depan dan pandangannya per tanggal komunikasi ini. Datavault AI mengantisipasi bahwa peristiwa dan perkembangan selanjutnya akan menyebabkan penilaian semacam itu mengalami perubahan. Meskipun Datavault AI dapat memilih untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini suatu saat di masa mendatang, Datavault AI secara spesifik menyangkal segala kewajiban untuk melakukannya. Pernyataan berwawasan ke depan ini tidak boleh dianggap mewakili penilaian Datavault AI pada tanggal mana pun setelah tanggal komunikasi ini. Oleh karena itu, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini.

