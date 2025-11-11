Datavault AI, Wolfpack Research 및 설립자 댄 데이비드 상대로 소송 제기

필라델피아, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – 데이터 토큰화 및 관리 분야의 선도기업인 Datavault AI(나스닥: DVLT, 이하 “Datavault”)는 오늘 Wolfpack Research와 그 설립자 댄 데이비드(Dan David)가 2025년 10월 31일에 발표한 악의적이고 명예를 훼손하는 공매도 보고서에 대해 소송을 제기했다고 발표했다. 이번 소송은 Paul Hastings LLP가 Datavault를 대리해 진행하게 된다.

해당 보고서에는 Datavault와 그 임직원에 대한 허위 및 오해를 불러일으키는 주장과 명예훼손적 내용이 포함되어 있었다. 피고들은 Datavault의 공시 자료를 명백히 무시하고, 검증 가능한 사실을 외면했으며, 중요한 맥락을 의도적으로 누락함으로써 Datavault와 그 주주들에게 직접적인 피해를 초래했다.

Datavault AI의 CEO인 Nathaniel Bradley는 “우리 회사와 주주들, 그리고 개인적으로 Wolfpack의 악의적이고 자기 이익만을 위한 공격으로 인해 피해를 입게 되었다. 우리는 Wolfpack과 댄 데이비드를 법정에서 이 사안에 관한 책임을 묻기 위해 가능한 모든 조치를 취할 것”이라고 밝혔다. 그는 이어 “이번에 발생한 사태가 우리 사업에 안타깝게도 방해적 요소가 되긴 했지만 우리는 여전히 매출 창출과 주주 가치를 높이는 데 집중하고 있다”라고 덧붙였다.

이번 소장의 사본은 2025년 11월 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Datavault의 Form 8-K 현재보고서(Current Report)의 부속서(Exhibit 99.1)로 첨부되어 있다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 AI 기반 데이터 경험, 가치 평가 및 수익화 분야의 최전선에 서 있는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 및 데이터 과학(Data Science) 부문 간 협업을 중심으로 한 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 Wisam®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술과 함께 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거 등을 포함한 업계 최고 수준의 공간 음향 및 멀티채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있다. 데이터 과학 부문은 고성능 컴퓨팅(HPC)을 활용해 경험적 데이터 인식, 데이터 가치 평가, 그리고 안전한 데이터 수익화를 위한 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업에서 HPC 소프트웨어 라이선싱 서비스를 지원한다. Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실물 자산을 불변의 메타데이터와 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin) 구현과 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰성 있는 책임 있는 AI를 촉진한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤 구성이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정밀 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 본사는 미국 오리건주 비버턴(Beaverton)에 위치하며, 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

Forward-Looking Statements

본 보도자료에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측진술(Forward-Looking Statements)이 포함되어 있다. 미래예측진술이란 과거의 사실이 아닌 진술로서, “믿는다(believe)”, “할 수 있다(may)”, “할 것이다(will)”, “추정한다(estimate)”, “계속한다(continue)”, “예상한다(anticipate)”, “의도한다(intend)”, “기대한다(expect)”, “~해야 한다(should)”, “~일 것이다(would)”, “계획한다(plan)”, “예측한다(predict)”, “잠재적이다(potential)”, “보인다(seem)”, “추구한다(seek)”, “미래(future)”, “전망(outlook)” 등의 단어나 이와 유사한 의미를 지닌 표현과 함께 사용될 수 있다. 이러한 미래예측진술에는 Wolfpack Research 및 그 설립자 댄 데이비드(Dan David)를 상대로 한 Datavault AI의 소송, Datavault AI의 사업 전략, 장기 목표 및 상용화 계획, 현재 및 향후 기술, 개발 계획과 잠재적 승인, 시장 수용 가능성 및 관련 시장 기회 등과 같은 다양한 비역사적 진술이 포함된다. 이러한 진술은 Datavault AI 경영진의 현재 기대를 기반으로 한 것이며, 실제 성과를 예측하거나 보장하는 것은 아니다. 본 미래예측진술은 단지 설명을 위한 목적으로 제공되는 것이며, 투자자가 이를 보증이나 확약, 예측, 혹은 사실 또는 확률에 대한 확정적 진술로 신뢰해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측이 어렵거나 불가능하며, 전제와 다르게 전개될 수 있다. 많은 실제 사건과 상황은 Datavault AI의 통제 범위를 벗어나 있다. 이러한 진술은 Datavault AI의 사업과 관련된 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 다음과 같은 사항들이 포함되지만 이에 반드시 국한되지는 않는다. Datavault AI가 Wolfpack Research 및 그 설립자 댄 데이비드(Dan David)를 상대로 제기한 소송과 관련된 위험, 일반적인 경제·정치·비즈니스 환경의 변화, Datavault AI가 기술을 개발하고 성공적으로 상용화할 수 있는 능력, Datavault AI가 수익성 있는 성장을 달성하고 이를 관리하며 핵심 인재를 유지할 수 있는 능력, Datavault AI가 개발 중인 잠재적 기술이 예상 일정 내에 진전되지 않거나 필요한 승인을 받지 못할 위험, 규제 절차의 불확실성과 관련된 위험, Datavault AI가 목표 시장의 규모나 새로운 기술 채택 의지, 혹은 파트너십 가능성을 과대평가했을 위험, 과거의 성과가 재현되지 않을 위험, 규제 및 지식재산권 관련 위험 등이 포함된다. 또한 Datavault AI가 현재 인지하지 못했거나 중요하지 않다고 판단하는 추가적인 위험 요인들이 존재할 수 있으며, 이러한 요인들 또한 실제 결과가 미래예측진술과 다르게 나타나게 할 수 있다. 더불어, 미래예측진술은 본 공시일을 기준으로 한 Datavault AI의 기대, 계획, 향후 사건에 대한 예측 및 견해를 반영하고 있다. Datavault AI는 이후 발생할 사건이나 개발 상황에 따라 이러한 평가가 변경될 것으로 예상한다. 그러나 Datavault AI는 향후 어느 시점에서 이러한 미래예측진술을 수정하거나 갱신할 수도 있지만, 그렇게 할 의무가 있음을 명시적으로 부인하는 바이다. 따라서 본 공시 이후 시점의 Datavault AI의 견해를 반영하는 자료로 본 미래예측진술을 신뢰해서는 안 된다. 이에 따라 투자자들은 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 유의해야 한다.

언론 연락처 정보:

ICR Inc.

Dan.McDermott@icrinc.com

제품 관련 문의:

Marketing@dvlt.ai

기업 커뮤니케이션 정보

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Office

Editor@InvestorBrandNetwork.com