Datavault AI Memfailkan Tuntutan Mahkamah Terhadap Wolfpack Research dan Pengasasnya, Dan David

PHILADELPHIA, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI (Nasdaq: DVLT) (“Datavault”), peneraju dalam bidang tokenisasi dan pengurusan data, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Wolfpack Research dan pengasasnya, Dan David, berhubung laporan pendek yang berniat jahat dan berunsur fitnah yang telah diterbitkan oleh pihak defendan pada 31 Oktober 2025. Firma guaman Paul Hastings LLP mewakili Datavault dalam tindakan ini.

Laporan tersebut mengandungi tuduhan palsu dan mengelirukan serta kenyataan berunsur fitnah terhadap Datavault dan kakitangannya. Pengabaian nyata oleh pihak defendan terhadap pemfailan awam Datavault, kejahilan terhadap fakta yang boleh disahkan, serta pengabaian terang-terangan terhadap konteks penting telah menjejaskan Datavault dan para pemegang sahamnya secara langsung.

“Syarikat, para pemegang saham kami dan saya telah dicemari dari segi reputasi serta mengalami kerugian akibat serangan yang berniat jahat dan bermotif kepentingan diri oleh pihak Wolfpack. Kami akan mengambil segala langkah yang tersedia bagi memastikan Wolfpack serta pengasasnya, Dan David dipertanggungjawabkan di mahkamah,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Walaupun serangan ini merupakan gangguan yang tidak diingini, kami tetap fokus untuk menjana pendapatan dan memacu nilai kepada para pemegang saham.”

Salinan tuntutan tersebut dilampirkan sebagai Eksibit 99.1 kepada Laporan Semasa Datavault dalam Borang 8-K yang telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat pada 10 November 2025.

Perihal Datavault

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data dipacu AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, Pennsylvania. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Kenyataan Pandang ke Hadapan merujuk kepada kenyataan yang bukan fakta sejarah dan mungkin disertai dengan perkataan yang menunjukkan jangkaan terhadap peristiwa atau hasil masa depan, seperti “percaya”, “mungkin”, “akan”, “anggar”, “terus”, “menjangka”, “berhasrat”, “menjangkakan”, “sepatutnya”, “akan berlaku”, “merancang”, “meramalkan”, “berpotensi”, “nampak”, “mencari”, “masa depan”, “pandangan” atau variasi perkataan tersebut, atau ungkapan yang membawa maksud yang serupa. Kenyataan pandang ke hadapan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan berhubung tuntutan Syarikat terhadap Wolfpack Research dan pengasasnya, Dan David, strategi perniagaan Datavault AI, objektif jangka panjang dan rancangan pengkomersialan, teknologi semasa dan akan datang, pembangunan yang dirancang serta kemungkinan kelulusan, potensi penerimaan pasaran dan peluang pasaran yang berkaitan serta kenyataan lain yang bukan fakta sejarah. Kenyataan ini adalah berdasarkan jangkaan semasa pihak pengurusan dan bukan ramalan prestasi sebenar. Kenyataan pandang ke hadapan ini disediakan semata-mata untuk tujuan ilustrasi dan tidak bertujuan untuk dijadikan, serta tidak boleh dijadikan sandaran oleh mana-mana pelabur sebagai jaminan, kepastian, ramalan atau kenyataan fakta atau kebarangkalian yang muktamad. Peristiwa dan keadaan sebenar adalah sukar dan mustahil untuk dijangka dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan Datavault AI. Kenyataan ini tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan perniagaan Datavault AI dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara. Risiko dan ketidakpastian ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, risiko yang berkaitan dengan tuntutan Datavault AI terhadap Wolfpack Research dan pengasasnya, Dan David; keadaan ekonomi, politik dan perniagaan secara umum; keupayaan Datavault AI untuk membangunkan serta memasarkan teknologi dengan jayanya; keupayaan Datavault AI untuk berkembang dan mengurus pertumbuhan secara menguntungkan serta mengekalkan tenaga kerja utamanya; risiko bahawa teknologi berpotensi yang dibangunkan oleh Datavault AI mungkin tidak dapat berkembang atau memperoleh kelulusan yang diperlukan dalam jangka masa yang dijangkakan atau langsung tidak menerima kelulusan; risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian laluan kawal selia; risiko bahawa Datavault AI mungkin telah melebih anggar saiz pasaran sasaran, tahap kesediaan untuk menerima pakai teknologi baharu, atau kerjasama; risiko bahawa keputusan terdahulu mungkin tidak dapat diulang; risiko kawal selia dan harta intelek; serta risiko dan ketidaktentuan lain yang dinyatakan dari semasa ke semasa dalam pemfailan Datavault AI dengan SEC. Mungkin terdapat risiko tambahan yang pada masa ini tidak diketahui oleh Datavault AI atau dianggap tidak material, yang juga boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan. Di samping itu, kenyataan pandang ke hadapan mencerminkan jangkaan, rancangan atau ramalan Datavault AI terhadap peristiwa masa depan dan pandangannya pada tarikh komunikasi ini. Datavault AI menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya akan menyebabkan penilaian tersebut berubah. Namun demikian, meskipun Datavault AI mungkin memilih untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan ini pada masa akan datang, syarikat tersebut secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian. Oleh itu, kenyataan pandang ke hadapan ini tidak boleh dijadikan sandaran sebagai penilaian Datavault AI selepas tarikh komunikasi ini. Sehubungan itu, para pelabur dinasihatkan agar tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini.

Hubungan Media:

ICR Inc.

Dan.McDermott@icrinc.com

Pertanyaan Produk:

Marketing@dvlt.ai

Komunikasi Korporat

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Pejabat

Editor@InvestorBrandNetwork.com