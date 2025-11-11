Datavault AI ฟ้องร้อง Wolfpack Research และ Dan David ผู้ก่อตั้ง

ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ผ่านทาง IBN – Datavault AI (NASDAQ: DVLT) ("Datavault") ซึ่งเป็นผู้นำด้านการแปลงข้อมูลเป็นโทเคนและการจัดการข้อมูล ประกาศในวันนี้ว่าตนได้ยื่นเรื่องร้องเรียน Wolfpack Research และ Dan David ผู้ก่อตั้ง สำหรับการเผยแพร่รายงานสั้นที่ประสงค์ร้ายและหมิ่นประมาท ซึ่งจำเลยได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2025 Paul Hastings LLP เป็นตัวแทนของ Datavault ในการดำเนินการนี้
รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อกล่าวหาเท็จ ทำให้เข้าใจผิด และหมิ่นประมาทต่อ Datavault และบุคลากรของบริษัท การที่จำเลยเพิกเฉยอย่างชัดเจนต่อการยื่นเรื่องต่อสาธารณะของ Datavault การเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ และการละเว้นบริบทที่สำคัญอย่างโจ่งแจ้ง ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อ Datavault และผู้ถือหุ้นของบริษัท
"บริษัท ผู้ถือหุ้น และผมได้รับความเสียหายจากการโจมตีที่ประสงค์ร้ายและมุ่งประโยชน์ส่วนตนของ Wolfpack เราจะใช้ทุกวิถีทางที่มีเพื่อให้ Wolfpack และ Dan David รับผิดชอบในชั้นศาล" Nathaniel Bradley ประธานกรรมการบริหารของ Datavault AI กล่าว "แม้ว่าการโจมตีครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ขัดขวางการดำเนินงาน แต่เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้และสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา"
โดยได้มีการแนบสำเนาของข้อร้องเรียนนี้เป็นภาคผนวก 99.1 ในรายงานปัจจุบันของ Datavault ในแบบฟอร์ม 8-K ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2025
เกี่ยวกับ Datavault
Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์เสียงของ Datavault AI นำเสนอเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรของ WiSA®, ADIO® และ Sumerian® และเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงไร้สาย HD ที่เป็นพื้นฐานเชิงพื้นที่และหลายช่องสัญญาณที่เป็นรายแรกในอุตสาหกรรม พร้อมด้วยการครอบคลุม IP ในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต และอาจมาพร้อมกับคำที่สื่อถึงเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต เช่น "เชื่อว่า" "อาจ" "จะ" "ประมาณการ" "ยังคง" "คาดการณ์" "มีเจตนา" "คาดหวัง" "ควร" "จะได้" "วางแผน" "พยากรณ์" "ศักยภาพ" "ดูเหมือน" "แสวงหา" "อนาคต" "แนวโน้ม" หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับการร้องเรียนของบริษัทต่อ Wolfpack Research และ Dan David ผู้ก่อตั้ง กลยุทธ์ทางธุรกิจของ Datavault AI เป้าหมายระยะยาว และแผนการทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาในแผนงานและความเป็นไปได้ในการได้รับการอนุมัติ ตลอดจนความเป็นไปได้ของการได้รับการยอมรับจากตลาดและโอกาสทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง และข้อความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และไม่ใช่การพยากรณ์ผลการดำเนินงานที่แท้จริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหรือถือเป็นการรับประกัน การยืนยัน การพยากรณ์ หรือคำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็นอย่างชัดแจ้ง เหตุการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมีความยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะพยากรณ์ และจะแตกต่างจากสมมติฐานที่ใช้ เหตุการณ์และความเป็นจริงหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Datavault AI ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการเกี่ยวกับธุรกิจของ Datavault AI และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของ Datavault AI ต่อ Wolfpack Research และ Dan David ผู้ก่อตั้ง สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการเมือง และสภาวะทางธุรกิจโดยทั่วไป ความสามารถของ Datavault AI ในการพัฒนาและทำการตลาดเทคโนโลยีได้สำเร็จ ความสามารถของ Datavault AI ในการเติบโต จัดการการเติบโตให้เกิดกำไร และรักษาบุคลากรสำคัญของตน ความเสี่ยงที่เทคโนโลยีที่ Datavault AI พัฒนาอาจไม่ก้าวหน้าไปตามที่คาด หรือไม่ได้รับการอนุมัติที่จำเป็นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจไม่ได้รับการอนุมัติเลย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนด้านกระบวนการกำกับดูแล ความเสี่ยงที่ Datavault AI อาจประเมินขนาดของตลาดเป้าหมาย ความเต็มใจของตลาดที่จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ หรือความเป็นไปได้ของการเป็นพันธมิตรสูงเกินไป ความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานก่อนหน้าอาจไม่เกิดขึ้นซ้ำ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อาจมีระบุเป็นครั้งคราวในการยื่นเอกสารของ Datavault AI ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ Datavault AI ยังไม่ทราบในขณะนี้ หรือที่ Datavault AI มองว่าไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังสะท้อนความคาดหวัง แผน หรือการพยากรณ์เหตุการณ์และมุมมองในอนาคตของ Datavault AI ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้ Datavault AI คาดว่าเหตุการณ์และการพัฒนาในภายหลังจะส่งผลให้การประเมินดังกล่าวเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Datavault AI อาจเลือกปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต Datavault AI ขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยเฉพาะ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จึงไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการประเมินของ Datavault AI ณ วันใด ๆ หลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังและไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป
