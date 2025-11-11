Datavault AI 起诉 Wolfpack Research 及其创始人 Dan David

费城, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 – 数据代币化与管理领域领军企业 Datavault AI (Nasdaq：DVLT，下称“Datavault”) 今日宣布，已就 Wolfpack Research 及其创始人 Dan David 于 2025 年 10 月 31 日发布的出于私利的恶意做空报告提起诉讼。 Paul Hastings LLP 律师事务所在本次诉讼中担任 Datavault 的法律代表。

该报告包含多项针对 Datavault 及其员工的虚假和误导性指控，并含有诽谤性陈述。 被告方明显无视 Datavault 已公开披露的文件，对可验证事实置若罔闻，并蓄意忽略关键背景信息，对 Datavault 及其股东造成了直接损害。

“Wolfpack 出于私利的恶意攻击对公司、股东及我个人造成了严重损害。 我们将动用一切可用法律手段，在法庭上追究 Wolfpack 和 Dan David 的责任，” Datavault AI 的首席执行官 Nathaniel Bradley 表示。 “尽管这次攻击带来了不应有的干扰，我们仍将继续专注于创收与为股东创造价值。”

该诉状副本已作为附件 99.1 随 Datavault 于 2025 年 11 月 10 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 Form 8-K 当期报告一并备案。

关于 Datavault

Datavault AITM (Nasdaq：DVLT) 正在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 前瞻性陈述指关于非历史事实的陈述，通常使用表示预计未来事件或结果的词汇，例如“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“计划”、“预计”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”或此类词语的变体，或具有类似含义的表述。 这些前瞻性陈述包括但不限于关于以下内容的陈述：公司对 Wolfpack Research 及其创始人 Dan David 提起的诉讼；Datavault AI 的商业战略、长期目标及商业化计划；现有及潜在技术、规划中的研发项目与获批的可能性，以及市场接受潜力和相关市场机遇，以及其他非历史事实的陈述。 这些陈述基于管理层当前的预期，并非实际业绩预测。 这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为或依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。 实际事件和情况难以预测或不可能预测，且异于假设。 许多实际事件和情况不在 Datavault AI 的控制范围内。 这些陈述受与 Datavault AI 业务相关的诸多风险和不确定性的影响，实际结果可能存在重大差异。 这些风险和不确定性包括但不限于：与 Datavault AI 针对 Wolfpack Research 及其创始人 Dan David 提起诉讼相关的风险；宏观经济、政治及商业环境变化；Datavault AI 在技术开发和市场推广方面的能力；Datavault AI 实现盈利性增长、管理增长规模及留住核心员工的能力；Datavault AI 正在研发的技术可能无法按预期时间推进或获得所需审批（甚至完全无法推进或获批）的风险；监管路径存在不确定性的风险；Datavault AI 可能高估了目标市场规模、市场对新技术的接受意愿或合作机会的风险；以往结果可能无法重复的风险；以及与监管和知识产权相关的风险等。此外，Datavault AI 在提交美国证券交易委员会 (SEC) 文件时所披露的其他风险和不确定性亦应予以关注。 可能还存在 Datavault AI 当前不知道的其他风险，或 Datavault AI 目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。 此外，前瞻性陈述反映了 Datavault AI 截至本通讯发布之日对未来事件和看法的预期、计划或预测。 Datavault AI 预计后续事件和发展将导致此类评估发生变化。 然而，尽管 Datavault AI 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但 Datavault AI 明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。 这些前瞻性陈述不应被视为 Datavault AI 在本通讯发布日期之后任何日期的评估。 因此，敬请投资者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。

