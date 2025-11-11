Datavault AI 正式起訴 Wolfpack Research 及其創辦人 Dan David

費城, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 在數據代幣化及管理方面引領在前的 Datavault AI (Nasdaq: DVLT) (「Datavault」) 今天宣佈，已就 Wolfpack Research 及其創辦人 Dan David 於 2025 年 10 月 31 日發佈的惡意沽空報告正式提出起訴。 Paul Hastings LLP 在本案中代表 Datavault。

報告載有關於 Datavault 及其人員的虛假誤導指控及誹謗性陳述。 被告明顯漠視 Datavault 的公開申報文件，無視可查證事實，並公然遺漏關鍵背景，直接損害 Datavault 及其股東。

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 指出：「本公司、我方股東以及我個人均因 Wolfpack 自私自利的惡意攻擊而遭受損害。 我們將採取一切可行手段，透過法律途徑向 Wolfpack 及 Dan David 追究責任。 儘管是次攻擊不幸地造成干擾，我們仍專注於創造收益，並為股東提升價值。」

起訴書副本已作為附件 99.1 附於 Datavault 在 2025 年 11 月 10 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格當前報告中。

關於 Datavault

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中人工智能 (AI) 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多聲道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多聲道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓州費城。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含涉及風險與不確定性的前瞻性陳述。 前瞻性陳述是指並非屬於歷史事實的陳述，可能使用表達適用於未來事件或結果的預測性詞語，例如「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將會」、「規劃」、「預料」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」或此類詞語的變化形式，或具有類似含義的表達方式。 這些前瞻性陳述包括但不限於公司對 Wolfpack Research 及其創辦人 Dan David 提出的起訴、Datavault AI 的商業策略、長期目標及商業化計劃、現有及未來技術、規劃發展與潛在審批核准，以及市場接納度與相關市場機遇的潛力，乃至其他非歷史事實的陳述。 這些陳述基於公司管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明目的，不擬被任何投資者用作且不得被他們依賴作為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。 實際事件和情況難以甚至不可能預測，也會與假設不同。 許多實際事件和情況不在 Datavault AI 的控制範圍內。 此等陳述受到多項與 Datavault AI 業務相關的風險及不確定因素所影響，而且實際結果可能出現重大差異。 這些風險及不確定因素包括但不限於 Datavault AI 對 Wolfpack Research 及其創辦人 Dan David 提出起訴的相關風險；整體經濟、政治及商業環境；Datavault AI 開發和成功營銷技術的能力；其盈利性增長管理及關鍵員工留任能力；潛在技術開發進度延遲或無法取得預期監管批准的風險；監管途徑不明確的風險；對目標市場規模、新技術接受度或合作關係過度高估的風險；先前成果無法重現的風險；監管與知識產權的風險；以及 Datavault AI 在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中，不時指出的其他風險與不確定因素。 尚有其他 Datavault AI 目前未知的風險，或 Datavault AI 目前認為並非重大的風險，繼而可能導致實際結果與前瞻性陳述中所載的結果存在差異。 另外，前瞻性陳述反映了截至這份新聞稿發佈之日，Datavault AI 對未來事件的期望、計劃、預測以及觀點。 Datavault AI 預計後續的事件和發展會令此類評估發生變化。 然而，儘管 Datavault AI 可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，惟 Datavault AI 特此聲明不承擔任何更新義務。 這些前瞻性陳述不應被依賴作為在本新聞稿發出日期之後，在任何日期代表 Datavault AI 的評估。 因此，我們提醒投資者不應過度依賴這些前瞻性陳述。

傳媒聯絡：

ICR Inc.

Dan.McDermott@icrinc.com

產品查詢：

Marketing@dvlt.ai

企業傳訊

IBN

德州奧斯汀

www.InvestorBrandNetwork.com

辦事處電話：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com