データボルトAI (Datavault AI)、フィラデルフィアの本社賃貸借契約を正式締結、拡大と革新への取り組みを強化

フィラデルフィア発, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN提供 -- データ収益化、認証およびデジタル・エンゲージメント技術のリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (NASDAQ: DVLT) は本日、コマース・スクエア・パートナーズ – フィラデルフィア・プラザ有限責任組合 (Commerce Square Partners – Philadelphia Plaza, L.P.) と5年間の賃貸借契約を締結したと発表した。この契約により、データボルトAIは、ペンシルベニア州フィラデルフィア、マーケットストリート2005番地ワン・コマース・スクエア24階スイート2400に位置する約23,037平方フィート (約2,140平方メートル) の賃貸可能面積を賃借する。

2025年11月6日に締結されたこの賃貸借契約により、データボルトの永続的な本社がフィラデルフィアに確立され、従来の仮設オフィススペースに取って代わられる。 この契約には月額基本賃料約48,000ドル (約739万円) と、毎年の小幅な賃料増額が含まれる。 同契約は、同社の人工知能、データトークン化、デジタル認証技術における継続的な拡大に向けた戦略的基盤を提供するものである。

最近のオンライン空売り筋の憶測では、この賃貸借契約が完了したかどうかが疑問視されていた。 データボルトは、提出書類が当初の予定より数日遅れて到着したものの、取引が同社の標準的手順に完全に準拠して実行されたことを確認した。 契約書の写しは、11月7日にForm 8-Kの臨時報告書により米国証券取引委員会 (SEC) に提出済みである。

「フィラデルフィアの本社は、単なる新しい住所ではなく、意志の表明でもあります」と、データボルトAIの最高経営責任者 (CEO) であるナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は述べている。 「騒がしい状況にもかかわらず、当社は株主の皆様にお約束したすべての事項を実行し続けています。 この賃貸借契約の正式化は、当社の成長、透明性、そしてデータ経済における持続的な価値の構築という当社の取り組みを反映するものです。 この基盤により、次の段階の拡大に向けて準備ができました」。

新本社は、データボルトの開発、営業、運営チームの中核拠点としての役割を果たす。 同社は、このスペースを活用して企業統合を加速させ、顧客エンゲージメントを支援し、データ主導の経済全体におけるパートナーシップを強化する予定である。 フィラデルフィアの拠点は、多様な技術関連の人材へのアクセス、堅牢なインフラ、主要な金融機関や学術機関への近接性のために選択された。

データボルトAIについて

データボルトAITM (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 データボルトAIに関する詳細は、 www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれており、リスクおよび不確実性を伴う。 将来の見通しに関する記述とは、過去の事実ではない記述であり、「信じる」、「かもしれない」、「であろう」、「推定する」、「継続する」、「予想する」、「意図する」、「期待する」、「すべきである」、「だろう」、「計画する」、「予測する」、「可能性がある」、「思われる」、「模索する」、「将来」、「見通し」といった予想される将来の出来事または結果を伝える語句、またはこれらに類する意味を持つ表現を伴うことがある。 これらの将来の見通しに関する記述には、同社の新しい賃貸借契約、データボルトAIの事業戦略、長期的目標および商業化計画、現在および将来の技術、計画中の開発および承認の可能性、および市場での受容および関連する市場機会の可能性に関する記述、ならびにその他の過去の事実でない記述が含まれているが、これらに限定されない。 これらの記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、実際の業績を予測するものではない。 これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的で提供されており、事実や確率についての保証、確約、予測、または最終的な記述としての役割を果たすことを意図したものではないため、投資家は信頼すべきではない。 実際の出来事や状況は予測が困難または不可能であり、想定とは異なる場合がある。 実際の出来事や状況の多くは、データボルトAIの支配の及ばないものである。 これらの記述は、データボルトAIの事業に関する多数のリスクおよび不確実性が伴い、実際の結果は大きく異なる可能性がある。 これらのリスクおよび不確実性には、一般的な経済、政治および事業環境、データボルトAIが技術を開発し、上手く販売する能力、データボルトAIが収益を上げながら成長し、成長を管理し、主要な従業員を維持する能力、データボルトAIが開発する潜在的な技術が想定した期間内に進展しないか、必要な承認を全く取得できないリスク、規制経路に関する不確実性に関連するリスク、データボルトAIがターゲット市場の規模、新技術の採用意欲、または提携を過大評価しているリスク、過去の成果が再現されないリスク、規制および知的財産に関するリスク、ならびにデータボルトAIがSECに提出する書類に随時記載されるその他のリスクおよび不確実性が含まれるが、これらに限定されない。 データボルトAIが現時点で把握していないリスクや、現時点では重要性が低いと考えているリスクが存在する可能性があり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれる結果と異なる可能性もある。 加えて、将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーション日現在における、データボルトAIの将来の出来事に関する期待、計画または予測および見解を反映している。 データボルトAIは、その後の出来事および進展により、これらの評価が変化するものと予想している。 ただし、データボルトAIは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性があるが、その義務を明確に否認する。 これらの将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付以降におけるデータボルトAIの評価を表すものとして依拠されるべきではない。 したがって、投資家はこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意されたい。

コーポレート・コミュニケーション：

IBN

テキサス州オースティン

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 オフィス

Editor@InvestorBrandNetwork.com