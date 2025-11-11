Datavault AI, 필라델피아 본사 임대 계약 최종 확정하며 사업 확장과 혁신에 대한 장기적 의지 공고히 하는 계기 마련

필라델피아, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- 데이터 수익화, 자격 인증, 디지털 참여 기술 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)는 필라델피아에 위치한 Commerce Square Partners – Philadelphia Plaza L.P.와 약 23,037제곱피트(약 2,140제곱미터) 규모의 임대 계약을 체결했다고 오늘 발표했다. 해당 공간은 펜실베이니아주 필라델피아 2005 Market Street, One Commerce Square 빌딩 24층, Suite 2400에 위치해 있다.

이번 임대 계약은 2025년 11월 6일에 체결되었으며, Datavault AI의 필라델피아 본사를 공식적으로 확정하고 기존의 임시 사무 공간을 대체한다. 계약 조건에는 월 기본 임대료 약 4만8천 달러와 소폭의 연간 인상 조항이 포함되어 있다. 이번 본사 설립은 인공지능(AI), 데이터 토큰화, 디지털 자격 인증 기술 등 핵심 사업 영역에서 Datavault AI의 지속적인 성장을 위한 전략적 기반을 마련하는 의미를 가진다.

최근 일부 온라인 공매도 세력의 추측에 따라 이번 임대 계약의 체결 여부에 의문이 제기되었으나, Datavault AI는 계약이 자사 표준 절차에 따라 전면적으로 이행되었음을 확인했다. 회사는 단지 서류 제출이 당초 예상보다 며칠 늦어졌을 뿐이며, 해당 계약 사본은 11월 7일 자 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Form 8-K 현재보고서(Current Report)에 공식적으로 등재되었다고 밝혔다.

Datavault AI의 CEO Nathaniel Bradley는 “필라델피아 본사는 단순한 새 주소가 아니라, 우리의 ‘의지 선언’에 해당한다. 시장의 잡음에도 불구하고 우리는 주주들에게 약속한 모든 계획을 성실히 실행해 왔다. 이번 임대 계약의 공식화는 우리의 성장, 투명성, 그리고 데이터 경제 속에서 지속 가능한 가치를 창출하려는 우리의 헌신을 보여주고 있다. 이제 다음 단계의 확장을 위한 토대가 마련된 것이다.”라고 말했다.

새 본사는 Datavault AI의 개발, 영업, 운영 부문을 아우르는 핵심 허브로 기능하게 된다. 회사는 이 공간을 통해 기업 통합을 가속화하고, 고객 참여를 강화하며, 데이터 중심 경제 전반에서의 파트너십을 확대할 계획이다. 필라델피아가 본사 위치로 선정된 이유는 다양하고 우수한 기술 인재 접근성, 견고한 인프라, 그리고 주요 금융 및 학술 기관과의 지리적 근접성 때문이다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 AI 기반 데이터 경험, 가치 평가 및 수익화 분야의 최전선에 서 있는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 및 데이터 과학(Data Science) 부문 간 협업을 중심으로 한 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 Wisam®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술과 함께 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거 등을 포함한 업계 최고 수준의 공간 음향 및 멀티채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있다. 데이터 과학 부문은 고성능 컴퓨팅(HPC)을 활용해 경험적 데이터 인식, 데이터 가치 평가, 그리고 안전한 데이터 수익화를 위한 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업에서 HPC 소프트웨어 라이선싱 서비스를 지원한다. Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실물 자산을 불변의 메타데이터와 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin) 구현과 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰성 있는 책임 있는 AI를 촉진한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤 구성이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정밀 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 본사는 미국 오리건주 비버턴(Beaverton)에 위치하며, 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측진술(Forward-Looking Statements)이 포함되어 있다. 미래예측진술이란 과거의 사실이 아닌 진술로서, “믿는다(believe)”, “할 수 있다(may)”, “할 것이다(will)”, “추정한다(estimate)”, “계속한다(continue)”, “예상한다(anticipate)”, “의도한다(intend)”, “기대한다(expect)”, “~해야 한다(should)”, “~일 것이다(would)”, “계획한다(plan)”, “예측한다(predict)”, “잠재적이다(potential)”, “보인다(seem)”, “추구한다(seek)”, “미래(future)”, “전망(outlook)” 등의 단어나 이와 유사한 의미를 지닌 표현과 함께 사용될 수 있다. 이러한 미래예측진술에는 Datavault AI의 신규 임대 계약, 회사의 비즈니스 전략, 장기 목표 및 상용화 계획, 현재 및 향후 기술, 개발 계획과 잠재적 승인, 시장 수용 가능성 및 관련 시장 기회 등과 같은 다양한 비역사적 진술이 포함된다. 이러한 진술은 Datavault AI 경영진의 현재 기대를 기반으로 한 것이며, 실제 성과를 예측하거나 보장하는 것은 아니다. 본 미래예측진술은 단지 설명을 위한 목적으로 제공되는 것이며, 투자자가 이를 보증이나 확약, 예측, 혹은 사실 또는 확률에 대한 확정적 진술로 신뢰해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측이 어렵거나 불가능하며, 전제와 다르게 전개될 수 있다. 많은 실제 사건과 상황은 Datavault AI의 통제 범위를 벗어나 있다. 이러한 진술은 Datavault AI의 사업과 관련된 여러 위험과 불확실성에 영향을 받으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 다음과 같은 요인들이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 여기엔 일반적인 경제, 정치, 비즈니스 환경의 변화를 비롯해 Datavault AI가 기술을 개발하고 이를 성공적으로 상용화할 수 있는 능력, Datavault AI가 수익성 있는 성장을 달성하고 이를 관리하며 핵심 인재를 유지할 수 있는 능력, Datavault AI가 개발 중인 잠재적 기술이 예상 일정 내에 진전되지 않거나 필요한 승인을 받지 못할 위험, 규제 절차의 불확실성과 관련된 위험, Datavault AI가 목표 시장의 규모, 새로운 기술 채택 의지, 또는 파트너십 가능성을 과대평가했을 위험, 과거의 성과가 재현되지 않을 위험, 규제 및 지식재산권 관련 위험 등이 포함된다. 이 외에도, Datavault AI가 현재 인지하지 못했거나 중요하지 않다고 판단하는 추가적인 위험 요인이 존재할 수 있으며, 이러한 요인들 또한 실제 결과가 미래예측진술과 다르게 나타나게 할 수 있다. 또한 미래예측진술은 본 공시일을 기준으로 한 Datavault AI의 기대, 계획, 향후 사건에 대한 예측 및 견해를 반영하고 있다. Datavault AI는 이후 발생할 사건이나 개발 상황에 따라 이러한 평가가 변경될 것으로 예상한다. 그러나 Datavault AI는 향후 어느 시점에서 이러한 미래예측진술을 수정하거나 갱신할 수도 있지만, 그렇게 할 의무가 있음을 명시적으로 부인하는 바이다. 따라서 본 공시 이후 시점의 Datavault AI의 견해를 반영하는 자료로 본 미래예측진술을 신뢰해서는 안 된다. 이에 따라 투자자들은 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 유의해야

