Datavault AI Memuktamadkan Pajakan Ibu Pejabat di Philadelphia, Mengukuhkan Komitmen terhadap Pengembangan dan Inovasi

PHILADELPHIA, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), peneraju dalam teknologi pengewangan data, pengesahan kredensial dan penglibatan digital, hari ini mengumumkan bahawa syarikat telah menandatangani perjanjian pajakan selama lima tahun dengan Commerce Square Partners – Philadelphia Plaza L.P. bagi ruang pejabat seluas kira-kira 23,037 kaki persegi yang boleh disewa, terletak di tingkat 24, 2005 Market Street, Suite 2400, One Commerce Square, Philadelphia, Pennsylvania.

Perjanjian pajakan yang dimeterai pada 6 Nov. 2025 menetapkan ibu pejabat korporat tetap Datavault di Philadelphia dan menggantikan ruang pejabat sementara sebelum ini. Perjanjian tersebut merangkumi kadar sewa asas bulanan sebanyak kira-kira $48,000 dengan kenaikan tahunan yang berpatutan. Ia menyediakan asas strategik bagi perluasan berterusan syarikat dalam bidang kecerdasan buatan, tokenisasi data dan teknologi pengesahan kredensial digital.

Spekulasi terkini dalam talian oleh penjual pendek telah menimbulkan persoalan sama ada perjanjian pajakan tersebut telah dimuktamadkan. Datavault mengesahkan bahawa walaupun pemfailan tersebut diterima beberapa hari lebih lewat daripada jangkaan awal, transaksi itu telah dilaksanakan sepenuhnya selaras dengan prosedur standard syarikat. Salinan perjanjian tersebut telah dikemukakan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) melalui Laporan Semasa pada Borang 8-K yang difailkan pada 7 November.

“Penubuhan ibu pejabat tetap kami di Philadelphia bukan sekadar perubahan alamat, tetapi satu kenyataan tentang hasrat kami,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Walaupun berdepan dengan pelbagai gangguan, kami tetap komited melaksanakan setiap janji yang telah dibuat kepada para pemegang saham. Pemuktamadan perjanjian pajakan ini mencerminkan pertumbuhan, ketelusan serta komitmen kami untuk membina nilai yang berkekalan dalam ekonomi data. Asas kini telah kukuh untuk memacu fasa seterusnya dalam pelan pengembangan kami.”

Ibu pejabat baharu ini akan berfungsi sebagai hab utama bagi pasukan pembangunan, jualan dan operasi Datavault. Syarikat merancang untuk memanfaatkan ruang ini bagi mempercepatkan integrasi perusahaan, menyokong penglibatan pelanggan dan memperkukuh kerjasama strategik dalam ekonomi berasaskan data. Lokasi Philadelphia dipilih kerana aksesnya kepada bakat teknologi yang pelbagai, infrastruktur yang kukuh serta lokasinya yang dekat dengan institusi kewangan dan akademik utama.

Perihal Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data dipacu AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. The Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Kenyataan Pandang ke Hadapan merujuk kepada kenyataan yang bukan fakta sejarah dan mungkin disertai dengan perkataan yang menunjukkan jangkaan terhadap peristiwa atau hasil masa depan, seperti “percaya”, “mungkin”, “akan”, “anggar”, “terus”, “menjangka”, “berhasrat”, “menjangkakan”, “sepatutnya”, “akan berlaku”, “merancang”, “meramalkan”, “berpotensi”, “nampak”, “mencari”, “masa depan”, “pandangan” atau variasi perkataan tersebut, atau ungkapan yang membawa maksud yang serupa. Kenyataan pandang ke hadapan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan berkaitan perjanjian pajakan baharu syarikat, strategi perniagaan Datavault AI, objektif jangka panjang dan pelan pengkomersialan, teknologi semasa dan yang bakal diperkenalkan, pembangunan yang dirancang serta potensi kelulusan, di samping kemungkinan penerimaan pasaran dan peluang pasaran yang berkaitan, serta kenyataan lain yang bukan fakta sejarah. Kenyataan ini adalah berdasarkan jangkaan semasa pihak pengurusan dan bukan ramalan prestasi sebenar. Kenyataan pandang ke hadapan ini disediakan semata-mata untuk tujuan ilustrasi dan tidak bertujuan untuk dijadikan, serta tidak boleh dijadikan sandaran oleh mana-mana pelabur sebagai jaminan, kepastian, ramalan atau kenyataan fakta atau kebarangkalian yang muktamad. Peristiwa dan keadaan sebenar adalah sukar dan mustahil untuk dijangka dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan Datavault AI. Kenyataan ini tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan perniagaan Datavault AI dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara. Risiko dan ketidakpastian ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, keadaan ekonomi, politik dan perniagaan secara am; keupayaan Datavault AI untuk membangunkan serta memasarkan teknologi dengan jayanya; keupayaan Datavault AI untuk berkembang dan mengurus pertumbuhan secara menguntungkan serta mengekalkan tenaga kerja utama; risiko bahawa teknologi berpotensi yang dibangunkan oleh Datavault AI mungkin tidak berkembang atau menerima kelulusan yang diperlukan dalam jangka masa yang dijangkakan atau langsung tidak menerima kelulusan; risiko berkaitan ketidakpastian laluan kawal selia; risiko bahawa Datavault AI mungkin telah melebih anggar saiz pasaran sasaran, kesediaan untuk menerima pakai teknologi baharu, atau potensi kerjasama; risiko bahawa keputusan terdahulu mungkin tidak dapat diulang; risiko berkaitan peraturan dan harta intelek; serta risiko dan ketidakpastian lain yang dinyatakan dari masa ke semasa dalam pemfailan Datavault AI dengan SEC. Mungkin terdapat risiko tambahan yang pada masa ini tidak diketahui oleh Datavault AI atau dianggap tidak material, yang juga boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan. Di samping itu, kenyataan pandang ke hadapan mencerminkan jangkaan, rancangan atau ramalan Datavault AI terhadap peristiwa masa depan dan pandangannya pada tarikh komunikasi ini. Datavault AI menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya akan menyebabkan penilaian tersebut berubah. Namun demikian, meskipun Datavault AI mungkin memilih untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan ini pada masa akan datang, syarikat tersebut secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian. Oleh itu, kenyataan pandang ke hadapan ini tidak boleh dijadikan sandaran sebagai penilaian Datavault AI selepas tarikh komunikasi ini. Sehubungan itu, para pelabur dinasihatkan agar tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini.

Komunikasi Korporat:

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Pejabat

Editor@InvestorBrandNetwork.com