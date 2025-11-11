Datavault AI ลงนามสัญญาเช่าสำนักงานใหญ่ในฟิลาเดลเฟียแล้ว ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจและนวัตกรรม

ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ผ่านทาง IBN -- ในวันนี้ Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ผู้นำด้านการสร้างมูลค่าจากข้อมูล การตรวจรับรองข้อมูลประจำตัว และเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลได้ประกาศว่า บริษัทได้ทำสัญญาเช่า 5 ปีกับ Commerce Square Partners – Philadelphia Plaza L.P. เพื่อใช้งานพื้นที่ให้เช่าประมาณ 23,037 ตารางฟุต ที่ตั้งอยู่บนชั้น 24 อาคาร One Commerce Square ณ 2005 Market Street, Suite 2400 เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย
สัญญาเช่าที่ลงนามไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2025 ช่วยมอบสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ถาวรของบริษัท Datavault ในเมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งจะใช้แทนพื้นที่สำนักงานชั่วคราวเดิม โดยสัญญาฉบับนี้ประกอบด้วยค่าเช่ารายเดือนพื้นฐานประมาณ 48,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเงื่อนไขการปรับค่าเช่าขึ้นเล็กน้อยในแต่ละปี สัญญาฉบับนี้มอบรากฐานเชิงกลยุทธ์สำหรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทในด้านปัญญาประดิษฐ์ การแปลงข้อมูลเป็นโทเค็น และเทคโนโลยีการรับรองคุณวุฒิทางดิจิทัล
ซึ่งการคาดเดาจากผู้ซื้อขายหลักทรัพย์แบบเล่นชอร์ตทางออนไลน์ในช่วงไม่นานมานี้ก่อให้เกิดข้อสงสัยว่าสัญญาเช่านี้เสร็จสมบูรณ์แล้วจริงหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ Datavault จึงขอยืนยันว่าแม้การยื่นเรื่องจะล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกเพียงไม่กี่วัน แต่เราได้ดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวตามขั้นตอนมาตรฐานของเราอย่างครบถ้วนแล้ว โดยเราได้ยื่นสำเนาสัญญาดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกา พร้อมรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
"สำนักงานใหญ่ในฟิลาเดลเฟียของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่ใหม่เท่านั้น แต่ถือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของเราอย่างชัดเจน" Nathaniel Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Datavault AI กล่าว "แม้จะมีข่าวลือต่าง ๆ มากมาย แต่เรายังคงปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนทุกประการ การลงนามในสัญญาเช่าอย่างเป็นทางการนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโต ความโปร่งใส และความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และ ณ เวลานี้ เราได้วางรากฐานสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปของเราแล้ว"
สำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับทีมพัฒนา ฝ่ายขาย และฝ่ายปฏิบัติการของ Datavault โดยบริษัทวางแผนที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อเร่งการบูรณาการองค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วมของลูกค้า และเสริมสร้างความร่วมมือในทั้งระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เราคัดเลือกสถานที่ทำงานในฟิลาเดลเฟียนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวมถึงอยู่ใกล้กับสถาบันการเงินและสถาบันการศึกษาชั้นนำ
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต และอาจมาพร้อมกับคำที่สื่อถึงเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต เช่น "เชื่อว่า" "อาจ" "จะ" "ประมาณการ" "ยังคง" "คาดการณ์" "มีเจตนา" "คาดหวัง" "ควร" "จะได้" "วางแผน" "พยากรณ์" "ศักยภาพ" "ดูเหมือน" "แสวงหา" "อนาคต" "แนวโน้ม" หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับสัญญาเช่าใหม่ของบริษัท กลยุทธ์ทางธุรกิจของ Datavault AI เป้าหมายระยะยาว และแผนการทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาในแผนงานและความเป็นไปได้ในการได้รับการอนุมัติ ตลอดจนความเป็นไปได้ของการได้รับการยอมรับจากตลาดและโอกาสทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง และข้อความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และไม่ใช่การพยากรณ์ผลการดำเนินงานที่แท้จริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหรือถือเป็นการรับประกัน การยืนยัน การพยากรณ์ หรือคำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็นอย่างชัดแจ้ง เหตุการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมีความยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะพยากรณ์ และจะแตกต่างจากสมมติฐานที่ใช้ เหตุการณ์และความเป็นจริงหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Datavault AI ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการเกี่ยวกับธุรกิจของ Datavault AI และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการเมือง และสภาวะทางธุรกิจโดยทั่วไป ความสามารถของ Datavault AI ในการพัฒนาและทำการตลาดเทคโนโลยีได้สำเร็จ ความสามารถของ Datavault AI ในการเติบโต จัดการการเติบโตให้เกิดกำไร และรักษาบุคลากรสำคัญของตน ความเสี่ยงที่เทคโนโลยีที่ Datavault AI พัฒนาอาจไม่ก้าวหน้าไปตามที่คาด หรือไม่ได้รับการอนุมัติที่จำเป็นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจไม่ได้รับการอนุมัติเลย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนด้านกระบวนการกำกับดูแล ความเสี่ยงที่ Datavault AI อาจประเมินขนาดของตลาดเป้าหมาย ความเต็มใจของตลาดที่จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ หรือความเป็นไปได้ของการเป็นพันธมิตรสูงเกินไป ความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานก่อนหน้าอาจไม่เกิดขึ้นซ้ำ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อาจมีระบุเป็นครั้งคราวในการยื่นเอกสารของ Datavault AI ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ Datavault AI ยังไม่ทราบในขณะนี้ หรือที่ Datavault AI มองว่าไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังสะท้อนความคาดหวัง แผน หรือการพยากรณ์เหตุการณ์และมุมมองในอนาคตของ Datavault AI ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้ Datavault AI คาดว่าเหตุการณ์และการพัฒนาในภายหลังจะส่งผลให้การประเมินดังกล่าวเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Datavault AI อาจเลือกปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต Datavault AI ขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยเฉพาะ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จึงไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการประเมินของ Datavault AI ณ วันใด ๆ หลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังและไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป
