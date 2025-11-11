Datavault AI 敲定费城总部租赁协议，进一步践行其对扩张与创新的承诺

费城, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 -- 数据变现、资质认证及数字互动技术领域的领军企业 Datavault AI Inc. (Nasdaq：DVLT) 今日宣布已与 Commerce Square Partners – Philadelphia Plaza L.P. 签订为期 5 年的租赁协议，租下了位于宾夕法尼亚州费城 Market Street 2005 号 One Commerce Square 大厦 24 层 2400 室、可出租面积约 23,037 平方英尺的办公空间。

该租赁协议于 2025 年 11 月 6 日正式签署，确立了 Datavault 在费城的永久性公司总部，取代此前使用的临时办公场所。 协议约定基础月租金为约 48,000 美元，并设有小幅年度递增条款。 此举为公司在人工智能、数据代币化及数字凭证技术等领域的持续扩张奠定了战略基础。

近期有线上做空机构质疑租赁协议是否已完成签署。 Datavault 表示，尽管备案文件送达时间较初始预期延迟了几天，但该交易已严格依照公司标准程序完成。 该协议副本已随 Datavault 于 11 月 7 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 Form 8-K 当期报告一并备案。

“费城总部的确立不仅仅是办公场所的迁移，更是公司战略意图的明确宣言，”Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示。 “尽管存在外界干扰，我们始终坚持兑现对股东的每一项承诺。 此次租约的正式签署不仅印证了公司的持续增长与透明运营，也彰显了我们在数据经济中构建长期价值的决心。 同时为下一阶段的扩张奠定了坚实基础。”

新总部将成为 Datavault 研发、销售及运营团队的核心枢纽。 公司将充分利用这一办公空间，加速推进企业级解决方案的集成部署，强化客户互动，并在数据驱动型经济领域拓展合作伙伴网络。 选择费城为落户地，是因为当地汇聚了多元化的技术人才，拥有完善的城市基础设施，并毗邻大型金融和学术中心。

关于 Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq：DVLT) 正在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 该公司基于云端的平台以声学科学与数据科学两大部门的协作为核心，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 前瞻性陈述指关于非历史事实的陈述，通常使用表示预计未来事件或结果的词汇，例如“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“计划”、“预计”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”或此类词语的变体，或具有类似含义的表述。 这些前瞻性陈述包括但不限于关于以下内容的陈述：公司新租赁协议相关陈述；Datavault AI 的商业战略、长期目标及商业化计划；现有及潜在技术、计划中的研发项目及获批可能性，以及市场接受潜力和相关市场机遇，以及其他非历史事实的陈述。 这些陈述基于管理层当前的预期，并非实际业绩预测。 这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为或依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。 实际事件和情况难以预测或不可能预测，且异于假设。 许多实际事件和情况不在 Datavault AI 的控制范围内。 这些陈述受与 Datavault AI 业务相关的诸多风险和不确定性的影响，实际结果可能存在重大差异。 这些风险和不确定性包括但不限于：宏观经济、政治及商业环境变化；Datavault AI 在技术开发和市场推广方面的能力；Datavault AI 实现盈利性增长、管理增长规模及留住核心员工的能力；Datavault AI 正在研发的技术可能无法按预期时间推进或获得所需审批（甚至完全无法推进或获批）的风险；监管路径存在不确定性的风险；Datavault AI 可能高估了目标市场规模、市场对新技术的接受意愿或合作机会的风险；以往结果可能无法重复的风险；以及与监管和知识产权相关的风险等。此外，Datavault AI 在提交美国证券交易委员会 (SEC) 文件时所披露的其他风险和不确定性亦应予以关注。 可能还存在 Datavault AI 当前不知道的其他风险，或 Datavault AI 目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。 此外，前瞻性陈述反映了 Datavault AI 截至本通讯发布之日对未来事件和看法的预期、计划或预测。 Datavault AI 预计后续事件和发展将导致此类评估发生变化。 然而，尽管 Datavault AI 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但 Datavault AI 明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。 这些前瞻性陈述不应被视为 Datavault AI 在本通讯发布日期之后任何日期的评估。 因此，敬请投资者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。

企业通讯：

IBN

得克萨斯州奥斯汀市

www.InvestorBrandNetwork.com

办公室电话：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒体垂询：

marketing@dvlt.ai