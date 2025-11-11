Statkraft leverer klimakutt: Åpner nye sol- og batteriparker i Brasil

(Belém, Brasil / Oslo, Norge – 11. november 2025) – Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, åpner nye solparker med batterier under klimatoppmøtet COP30 i Belém. Disse prosjektene samlokaliseres med vindkraft og utnytter noen av verdens beste sol- og vindressurser i Brasil for å redusere utslipp og svare på toppmøtets oppfordring om økt klimainnsats.

På klimatoppmøtet COP30 i Belém deltok Norges klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, guvernør Jerônimo Rodrigues fra delstaten Bahia og Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal ved åpningen av sol- og batterianleggene Morro do Cruzeiro Solar (76 MWp) og Santa Eugênia Solar (198 MWp) i delstaten Bahia. Kraftanleggene bygges i tilknytning til vindparker som allerede er i drift i samme området, og vil derfor være hybridprosjekter som utnytter både vind, sol og batterier.

I tillegg setter Statkraft en tredje solpark i drift denne høsten, Serrita (69 MWp) i Pernambuco. Den totale investeringen på 2,3 milliarder kroner tilfører 340 MWp fornybar effekt til det brasilianske energisystemet, tilsvarende fem prosent av den nye solkapasiteten i Brasil i 2025.

De tre solparkene vil produsere 789 GWh årlig, som til sammen utgjør mer enn den årlige solkraftproduksjonen i Norge. Sammen med vindkraftverkene, blir den årlige totale produksjonen 3400 GWh.

Disse hybride kraftverkene er anslått å spare 111 000 tonn CO₂-utslipp årlig.

– Disse prosjektene understøtter de globale målene om å tredoble fornybarkapasiteten frem mot 2030, sikre en rettferdig overgang fra fossile brensler og fremme lokal utvikling på en bærekraftig måte. Dette er grønn omstilling i praksis, og et tydelig signal om at Statkraft leverer resultater som betyr noe for Brasil og den globale klimainnsatsen. Vi er stolte av det vi presenterer her på klimatoppmøtet, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal Statkraft.

– Ved å investere i innovative fornybare løsninger og samarbeide tett med lokalsamfunnene, støtter vi ikke bare Brasils energiomstilling, men bidrar også til globale klimamål. Anleggene bidrar til å fase ut fossile energikilder og sikrer en mer robust og utslippsfri energimiks i Brasil – et land som allerede er blant verdens ledende innen fornybar energi. Prosjektene støtter også utviklingen i Nordøst-Brasil, en region med betydelige behov for vekst, sier Fernando de Lapuerta, konserndirektør for Statkrafts internasjonale virksomhet.

Dersom framdriften i energiomstillingen ikke opprettholdes, anslår Statkrafts nylig lanserte Green Transition Scenarios Report en temperaturøkning på rundt 2,4 grader, med store konsekvenser for planeten og alle som lever her.

– Klimatoppmøtet i Belém markerer et avgjørende øyeblikk for global klimainnsats. Våre scenarioer viser at det fortsatt er mulig å nå 2-gradersmålet i Parisavtalen, men dette krever en betydelig raskere utslippsreduksjon enn vi ser i dag. Solkraft, i kombinasjon med batterier og vindkraft, er den raskeste og rimeligste måten å kutte utslipp og sikre en rettferdig omstilling, sier Lapuerta.

Med disse sol- og batterianleggene vil Statkraft Brasil ha en samlet portefølje på 2,3 GW som plasserer selskapet blant de største fornybarselskapene i landet. Sammen med Sverige så er Brasil et av Statkrafts største markeder for kraftproduksjon utenfor Norge.

Anleggene kombinerer sol, vind og batterilagring for å møte utfordringene med variabel produksjon og sikre stabil strømforsyning – og viser hvordan teknologi kan akselerere energiomstillingen.

– Vi ønsker å bidra til økonomisk vekst og utvikling lokalt ved å skape arbeidsplasser, styrke lokal infrastruktur og tilby yrkesopplæring. Alle prosjekter har påvirkning, men vi jobber for å redusere den mest mulig, blant annet gjennom å erstatte vegetasjon som blir påvirket av utbyggingene, sier Thiago Tomazzoli, landsjef for Statkraft Brasil.



For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marte Lerberg Kopstad

Internasjonal pressekontakt

mlk@statkraft.com

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.