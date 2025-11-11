Pacifica Hotels G. K. Meluncurkan City Express by Marriott di Asia Pasifik

TOKYO, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pacifica Hotels G.K. hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian waralaba dengan Marriott International Inc. untuk membawa City Express by Marriott ke Jepang dengan mengubah dua hotel yang sudah ada di Osaka. Setelah penggantian nama merek selesai, kedua hotel itu dijadwalkan akan dibuka kembali pada Musim Semi 2026 dengan nama City Express by Marriott Osaka Namba South dan City Express by Marriott Osaka Shin-Imamiya. Pembukaan dua hotel ini diharapkan akan menandai peluncuran City Express by Marriott, merek hotel kelas menengah, di kawasan Asia Pasifik. Hotel ini menghadirkan perpaduan menarik di antara nilai, kenyamanan, dan gaya modern ke salah satu kota paling dinamis di Jepang.

City Express by Marriott menawarkan akomodasi yang dapat diandalkan, modern, dan mudah diakses bagi para pelancong yang mengutamakan nilai di berbagai destinasi di perkotaan, pinggiran kota, dan kawasan yang sedang berkembang. Merek hotel yang berfokus pada kualitas, kesederhanaan, dan konsistensi ini mengajak para pelancong bisnis maupun wisata untuk bersantai di kamar nyaman dengan ruang luas untuk memulihkan tenaga.

“Kami senang dapat kembali berkolaborasi dengan Pacifica Hotels G. K. untuk menghadirkan City Express by Marriott ke Jepang. Langkah ini juga diharapkan akan menandai peluncuran merek hotel ini di kawasan Asia Pasifik,” ujar Shawn Hill, Chief Development Officer, Asia Pasifik kecuali Tiongkok, Marriott International. “Penandatanganan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan kami untuk tumbuh secara strategis di kawasan Asia Pasifik dan memperluas penawaran kami guna memenuhi kebutuhan pelancong masa kini yang terus berkembang. Didukung oleh proposisi nilai yang kuat serta jaringan distribusi dan platform loyalitas Marriott Bonvoy yang tangguh, City Express by Marriott berada pada posisi yang ideal untuk melengkapi portofolio hotel kelas menengah Marriott yang terus berkembang di Jepang dan turut mendorong pertumbuhan pariwisata yang pesat di Osaka.”

“Dengan tarif hotel yang naik cepat di seluruh Jepang, kami melihat peluang besar untuk menghadirkan akomodasi berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau kepada para tamu melalui City Express by Marriott,” ujar Seth Sulkin, CEO Pacifica Hotels dan anak perusahaannya, Shin Imamiya Hospitality, selaku pemegang waralaba untuk kedua properti itu. “Kedua hotel ini akan memberikan kesempatan bagi para pelancong untuk menjelajahi kawasan yang semarak di Distrik Nishinari, di selatan Namba, area yang kami yakini memiliki potensi besar dan permintaan yang terus meningkat.”

City Express by Marriott Shin-Imamiya diperkirakan akan memiliki 100 kamar tamu dan menjadi properti mandiri setinggi sembilan lantai yang berlokasi di Haginochaya, Nishinari-ku, tepat di sebelah Stasiun Shin-Imamiya, salah satu stasiun transit yang dilayani oleh Jalur Lingkar JR Osaka, Jalur Utama Nankai, dan Osaka Metro. Lokasinya yang strategis memudahkan akses ke berbagai area di Osaka dan wilayah Kansai yang lebih luas.

City Express by Marriott Osaka Namba South rencananya akan memiliki 143 kamar tamu dan akan menjadi properti mandiri setinggi 14 lantai yang berlokasi di Hanazono-kita, Nishinari-ku, bersebelahan dengan Stasiun Hanazonochō pada Jalur Yotsubashi Osaka Metro. Terletak di sepanjang Rute Nasional 26 dan diapit oleh bangunan komersial serta permukiman berlantai rendah, hotel ini menyediakan akses yang nyaman, baik melalui jalur metro maupun kendaraan, menuju pusat Osaka.

Kedua hotel ini terletak di area ritel, hunian, dan komersial yang semarak, dengan akses mudah menuju berbagai atraksi wisata utama di Osaka seperti Abeno Harukas, Tennoji, Namba, Dotonbori, Shinsaibashi, Osaka Dome, dan Taman Benteng Osaka. Kedua hotel ini juga memiliki akses langsung menuju Bandara Internasional Kansai melalui Jalur Utama Nankai. Hal ini memastikan pengalaman nyaman dan lancar bagi pelancong yang tiba melalui bandara ini.

Dibukanya kedua hotel ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Marriott dalam memperluas portofolio hotel kelas menengahnya di Jepang. Langkah ini juga bertujuan menghadirkan akomodasi yang didesain secara cermat, mudah dijangkau, dan terhubung dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pelancong domestik maupun internasional yang terus berkembang.

Pacifica Hotels G.K. merupakan operator pihak ketiga terkemuka untuk jaringan hotel internasional di Jepang, yang mengoperasikan beragam merek hotel mulai dari kelas menengah hingga kelas atas.

