パシフィカホテルズ合同会社 (Pacifica Hotels G. K.)、アジア太平洋地域でシティエクスプレス by マリオット (City Express by Marriott) を初展開

東京発, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- パシフィカホテルズ合同会社は本日、マリオット・インターナショナル (Marriott International Inc.) とフランチャイズ契約を締結し、大阪の既存ホテル2軒を改装してシティエクスプレス by マリオットとして日本に導入すると発表した。 全面的なリブランドを経て、両ホテルは2026年春にシティエクスプレス by マリオット大阪難波南 (City Express by Marriott Osaka Namba South) およびシティエクスプレス by マリオット大阪新今宮 (City Express by Marriott Osaka Shin-Imamiya) として再開業する予定である。 これらの開業は、ミッドスケールブランドであるシティエクスプレス by マリオットのアジア太平洋地域への初進出となり、価値、利便性、モダンな快適さの魅力的な組み合わせを日本でも有数にダイナミックな都市にもたらすと見込まれている。

シティエクスプレス by マリオットは、都市部、郊外、新興デスティネーションにおいて、価値志向の旅行者に対して、信頼性が高く、モダンで、アクセスしやすい宿泊施設を提供している。 品質、シンプルさ、一貫性に焦点を当てた同ブランドは、ビジネスおよびレジャーの両方の旅行者に、快適な客室と充電のための十分なスペースでくつろぐ時間を提供している。

「パシフィカホテルズ合同会社と再び協力し、シティエクスプレス by マリオットを日本に導入できることを嬉しく思います。これは同ブランドのアジア太平洋地域への初進出となる予定です」と、マリオット・インターナショナルのアジア太平洋地域 (中国を除く) チーフ・デベロップメント・オフィサーであるショーン・ヒル (Shawn Hill) は述べている。 「この契約は、同地域における戦略的な成長と、今日の旅行者の進化するニーズに対応するためにサービスを拡大するという当社の継続的な取り組みを反映しています。 強力な価値提案とマリオット・ボンヴォイ (Marriott Bonvoy) の強力な流通およびロイヤルティプラットフォームを兼ね備えたシティエクスプレス by マリオットは、日本におけるマリオットの拡大するミッドスケールポートフォリオを補完し、大阪の活況な観光市場に大きく貢献する立場にあります。」

「日本全国でホテル料金が急騰する中、シティエクスプレス by マリオットを通じて、手頃な価格で高品質な宿泊施設を提供できる大きな機会があると考えています」と、パシフィカホテルズ (Pacifica Hotels) およびその子会社である両施設のフランチャイズ事業者である新今宮ホスピタリティ合同会社 (Shin Imamiya Hospitality) の最高経営責任者セス・サルキン (Seth Sulkin) は述べた。 「これらのホテルは、私たちが高い可能性と需要の拡大を見込む、難波南の西成区に広がる活気あるエリアを旅行者が発見する機会を提供するでしょう。」

シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮は、客室数100室を備えた9階建ての独立型ホテルとして、西成区萩之茶屋に位置し、JR大阪環状線、南海本線、大阪メトロが交差する主要ハブ駅である新今宮駅に隣接して建設される予定である。 この優れた立地により、大阪市内および関西圏全体へのスムーズなアクセスが確保される。

シティエクスプレス by マリオット大阪難波南は、客室数143室を備えた14階建ての独立型ホテルとして、西成区花園北に位置し、大阪メトロ四つ橋線の花園町駅に隣接して建設される予定である。 国道26号線沿いに位置し、周囲を低層の商業ビルや住宅ビルに囲まれた同ホテルは、大阪中心部への地下鉄および自動車での利便性に優れたアクセスを提供する。

両ホテルはいずれも活気ある小売、住宅、商業の中心地に位置し、あべのハルカス、天王寺、難波、道頓堀、心斎橋、京セラドーム大阪、大阪城公園など、大阪の主要観光地へのアクセスが容易である。 また、南海本線を介して関西国際空港とも良好に接続しており、旅行者にスムーズで直接的な移動体験を提供する。

これらの開業は、マリオットが日本におけるミッドスケールポートフォリオの拡充に引き続き注力していることを反映しており、国内外の旅行者の進化するニーズに応えるために、周到に設計された、アクセスしやすく、連携性に優れた宿泊施設を提供している。

パシフィカホテルズ合同会社について

パシフィカホテルズ合同会社は、日本における国際ホテルの主要なサードパーティ運営会社であり、ミッドスケールからアッパーアップスケールまで幅広いブランドを展開している。

<報道関係者向け問い合わせ先>

中村 彰男 (Akio Nakamura)

nakamura@pacifica-cap.com

+81-3-5549-9033

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13c13717-e088-452c-a1d9-27861c306072

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7734a04-8b88-496f-9740-1afd8253f034