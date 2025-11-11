Pacifica Hotels G.K., 아시아 태평양 지역에서 ‘City Express by Marriott’   브랜드를 처음 선보여

도쿄, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pacifica Hotels G.K.는 메리어트 인터내셔널(Marriott International Inc.)과 프랜차이즈 계약을 체결하고, 오사카에 소재한 기존의 호텔 두 곳 브랜딩을 전환함으로써 ‘City Express by Marriott’ 브랜드를 일본에 처음 선보인다고 오늘 발표했다. 전면적인 리브랜딩 이후, 두 호텔은 2026년 봄 각각 ‘City Express by Marriott Osaka Namba South’와 ‘City Express by Marriott Osaka Shin-Imamiya’로 재오픈할 예정이다. 이번 개장은 아시아 태평양 지역에서 ‘City Express by Marriott’ 미드스케일 브랜드의 첫 진출을 의미하며, 일본에서 가장 활기찬 도시 중 하나인 오사카에 합리적인 가격, 편의성, 현대적 안락함이 결합된 새로운 숙박 경험을 선사할 것으로 기대된다.

‘City Express by Marriott’는 도심, 교외, 신흥 여행지 전반에 걸쳐 합리적인 가격의 현대적이고 접근성 높은 숙박 옵션을 제공한다. 품질, 단순함, 일관성을 핵심 가치로 삼는 이 브랜드는 비즈니스 여행객과 레저 여행객 모두가 편안한 객실과 충분한 휴식 공간 속에서 재충전할 수 있도록 설계되어 있다.

메리어트 인터내셔널 아시아태평양(중국 제외) 개발총괄을 담당하는 션 힐(Shawn Hill)은 “Pacifica Hotels G.K.와 다시 한번 협력해 ‘City Express by Marriott’ 브랜드를 일본에 도입하게 되어 매우 기쁘다. 이번 계약은 해당 브랜드의 아시아태평양 시장으로의 첫 진출을 의미하기도 한다”라고 의미를 부여했다. 이어 “이번 계약은 당사가 아시아태평양 전역에서 전략적 성장을 지속하고, 오늘날 여행객들의 변화하는 니즈에 부응하기 위해 다양한 숙박 옵션을 확장해 나가겠다는 의지를 보여주는 사례이다. ‘City Express by Marriott’는 합리적인 가격대의 강력한 가치 제안과 Marriott Bonvoy의 폭넓은 유통망 및 충성도 플랫폼을 바탕으로, 일본 내 메리어트의 미드스케일 포트폴리오를 보완하며 오사카의 활발한 관광 시장에 의미 있는 기여를 할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.

Pacifica Hotels 및 두 호텔의 프랜차이즈 운영사인 자회사 Shin Imamiya Hospitality의 CEO 세스 설킨(Seth Sulkin)은 “일본 전역에서 호텔 요금이 빠르게 상승하고 있는 가운데, 우리는 ‘City Express by Marriott’를 통해 고객들에게 합리적인 가격대의 고품질 숙박을 제공할 수 있는 큰 기회를 보고 있다”라며, “이 두 호텔은 난바 남쪽 니시나리구의 활기찬 지역을 탐험할 수 있는 기회를 여행객들에게 제공할 것이며, 우리는 이 지역이 앞으로 높은 성장 잠재력과 증가하는 수요를 보일 것으로 확신한다”라고 말했다.

‘City Express by Marriott Shin-Imamiya’는 총 100개의 객실을 갖춘 9층 규모의 단독 건물로, JR 오사카 순환선·난카이 본선·오사카 메트로가 교차하는 주요 환승역인 신이마미야(Shin-Imamiya)역 바로 인근 니시나리구 하기노차야 지역에 위치할 예정이다. 이 호텔은 오사카 전역과 간사이 광역권을 잇는 뛰어난 교통 접근성을 자랑한다.

‘City Express by Marriott Osaka Namba South’는 총 143개의 객실을 갖춘 14층 규모의 단독 건물로, 오사카 메트로 요쓰바시선 한조노초(Hanazonochō)역 인근 니시나리구 하나조노키타 지역에 자리할 예정이다. 국도 26호선을 따라 위치하며, 저층 상업 및 주거 건물들로 둘러싸인 이 호텔은 오사카 도심으로의 지하철 및 차량 접근성이 뛰어나 편리한 교통 환경을 제공한다.

두 호텔은 활기찬 상업·주거·업무 중심지 내에 위치해 있으며, 아베노 하루카스(Abeno Harukas), 덴노지(Tennoji), 난바(Namba), 도톤보리(Dotonbori), 신사이바시(Shinsaibashi), 오사카 돔(Osaka Dome), 오사카성 공원(Osaka Castle Park) 등 오사카의 주요 관광 명소로의 접근성이 뛰어나다. 또한 난카이 본선을 통해 간사이 국제공항(Kansai International Airport)과도 연결되어 있어, 여행객들에게 원활하고 직관적인 이동 경험을 제공할 것으로 기대된다.

이번 신규 오픈은 메리어트가 일본 내 미드스케일 포트폴리오 확장에 지속적으로 주력하고 있음을 보여주는 사례로, 국내외 여행객의 변화하는 요구에 맞춘 실용적이고 접근성 높은 숙박 경험을 제공한다는 브랜드의 비전을 반영하고 있다.

Pacifica Hotels G.K. 소개

Pacifica Hotels G.K.는 일본 내에서 국제 호텔 브랜드를 운영하는 선도적인 제3자 운영사로, 미드스케일부터 상위 업스케일까지 폭넓은 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다.

<언론 연락처 정보>

Akio Nakamura

nakamura@pacifica-cap.com

+81-3-5549-9033

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13c13717-e088-452c-a1d9-27861c306072

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7734a04-8b88-496f-9740-1afd8253f034