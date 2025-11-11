Pacifica Hotels G. K. Bakal Memperkenalkan City Express by Marriott di Asia Pasifik

TOKYO, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pacifica Hotels G.K. hari ini mengumumkan bahawa mereka telah menandatangani perjanjian francais dengan Marriott International Inc. untuk membawa jenama City Express by Marriott ke Jepun melalui penukaran dua hotel sedia ada di Osaka. Selepas proses penjenamaan semula sepenuhnya, hotel tersebut dijangka dibuka semula pada musim bunga 2026 sebagai City Express by Marriott Osaka Namba South dan City Express by Marriott Osaka Shin-Imamiya. Bersama-sama, pembukaan ini dijangka menjadi titik permulaan jenama hotel kelas pertengahan City Express by Marriott di Asia Pasifik, menawarkan gabungan menarik nilai, kemudahan dan keselesaan moden ke salah satu bandar paling dinamik di Jepun.

City Express by Marriott menyediakan penginapan yang boleh dipercayai, moden dan mudah diakses untuk pengembara yang mementingkan nilai di kawasan bandar, pinggir bandar dan destinasi yang sedang berkembang. Dengan penekanan terhadap kualiti, kesederhanaan serta konsistensi, jenama ini mengalu-alukan pengembara perniagaan dan santai untuk berehat di bilik yang selesa dan ruang yang luas untuk menyegarkan diri.

“Kami berbesar hati untuk sekali lagi bekerjasama dengan Pacifica Hotels G. K. bagi membawa City Express by Marriott ke Jepun, yang juga dijangka menjadi kemunculan pertama jenama ini di Asia Pasifik,” kata Shawn Hill, Ketua Pegawai Pembangunan, Asia Pasifik (tidak termasuk China), Marriott International. “Perjanjian ini mencerminkan komitmen berterusan kami untuk berkembang secara strategik di rantau ini dan memperluaskan penawaran kami bagi memenuhi keperluan pengembara masa kini yang sentiasa berubah. "Dengan nilai tawaran yang kukuh serta sokongan daripada platform pengedaran dan kesetiaan Marriott Bonvoy yang berpengaruh, City Express by Marriott berada dalam posisi strategik untuk melengkapi portfolio hotel kelas pertengahan Marriott yang semakin berkembang di Jepun, sekali gus menyumbang secara signifikan kepada kemajuan landskap pelancongan Osaka yang pesat membangun.”

“Dengan kadar hotel yang meningkat pesat di seluruh Jepun, kami melihat peluang besar untuk menawarkan penginapan berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan melalui City Express by Marriott,” kata Seth Sulkin, Ketua Pegawai Eksekutif Pacifica Hotels dan anak syarikatnya Shin Imamiya Hospitality, francaisi bagi kedua-dua hartanah tersebut. “Hotel-hotel ini bakal membuka peluang kepada para pengembara untuk menerokai kawasan yang penuh kemeriahan di Daerah Nishinari, di selatan Namba — sebuah lokasi yang kami kenal pasti mempunyai potensi besar serta permintaan yang kian meningkat.”

City Express by Marriott Shin-Imamiya dijangka menampilkan 100 bilik tetamu dan akan menjadi bangunan sembilan tingkat yang berdiri sendiri di Haginochaya, Nishinari-ku, terletak betul-betul di sebelah Shin-Imamiya Station — sebuah pusat pertukaran utama yang dihubungkan oleh JR Osaka Loop Line, Nankai Main Line dan Osaka Metro. Lokasinya yang strategik memastikan sambungan lancar ke seluruh Osaka dan wilayah Kansai yang lebih luas.

City Express by Marriott Osaka Namba South pula merancang untuk menawarkan 143 bilik tetamu dan akan menjadi bangunan 14 tingkat yang berdiri sendiri di Hanazono-kita, Nishinari-ku, bersebelahan dengan Hanazonochō Station di Yotsubashi Osaka Metro Line. Terletak di sepanjang National Route 26 dan dikelilingi oleh bangunan komersial dan kediaman bertingkat rendah, hotel ini menawarkan akses mudah melalui kereta api bawah tanah dan kenderaan ke pusat bandar Osaka.

Kedua-dua hotel ini terletak dalam kawasan runcit, kediaman dan komersial yang meriah, menawarkan akses mudah ke tarikan utama Osaka termasuk Abeno Harukas, Tennoji, Namba, Dotonbori, Shinsaibashi, Osaka Dome dan Osaka Castle Park. Hotel-hotel ini menawarkan akses terus dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kansai melalui Nankai Main Line, menjadikan ketibaan para pengembara lebih mudah dan selesa.

Pembukaan ini mencerminkan fokus berterusan Marriott untuk memperluaskan portfolio hotel kelas pertengahan di Jepun, dengan menyediakan penginapan yang direka dengan teliti, mudah diakses dan bersambung, yang memenuhi keperluan pengembara domestik dan antarabangsa yang sentiasa berubah.

Perihal Pacifica Hotels G.K.

Pacifica Hotels G.K. ialah pengendali pihak ketiga terkemuka bagi hotel antarabangsa di Jepun, mengendalikan pelbagai jenama yang merangkumi kategori daripada kelas pertengahan hingga mewah atas.

