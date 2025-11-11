Pacifica Hotels G. K. 將於亞太區首度引進 City Express by Marriott

東京, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pacifica Hotels G.K. 今天宣佈與 Marriott International Inc. 簽署特許經營協議，將透過改造大阪兩間現有酒店，把 City Express by Marriott 引入日本市場。 全面重塑品牌後，兩間酒店預計於 2026 年春季以 City Express by Marriott Osaka Namba South 及 City Express by Marriott Osaka Shin-Imamiya 之名重新開業。 兩間酒店齊齊開幕，不僅象徵中檔品牌 City Express by Marriott 首度進軍亞太市場，更將為日本極具活力的城市帶來融合超值價格、便利服務與現代舒適的精彩體驗。

City Express by Marriott 最適合精打細算的旅客，在都市、城郊及新興目的地提供親民可靠的現代化住宿體驗。 品牌堅持優越質素、簡約風格及一致服務，透過提供舒適客房及寬敞休憩空間，讓商務及休閒旅客都能盡情放鬆、恢復活力。

Marriott International 亞太區（中國除外）發展總監 Shawn Hill表示：「我們很高興能與 Pacifica Hotels G. K. 再次合作，將 City Express by Marriott 引進日本，這也將是該品牌在亞太區首度隆重登場。 是次簽約體現我們持續在區內推動策略發展的承諾，並透過擴充服務陣容來滿足現今旅客日新月異的需求。 憑著強大價值主張及 Marriott Bonvoy 強大的分銷及會員獎賞平台，City Express by Marriott 將完美補足 Marriott 在日本日益壯大的中檔酒店組合，並為大阪興盛蓬勃的旅遊業帶來顯著助益。」

Pacifica Hotels 及其子公司 Shin Imamiya Hospitality（兩間酒店的特許經營商）行政總裁 Seth Sulkin 說道：「隨著日本各地酒店房價急速攀升，我們發現透過 City Express by Marriott 以相宜價格為旅客提供優質住宿存在莫大商機。 這些酒店將讓旅客有機會探索難波南部西成區內的蓬勃區域，我們在此看到雄厚潛能及需求上升。」

City Express by Marriott Shin-Imamiya 預期提供 100 間客房，將建成為九層高的獨立建築，坐落於西成區萩之茶屋，緊鄰 JR 大阪環狀線、南海本線與大阪地鐵匯集的主要交通樞紐新今宮站。 此乃黃金地段，讓旅客能流暢無縫地連接大阪市及整個關西地區。

City Express by Marriott Osaka Namba South 預期提供 143 間客房，將建成為 14 層高的獨立建築，坐落於西成區萩之茶屋，坐落於西成區花園北，鄰近大阪地鐵四橋線花園町站。 酒店位處國道 26 號沿線，周邊環繞低層商業與住宅建築，提供通往大阪都心的便捷地鐵與道路交通網絡。

兩間酒店均坐落於餘集零售、住宅及商業的繁華核心區域，輕鬆通往大阪熱門景點，包括阿倍野 Harukas、天王寺、難波、道頓堀、心齋橋、大阪巨蛋及大阪城公園。 透過南海本線的完善連繫，兩間酒店亦與關西國際機場形成高效交通網絡，確保旅客享受順暢直達的往返體驗。

新酒店開業體現 Marriott 持續專注拓展日本中檔酒店業務，提供設計周全、親民易達、交通便利的住宿體驗，以滿足國內外旅客不斷變化的需求。

