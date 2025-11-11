Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 3. november til 7. november 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.497.755 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 244,6686 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 3. november OSE 298.000 244,3141 72.805.601,80 CEUX TQEX 4. november OSE 304.000 241,7778 73.500.451,20 CEUX TQEX 5. november OSE 298.538 246,1989 73.499.727,21 CEUX TQEX 6. november OSE 298.417 245,4285 73.240.036,68 CEUX TQEX 7. november OSE 298.800 245,6754 73.407.809,52 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.497.755 244,6686 366.453.626,41 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 601.752 241,5536 145.355.385,87 CEUX TQEX Totalt 601.752 241,5536 145.355.385,87 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 2.099.507 243,7758 511.809.012,29 CEUX TQEX Totalt 2.099.507 243,7758 511.809.012,29





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 45.742.119 egne aksjer, tilsvarende 1,79% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 35.421.817 egne aksjer. tilsvarende 1,39% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

