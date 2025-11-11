Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

 | Source: Equinor ASA Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 3. november til 7. november 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.497.755 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 244,6686 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

DatoHandelsplassAggregert daglig volum (antall aksjer)Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
     
3. novemberOSE298.000244,314172.805.601,80
 CEUX   
 TQEX   
     
4. novemberOSE304.000241,777873.500.451,20
 CEUX   
 TQEX   
     
5. novemberOSE298.538246,198973.499.727,21
 CEUX   
 TQEX   
     
6. novemberOSE298.417245,428573.240.036,68
 CEUX   
 TQEX   
     
7. novemberOSE298.800245,675473.407.809,52
 CEUX   
 TQEX   
     
Totalt for periodenOSE1.497.755244,6686366.453.626,41
 CEUX   
 TQEX   
     
Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen





OSE601.752241,5536145.355.385,87
CEUX   
TQEX   
Totalt601.752241,5536145.355.385,87
     
Totale tilbakekjøp under transjen





OSE2.099.507243,7758511.809.012,29
CEUX   
TQEX   
Totalt2.099.507243,7758511.809.012,29


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 45.742.119 egne aksjer, tilsvarende 1,79% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 35.421.817 egne aksjer. tilsvarende 1,39% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584

Vedlegg


Attachments

Detaljert oversikt over transaksjoner

Recommended Reading