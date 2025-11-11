Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 3. november til 7. november 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.497.755 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 244,6686 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|3. november
|OSE
|298.000
|244,3141
|72.805.601,80
|CEUX
|TQEX
|4. november
|OSE
|304.000
|241,7778
|73.500.451,20
|CEUX
|TQEX
|5. november
|OSE
|298.538
|246,1989
|73.499.727,21
|CEUX
|TQEX
|6. november
|OSE
|298.417
|245,4285
|73.240.036,68
|CEUX
|TQEX
|7. november
|OSE
|298.800
|245,6754
|73.407.809,52
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.497.755
|244,6686
|366.453.626,41
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|601.752
|241,5536
|145.355.385,87
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|601.752
|241,5536
|145.355.385,87
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|2.099.507
|243,7758
|511.809.012,29
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|2.099.507
|243,7758
|511.809.012,29
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 45.742.119 egne aksjer, tilsvarende 1,79% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 35.421.817 egne aksjer. tilsvarende 1,39% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg