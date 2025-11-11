Harvia ja lääkäri Emilia Vuorisalmi aloittavat brändilähettiläs- ja sisältöyhteistyön Pohjois-Amerikassa

Harvia ryhtyy yhteistyöhön lääkäri Emilia Vuorisalmen kanssa edistääkseen terveellisempää elämäntapaa suomalaisen saunakulttuurin avulla Pohjois-Amerikassa

Harvia, globaali sauna- ja spa-alan markkinajohtaja, julkistaa brändilähettiläs- ja sisältöyhteistyön lääkäri Emilia Vuorisalmen kanssa. Vuorisalmi on suomalainen lääkäri, menestyskirjailija ja hyvinvoinnin asiantuntija, joka tunnetaan tavastaan yhdistää tiede osaksi arkisia hyvinvointitekoja. Yhteistyö alkaa Pohjois-Amerikassa ja kattaa Harvian kolme alueellista brändiä – Harvia, Almost Heaven Saunas ja ThermaSol.

Yhdessä Harvia ja Vuorisalmi tuottavat tieteeseen perustuvaa sisältöä ja inspiroivia saunakokemuksia, jotka tuovat esiin saunomisen tutkitut terveyshyödyt ja kunnioittavat suomalaista saunahyvinvoinnin filosofiaa.

”Sauna on ollut osa suomalaista elämää sukupolvien ajan. Sauna on paikka, jossa voi palautua, löytää yhteyden itseensä ja muihin sekä edistää sisäistä ja ulkoista hyvinvointia, sanoo Päivi Juolahti, Harvia-konsernin markkinointi- ja brändijohtaja. ”Emilian lääketieteellinen tausta ja inspiroiva tapa tuoda tiede osaksi arkea tekevät hänestä täydellisen kumppanin Harvialle Pohjois-Amerikassa.”

”Suomalainen sauna tarjoaa tilan läsnäololle, levollisuudelle ja sisäiselle tasapainolle,” kertoo lääkäri Emilia Vuorisalmi. ”Saunan lämpö ja hiljaisuus auttavat kehoa palautumaan, ja yhteiset hetket lauteilla vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Odotan innolla, että voin jakaa käytännöllisiä tieteeseen pohjautuvia rutiineja, joita kiireiset amerikkalaiset voivat helposti omaksua osaksi arkeaan.”

”Suomessa tehdään uraauurtavaa saunatutkimusta, joka herättää kansainvälistä kiinnostusta ja saa näkyvyyttä jopa suosituissa tiedepodcasteissa, kuten Huberman Labissa. Saunan parantava voima on ollut osa suomalaista perinnettä jo vuosisatojen ajan, ja nyt myös tiede vahvistaa sen vaikutukset. Tiedämme jo sen myönteiset vaikutukset stressinhallintaan, sydänterveyteen, dopamiinitasapainoon ja hormonaaliseen hyvinvointiin,” Vuorisalmi lisää.

Aitoa suomalaista saunakulttuuria kasvavalle hyvinvointimarkkinalle

Pohjois-Amerikan hyvinvointimarkkina kasvaa vauhdilla, ja sauna on noussut sen yhdeksi kiinnostavimmaksi kategoriaksi. Tämän yhteistyön kautta Harvia haluaa lisätä tietoisuutta aidosta suomalaisesta saunasta ja tuoda asiantuntijatiedon lähemmäs kuluttajia.

Osana yhteistyötä Vuorisalmi tuottaa monikanavaisen sisältösarjan, jossa ääneen pääsevät hyvinvoinnin asiantuntijat, urheilijat ja saunojat. Sarjassa jaetaan tieteeseen perustuvia vinkkejä ja yksinkertaisia rutiineja, jotka tukevat tasapainoa, palautumista ja yhteyttä niin itseen kuin muihin.

”Aitous merkitsee paljon,” sanoo Nic Flaws, Harvian Pohjois-Amerikan markkinointijohtaja. ”Nykykuluttajat hakevat luotettavaa tietoa ja aitoa inspiraatiota – eivät vain tuotteita. Emilia yhdistää lääketieteellisen asiantuntijuuden ja aidon intohimon suomalaiseen saunakulttuuriin. Hän on erinomainen yhteistyökumppani, kun tuomme aitoja saunakokemuksia yhä useampiin pohjoisamerikkalaisiin koteihin.”

Osa sisällöstä julkaistaan myös Euroopan ja muiden markkina-alueiden yleisöille.

Emilia Vuorisalmi

Emilia Vuorisalmi on suomalainen lääkäri, menestyskirjailija ja tunnettu ääni hormonaalisen hyvinvoinnin ja palautumisen saralla. Hänen uusin teoksensa The Healing Power of Hormones julkaistiin Isossa-Britanniassa tammikuussa 2025 kustantajana Penguin Random House. Saksankielinen versio ilmestyi 29. lokakuuta, ja suomenkielinen käännös Hormonien voima julkaistaan 11. marraskuuta 2025. Kirjan käännösoikeudet on myyty kymmeneen maahan.

Lisätietoja kirjasta: www.docemilia.com/kirja

Lyhyesti Harviasta

Harvia on yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lisätietoja:

https://almostheaven.com/pages/dr-emilia



https://www.harvia.com/fi/ideat-ja-trendit/terveytta-lammolla/saunan_parantava_voima/

Yhteystiedot:

Päivi Juolahti, markkinointi- ja brändijohtaja

puh. +358 40 7033 480

paivi.juolahti@harvia.com



Emilia Vuorisalmi, lääkäri, kirjailija ja hyvinvoinnin asiantuntija

puh. +358 40 5244 364

info@docemilia.com

Liitteet