Coloplast A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025

Den ordinære generalforsamling i Coloplast A/S afholdes





torsdag den 4. december 2025 kl. 15:30





på Coloplast A/S’ adresse, Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditorium), Humlebæk, Danmark.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er vedlagt.









For yderligere information, kontakt venligst



Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard

Executive Vice President, CFO

Tlf. 4911 1111

Kristine Husted Munk

Sr. Director, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 3266

Email: dkkhu@coloplast.com

Simone Dyrby Helvind

Sr. Manager, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2981

Email: dksdk@coloplast.com

Presse og medier

Peter Mønster

Head of Media Relations & Corporate Content

Tlf. 4911 2623

Email: dkpete@coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

3050 Humlebæk

Danmark

CVR nr. 69749917





Hjemmeside

www.coloplast.com



Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.



The Coloplast story begins back in 1954. Elise Sørensen is a nurse. Her sister Thora has just had an ostomy operation and is afraid to go out in public, fearing that her stoma might leak. Listening to her sister’s problems, Elise conceives the idea of the world’s first adhesive ostomy bag. Based on Elise’s idea, Aage Louis-Hansen, a civil engineer and plastics manufacturer, and his wife Johanne Louis[1]Hansen, a trained nurse, created the ostomy bag. A bag that does not leak, giving Thora – and thousands of people like her – the chance to live the life they want.

A simple solution that makes a difference.

Today, the Coloplast Group develops products and services that help millions of people live more independent lives through solutions tailored to their needs. Globally, our business areas include Ostomy Care, Continence Care, Voice & Respiratory Care, Wound & Tissue Repair, and Interventional Urology.









Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2025-11

Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Vedhæftede filer