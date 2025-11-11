Coloplast A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025
Den ordinære generalforsamling i Coloplast A/S afholdes
torsdag den 4. december 2025 kl. 15:30
på Coloplast A/S’ adresse, Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditorium), Humlebæk, Danmark.
Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling er vedlagt.
For yderligere information, kontakt venligst
Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President, CFO
Tlf. 4911 1111
Kristine Husted Munk
Sr. Director, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3266
Email: dkkhu@coloplast.com
Simone Dyrby Helvind
Sr. Manager, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 2981
Email: dksdk@coloplast.com
Presse og medier
Peter Mønster
Head of Media Relations & Corporate Content
Tlf. 4911 2623
Email: dkpete@coloplast.com
Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Danmark
CVR nr. 69749917
Hjemmeside
www.coloplast.com
Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.
The Coloplast story begins back in 1954. Elise Sørensen is a nurse. Her sister Thora has just had an ostomy operation and is afraid to go out in public, fearing that her stoma might leak. Listening to her sister’s problems, Elise conceives the idea of the world’s first adhesive ostomy bag. Based on Elise’s idea, Aage Louis-Hansen, a civil engineer and plastics manufacturer, and his wife Johanne Louis[1]Hansen, a trained nurse, created the ostomy bag. A bag that does not leak, giving Thora – and thousands of people like her – the chance to live the life they want.
A simple solution that makes a difference.
Today, the Coloplast Group develops products and services that help millions of people live more independent lives through solutions tailored to their needs. Globally, our business areas include Ostomy Care, Continence Care, Voice & Respiratory Care, Wound & Tissue Repair, and Interventional Urology.
|
Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2025-11
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
Vedhæftede filer
- Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling - 2025
- 12_2025_Indkaldelse_til_ordinær_generalforsamling_2025