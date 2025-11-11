Abcourt présente une mise à jour des opérations pour octobre 2025 dans le cadre du développement de la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 11 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse de présenter une mise à jour des travaux de développement d’octobre de la mine Géant Dormant, située dans la région d'Eeyou Istchee, au Québec.

Faits saillants

Tonnes usinées : 2 563 tonnes Teneur d’alimentation : 6,0 g/t % récupération : 95,6% Onces d’or produites : 475 onces Onces vendues : 124 onces

Abcourt a continué les embauches en octobre pour augmenter les tonnages d’alimentation à l’usine. Les embauches continueront dans les prochaines semaines afin de continuer la croissance de l’alimentation à l’usine. La société a reçu en octobre le permis d’usinage à forfait afin d'entamer des discussions avec ses voisin concernant le traitement de minerais provenant de tiers.

Au 31 octobre, 1 chantier en production et 2 chantiers étaient en développement sous-terre. Au parc à résidus, les travaux de génie civil se sont poursuivis en préparation au rehaussement prévu à l’été 2026. Le nombre de foreuses aux diamants est passé de 2 à 3 unités durant le mois d’octobre. La variation des métrages de forage aux diamants mensuellement s’explique, entre autres, par le nombre de déplacement des foreuses durant le mois. La diminution des métrages de réhabilitation de galerie en octobre est due au déplacement des équipes vers la réhabilitation des recettes du puits aux niveaux 235, 295, et 355.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction, déclare: « Nous continuons la progression du développement et de la production sous-terre et à l’usine. Notre priorité continue sur l’embauche, l’intégration et la formation des nouveaux employés. Nous sommes passés de 76 employés à la fin juin à 106 à la fin octobre, sans compter les sous-traitants qui nous apportent leur soutien. »

Communication et Marketing

En octobre, Abcourt a activement communiqué sur la coulée d'or en cours et l'avancement de ses projets.

Début octobre, la Société disposait d'un stand au salon minier de Munich afin de présenter ses réalisations aux investisseurs européens. Par la suite, des investisseurs ont visité le site minier pour constater par eux-mêmes la rapidité des travaux.

Une équipe de tournage complète, équipée de caméras et de drones, a également réalisé des interviews de nombreux employés et créé des supports promotionnels de qualité qui seront utilisés tout au long de l'année pour alimenter la communication de l'entreprise.

Début novembre, Abcourt a participé au salon Red Cloud Mining Showcase à Toronto et à la conférence sur l'investissement de La Nouvelle-Orléans. Fin novembre, Abcourt présentera son projet au salon Mines and Money à Londres, où elle affrontera certains des meilleurs projets miniers au monde dans une compétition de marketing.

Sommaire mensuel des éléments clés





Juillet

Août

Septembre Octobre Année à date Forage aux

diamants (m)

2 201 2 360 1 906 1 666 8 133 Réhabilitation des

galeries (m) 810 350 543 61 1 764 Développement

sous-terre (m) 9,5 9,1 53 82 153 Tonnes usinées

(tonnes) 0 1 072 2 439 2 563 6 074 Teneur usinée

(g/t) 0 5,66 5,98 6,0 5,94 Onces usinées

(oz) 0 195 469 497 1161 %

Récupéré 0 100% 92,8% 95,6% 95% Onces produites

(oz) 0 195 435 475 1105 Onces vendues

(oz) 0 0 26 124 150

L’inventaire d'or du circuit à la fin du trimestre était de 955 onces. Les onces d'argent dans le circuit ne sont pas analysées. Les onces d'argent sont récupérées avec l'or à l'affinerie, livrées à la Monnaie Royale et vendues avec l'or sur les marchés.





Personne Qualifiée

Pascal Hamelin, Ing, Président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

