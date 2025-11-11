Þuríður Björg Guðnadóttir ráðin framkvæmdastýra Ljósleiðarans

Stjórn Ljósleiðarans hefur ráðið Þuríði Björgu Guðnadóttur í starf framkvæmdastýru félagsins. Hún tekur við starfinu af Einari Þórarinssyni sem hefur gegnt starfi framkvæmdastjóra Ljósleiðarans síðustu ár.
Ljósleiðarinn er eitt helsta fjarskipta- og innviðafyrirtæki landsins og rekur landsnet ljósleiðara sem tengir saman heimili, fyrirtæki og stofnanir um allt land.
Þuríður er vel kunnug fjarskiptum en hún kemur til félagsins eftir áralangan og farsælan feril hjá fjarskiptafélaginu Nova. Hún hefur verið hluti af uppbyggingu og þróun fyrirtækisins allt frá stofnun þess og hefur setið í framkvæmdastjórn frá árinu 2017.
Þuríður situr í stjórn VÍS trygginga og sat áður í stjórn Lyfju. Hún er með BS-gráðu í rekstrarverkfræði og hefur lokið námi í Executive Coaching frá Háskólanum í Reykjavík.
Dagný Hrönn Pétursdóttir, stjórnarformaður Ljósleiðarans:
„Við fögnum því að fá Þuríði til liðs við Ljósleiðarann á þessum spennandi tímum. Hún kemur með mikla reynslu af fjarskiptum, þjónustu og vörumerkjastjórnun, auk þess sem hún hefur einstaka hæfileika til að byggja upp öfluga þjónustumenningu og hvetjandi starfsanda. Ljósleiðarinn gegnir lykilhlutverki í uppbyggingu öruggra og háhraða innviða fyrir íslenskt samfélag og með Þuríði við stjórnvölinn styrkjum við enn frekar stöðu okkar á þeim vettvangi.“
Þuríður Björg Guðnadóttir, framkvæmdastýra Ljósleiðarans:
„Ljósleiðarinn hefur byggt upp þjónustu og innviði sem skipta samfélagið miklu máli og ég hlakka til að taka þátt í þeirri vegferð. Fyrirtækið er í lykilstöðu þegar kemur að framtíðaruppbyggingu innviða á Íslandi og ég sé mikla möguleika í því að efla tengsl við viðskiptavini, samstarfsaðila og eigendur. Ég tek við keflinu af Einari með mikilli virðingu fyrir því góða starfi sem hann hefur leitt, og hlakka til að vinna að þeim mikilvægu verkefnum sem eru framundan með kraftmiklum hópi starfsfólks Ljósleiðarans.“
Þuríður mun hefja störf hjá Ljósleiðaranum í lok janúar.