Strifor lanza un programa de recompensas para reconocer a sus mejores socios IB

El bróker regulado presenta una iniciativa de premios premium para recompensar a los socios IB por sus resultados destacados y fortalecer la colaboración a largo plazo.

PORT LOUIS, Mauricio, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Strifor ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de recompensas para sus socios Introducing Broker (IB). Esta iniciativa tiene como objetivo agradecer a los socios más activos por su contribución al crecimiento de la empresa y por su papel fundamental al ayudar a nuevos clientes a comenzar a operar con confianza.

A través de este programa, los socios IB podrán obtener premios exclusivos al referir a nuevos clientes que abran y financien sus cuentas de trading mediante sus enlaces de referencia. Una vez que el cliente referido realiza un depósito, el socio participa automáticamente en el sorteo de exclusivos premios.

Los socios con mejor rendimiento serán reconocidos con premios premium de Apple, que incluyen un MacBook Air para quien alcance el mayor volumen total de operaciones, un iPhone Pro por resultados individuales excepcionales, y unos AirPods Max como reconocimiento a una colaboración constante y destacada.

Los resultados de cada participante se calculan en función del volumen neto de operaciones de los clientes referidos, es decir, el total de depósitos menos los retiros durante el período de la promoción. Por ejemplo, si los clientes de un socio depositan 20 000 USD y retiran 5 000 USD, su volumen neto de operaciones será de 15 000 USD.

Los premios se entregarán en las direcciones registradas de los ganadores o se coordinarán individualmente mediante acuerdo. Los términos completos de participación están disponibles en página web oficial del bróker.

Fundada en 2020, Strifor opera bajo la regulación de la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio y es miembro de la Comisión Financiera (Financial Commission), ofreciendo protección a los clientes de hasta 20 000 € a través de su fondo de compensación. La empresa cumple con todos los estándares internacionales de seguridad financiera, garantizando transparencia y condiciones de trading justas para traders y socios en todo el mundo.

Operar con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

Detalles: https://www.strifor.org/DISCLOSURE/

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d08c2dc-563c-48f3-a4d4-03bb08f6e283/es