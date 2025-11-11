Strifor lança programa de recompensas para reconhecer os principais desempenhos de Ibs

A corretora licenciada apresenta uma iniciativa de prêmios premium para recompensar os Introducing Brokers por resultados excepcionais e fortalecer a colaboração a longo prazo.

PORT LOUIS, Mauritius, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Strifor anunciou o lançamento de um novo programa de recompensas destinado aos seus parceiros Introducing Broker (IB). A iniciativa tem como objetivo agradecer aos parceiros mais ativos pela sua contribuição para o crescimento da empresa e pelo papel fundamental que desempenham ao ajudar novos clientes a iniciarem suas operações de trading com confiança.

Por meio do programa, os parceiros IB podem ganhar prêmios exclusivos ao indicar novos clientes que abram e financiem contas de trading através de seus links de referência exclusivos. Assim que o cliente indicado realiza um depósito, o parceiro é automaticamente inscrito no sorteio de prêmios.

Os parceiros com melhor desempenho serão reconhecidos com prêmios premium da Apple, incluindo um MacBook Air para o maior volume total de negociações, um iPhone Pro por resultados individuais excepcionais e Apple AirPods Max pelo desempenho consistente na parceria.

Os resultados de cada participante são calculados com base no volume líquido de entradas e saídas dos clientes indicados — ou seja, o total de depósitos menos os saques durante o período promocional. Por exemplo, se os clientes de um parceiro depositarem US$ 20.000 e retirarem US$ 5.000, o volume líquido será de US$ 15.000.

“Com esta iniciativa, pretendemos celebrar o empenho dos nossos parceiros IB e destacar a importância do seu papel na expansão do acesso à nossa plataforma de trading”, afirmou um representante da Strifor. “A dedicação e o envolvimento dos nossos parceiros contribuem significativamente para o nosso sucesso contínuo.”

Os prêmios serão entregues aos vencedores nos endereços registados ou mediante acordo individual. Os termos completos de participação estão disponíveis no site oficial da corretora.

Fundada em 2020, a Strifor opera sob a regulamentação da Financial Services Commission de Maurícia e é membro da Financial Commission, oferecendo proteção ao cliente de até €20.000 através do seu fundo de compensação. A empresa cumpre rigorosamente os padrões internacionais de segurança financeira, garantindo transparência e condições de negociação justas para traders e parceiros em todo o mundo.

Aviso de risco: Negociar CFDs envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores.

Detalhes: https://www.strifor.org/DISCLOSURE/

