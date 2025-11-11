Eesti Energia tütarettevõte, Enefit Power, võitis saartalituse tagamise hanke

Eleringi korraldatud riigihanke elektrisüsteemi saartalitlusvõime tagamiseks võitis Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Power OÜ. Teenus 1036 megavati tootmisvõime tagamiseks maksab maksimaalselt 59,5 miljonit eurot aastas (ilma käibemaksuta). Saartalitlusvõime tagamise kulu kannavad elektrituruseaduse järgi elektritarbijad.

Leping Enefit Poweriga on Eleringil kavas sõlmida novembri lõpus.

Teenuse hind on kulupõhine ning hanke võitja tegevust hakkab spetsiaalse metoodika alusel kontrollima audiitor. Elering maksab võitjale üksnes nende kulude eest, mis on otseselt seotud osutatava teenusega. Samas on Enefit Poweril õigus osaleda samade võimsustega teistel energiaturgudel. Kui Enefit Poweril õnnestub teenida teistelt turgudelt enam tulu võrreldes hanke pakkumuses eeldatuga, kujuneb talle saartalitusteenuse eest makstav summa turult teenitu võrra väiksemaks.



