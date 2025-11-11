Selskabsmeddelelse

Meddelelse nr. 64 – 2025

11. november 2025



ROCKWOOL nedjusterer forventningen til EBIT-margin for hele året 2025

Som følge af en uventet nedlukning af vores fabrik i Schweiz og de fortsat udfordrende markedsforhold særligt i Storbritannien, Canada og Rusland nedjusterer ROCKWOOL forventningerne til indtjeningen for 2025 som følger:

EBIT-marginen forventes at ende mellem 14 og 15 %, ændret fra tidligere forventet under 16 %.



Hoved- og nøgletal for 3. kvartal og de første ni måneder af 2025:

Omsætningen i de første ni måneder af 2025 udgjorde 2.910 mio. EUR, en stigning på én procent målt både i lokal valuta og rapporterede tal sammenlignet med sidste år. Opkøbene i 2024 havde en positiv effekt på to procentpoint.

Omsætningen i 3. kvartal 2025 udgjorde 963 mio. EUR, en stigning på 2 % målt i lokal valuta og 1 % i rapporterede tal sammenlignet med sidste år. Opkøbene i 2024 havde en positiv effekt på to procentpoint.

EBIT i de første ni måneder af 2025 faldt 11 % til 457 mio. EUR. EBIT-marginen udgjorde 15,7 %, et fald på 2,1 procentpoint sammenlignet med sidste år.

EBIT i 3. kvartal 2025 faldt 14 % til 150 mio. EUR. EBIT-marginen udgjorde 15,5 %, et fald på 2,6 procentpoint sammenlignet med 3. kvartal 2024.

Forventninger til 2025:

I oktober 2025 indtraf en produktionsrelateret hændelse på fabrikken i Flums i Schweiz, hvor smeltet sten flød ud på gulvet i produktionshallen. Produktionen er derfor indstillet mens der foretages reparationer og årsagen til hændelsen undersøges. Under nedlukningen dækkes leverancer til det schweiziske marked fra andre ROCKWOOL fabrikker. Renoverings‑ og importomkostninger vil have en negativ indvirkning på indtjeningen i 4. kvartal 2025. Forhandlinger med forsikringsselskaberne pågår, men en aftale forventes først at kunne indgås i begyndelsen af 2026.

Der er fortsat volatilitet og tøven på de globale markeder, idet de vanskelige forhold som følge af handelspolitisk usikkerhed og geopolitiske spændinger fortsætter. Især vores insoleringsforretning i Storbritannien oplevede flere uventede udfordringer i 3. kvartal 2025, da store tagprojekter blev aflyst eller udskudt, hvilket midlertidigt påvirker omsætning og indtjening. I starten af 4. kvartal er omsætningen i Storbritannien tilbage på normalt niveau. Endvidere er byggesektoren i Canada fortsat kraftigt påvirket af stigende inflation og handelsrelaterede spændinger som følge af toldsatser, hvilket har en væsentlig indvirkning på efterspørgslen. Vi forventer ikke en forbedring heraf på kort sigt. Nedgangen i Rusland fortsætter og har en stigende indvirkning på koncernens indtjening, som følge af faldende salgspriser og højere inflation end forventet.

På baggrund heraf forventer vi en EBIT‑margin for hele året 2025 på mellem 14 og 15 %, mod tidligere forventet en EBIT-margin på under 16 %.

Omsætningen forventes fortsat at være på niveau med sidste år, og investeringsniveauet fastholdes på omkring 450 mio. EUR eksklusive opkøb.

ROCKWOOL koncernen offentliggør de fulde resultater for 3. kvartal og de første ni måneder af 2025 den 26. november 2025.

