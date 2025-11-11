Ábyrgur rekstur, skattalækkanir og bætt lífsgæði Kópavogsbúa

 | Source: Kópavogsbær Kópavogsbær

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2026 var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn í dag, þriðjudaginn 11. nóvember.

Lykilatriði

  • Gert er ráð fyrir 290 milljón króna jákvæðri niðurstöðu A- og B-hluta
  • Ekki er gert ráð fyrir sölu byggingarréttar í áætlun bæjarins
  • Veltufé frá rekstri er fimm milljarða króna
  • Fasteignaskattar lækka áfram
  • Fasteignagjöld heimila eru með þeim lægstu á landsvísu
  • Heildarskuldir lækka að raunvirði
  • Skuldaviðmið lækkar og verður 79%
  • Fjárfest í leik- og grunnskólum samfara vaxandi bæjarfélagi
  • Fjármunum forgangsraðað í þágu barnafjölskyldna og eldri bæjarbúa
  • Frístundastyrkur barna og ungmenna hækkar í 70.000 krónur
  • Verkefnið „Virkni og vellíðan“ fyrir eldri íbúa eflt enn frekar

„Áætlun Kópavogsbæjar endurspeglar áherslur okkar sem byggir á því að bæta lífsgæði íbúa þar sem skattar eru lækkaðir og grunnþjónusta sett í forgang gagnvart barnafjölskyldum og eldri íbúum. Rekstur Kópavogsbæjar felur í sér ábyrgan rekstur þar sem heildarskuldir lækka að raunvirði, skuldahlutföll eru lág og fjárfest er í innviðum fyrir framtíð bæjarins. Áfram er áhersla lögð á að lækka fasteignaskatta á heimilin en fasteignagjöld í Kópavogi eru ein þau lægstu á höfuðborgarsvæðinu og meðal stærstu sveitarfélaga landsins. Til að standa vörð um ábyrgan rekstur verður áfram aðhalds gætt í rekstri og hagrætt fyrir viðbótarútgjöldum sem ekki teljast til grunnþjónustu. Kópavogsbær er ört stækkandi bæjarfélag og áframhaldandi uppbygging fram undan til að mæta þörfum okkar íbúa. Markviss skref verða stigin á árinu 2026 til að bæta þjónustu við íbúa með stafrænum lausnum. Áætlun okkar fyrir árið 2026 er í senn varfærin og ábyrg,“ segir Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs.

Jákvæður rekstur í traustu umhverfi

Gert er ráð fyrir að rekstrarniðurstaða samstæðunnar verði jákvæð sem nemur 290 milljónum og að niðurstaða A-hluta verði jákvæð um 128 milljónir. Ekki er gert ráð fyrir sölu byggingarréttar í fjárhagsáætlun þó áform séu um að lóðum verði úthlutað í Glaðheimum og víðar með tilheyrandi tekjum.

Veltufé frá rekstri er áætlað tæpir fimm milljarðar króna á samstæðu bæjarins sem endurspeglar það svigrúm sem reksturinn er að gefa til að standa undir framkvæmdum og afborgunum lána.

Skuldir eru hóflegar þrátt fyrir miklar framkvæmdir og skuldaviðmið 79% samkvæmt áætlun, sem er langt undir lögbundnu viðmiði. Heildarskuldir lækka að raunvirði.

Fjárhagsáætlun sýnir að fjárhagur bæjarins er mjög traustur. Áfram verður áhersla á að skapa rými til þess að forgangsraða í þágu grunnþjónustu í mennta- og velferðarmálum.

Íbúar Kópavogs verða 41.200 í árslok árinu 2026 og fjölgar um tæp 2%.

Fasteignaskattar með þeim lægstu á landinu

Þjóðhagspá Hagstofu Íslands gerir ráð fyrir að verðbólgan lækki og verði um 3,2% á árinu.

Á árinu 2026 verða álagningarhlutföll fasteignaskatta lækkuð sem fyrr og er það framhald af skattalækkunarferli sem hófst 2013. Á þetta bæði við um íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Í Kópavogi eru fasteignaskattar á heimili með þeim lægstu á landsvísu og fasteignagjöld hafa ekki hækkað að raunvirði undanfarin ár. Útsvarsprósentan helst óbreytt.

Eldri borgurum og örorkulífeyrisþegum er veittur afsláttur af fasteignasköttum í hlutfalli við tekjur líkt og undanfarin ár.

Gjaldskrár taka mið af uppreiknaðri vísitölu samkvæmt vísitölum Hagstofu Íslands í hlutfalli við vægi einstakra kostnaðarliða í rekstri. Þær eru endurskoðaðar að jafnaði tvisvar til fjórum sinnum á ári en þetta fyrirkomulag var tekið upp árið 2023.

Velferð og menntun í barnvænu sveitarfélagi

Á árinu 2026 verður rík áhersla á málefni leik- og grunnskóla og á að halda úti góðri velferðarþjónustu. Kópavogur er barnvænt sveitarfélag og verkefni sveitarfélagsins taka mið af því. Kópavogsbær kynnti í haust sextán aðgerðir til umbóta í grunnskólum bæjarins og verður markvisst unnið áfram að útfærslum sem tengjast þeim. Meðal aðgerða er innleiðing læsisáætlunar og er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun næsta árs að bókasöfn verða efld með fjölgun stöðugilda og auknu fjármagni til bókakaupa.

Lögð verður áhersla á að samstarf í kringum börn og fjölskyldur sé í skýrum farvegi og að barnið sé hjartað í kerfinu með áframhaldandi þátttöku í innleiðingu farsældarlaga.

Frístundastyrkur barna og ungmenna hækkar úr 64 þúsund krónur í 70 þúsund krónur. Áfram mun Kópavogsbær bjóða uppá heimgreiðslur til foreldra sem hækka í 115.810 krónur og styrkur til dagforeldra hækkar einnig.

Boðið verður upp á helgaropnun í félagsmiðstöðvum eldra fólks með það að markmiði að draga úr einmanaleika og einangrun en góð reynsla hefur verið á tilraunaverkefni um helgaropnun.

Opnunartími félagsmiðstöðva barna í 5. til 7. bekk verður lengdur og sama á við um félagsmiðstöðvar á unglingastigi. Þetta er í samræmi við tillögur barnaþingmanna og ungmennaráðs.

Hafist verður handa við undirbúning að stofnun sameiginlegs vistheimilis Barnaverndar í samstarfi við Hafnarfjörð.

Nýir leik- og grunnskólar í byggingu

Umfangsmiklar framkvæmdir á vegum bæjarins eru áætlaðar á næsta ári og áfram tryggt að innviðir mæti þörfum bæjarbúa og viðhaldi eigna sé vel sinnt.

Framkvæmdir á nýbyggingu leikskóla við Skólatröð standa yfir og eru áætluð verklok vorið 2026. Á næstu þremur árum er áætlað að verja um tveimur milljörðum króna í nýbyggingu leikskóla og endurnýjun leikskólalóða. Undirbúningur á nýjum leikskóla við Naustavör og leik- og grunnskóla í nýju hverfi við Vatnsendahvarf hefur staðið yfir og hefjast framkvæmdir á næsta ári. Þá verða grunnskólalóðir endurnýjaðar samkvæmt áætlun.

Þá hefjast umfangsmiklar framkvæmdir við aðalvöll HK og nýja stúku.

Um 1,4 milljörðum króna verður varið í gatnagerð, veitur og skipulagsmál á næsta ári. Hafin verður skipulagsvinna í Vatnsvík og Vatnsendahlíð á árinu. Samhliða fjölgun íbúða í sveitafélaginu verður umtalsverðum fjármunum varið í gatnagerð í nýjum og eldri hverfum bæjarins.

Umbætur og þróun í stjórnsýslu, miðlun og menningu

Unnið er að umbótum sem hafa það meginmarkmið að bæta stjórnsýslu og þjónustu bæjarins við íbúa með áherslu á stafræna þróun, skilvirka miðlun og öflugt menningarstarf. Þá verður gervigreind hagnýtt til þess að efla þjónustu og auka skilvirkni.

Fjölmenningarlegir viðburðir verða áfram efldir í menningarhúsunum sem og viðburðir fyrir eldri borgara auk áframhaldandi vinnu við þróun Náttúrustofu. Á nýju ári er farið í markaðssókn í Salnum með áherslu á ráðstefnuhald sem skerðir ekki kjarnastarfsemi Salarins í tónleikahaldi.

Með fjárhagsáætlun 2026 er einnig lögð fram þriggja ára áætlun áranna 2027, 2028 og 2029 til fyrri umræðu.

Viðhengi


Attachments

1. Fjárhagsáætlun 2026-fyrri 5. Þriggja ára áætlun Kópavogsbæjar 2027-2029.

Recommended Reading

  • August 28, 2025 08:45 ET | Source: Kópavogsbær
    Jákvæð afkoma og sterkur rekstur

    Árshlutareikningur Kópavogsbæjar 2025 var lagður fram í bæjarráði Kópavogs í morgun, fimmtudaginn 28. ágúst. Rekstrarniðurstaða samstæðu Kópavogsbæjar er jákvæð um 599 milljónir en gert hafði verið...

    Read More
    Jákvæð afkoma og sterkur rekstur