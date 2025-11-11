SKAGI: Flöggun Íslandsbanki hf.

Sjá meðfylgjandi flöggunartilkynningu:
Viðhengi
| Source: Skagi hf Skagi hf
Sjá meðfylgjandi flöggunartilkynningu:
Viðhengi
Grunnrekstur samstæðu styrkist áfram Tilkynnt um samrunaviðræður við Íslandsbanka Afkoma 3F og 9M 2025 hjá samstæðu Skaga hf. Helstu lykiltölur 3F 2025 Samstæðan Hagnaður eftir skatta nam 717...Read More
Skagi mun birta uppgjör þriðja ársfjórðungs 2025 eftir lokun markaða þann 29. október næstkomandi. Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta vegna uppgjörsins verður haldinn samdægurs 29....Read More