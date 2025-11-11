Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) Mengeluarkan Pembaruan Investor yang Menyoroti Pertumbuhan Pendapatan yang Berkelanjutan, Kemitraan Strategis, dan Ekspansi Global

PHILADELPHIA, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), pemimpin dalam teknologi monetisasi data, kredensialisasi, dan keterlibatan digital, hari ini merilis Pembaruan Investor. Dokumen tersebut memaparkan perkembangan penting terkait kinerja keuangan, platform teknologi, dan jangkauan internasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan upaya DVLT untuk terus memperluas kehadirannya dalam ekonomi berbasis bukti global.

Kemajuan terbaru Datavault mencerminkan komitmennya dalam menciptakan nilai tambah yang dapat diukur bagi pemegang saham melalui inovasi, kemitraan, dan pertumbuhan yang terverifikasi. Sorotan berikut merangkum tonggak pencapaian dan inisiatif yang sedang berlangsung hingga kuartal keempat 2025 dan memasuki 2026.

Prospek Modal & Keuangan

Pendapatan yang diakui pada kuartal kedua 2025: mencapai $1,7 juta, mencatat pertumbuhan sekitar 467% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

mencapai $1,7 juta, mencatat pertumbuhan sekitar 467% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Panduan 2026: Menargetkan pendapatan tahunan sebesar $40 juta–$50 juta, yang didorong oleh divisi akustik dan ilmu data.

Menargetkan pendapatan tahunan sebesar $40 juta–$50 juta, yang didorong oleh divisi akustik dan ilmu data. Keuangan: Menandatangani perjanjian investasi strategis senilai $150 juta dengan Scilex Holdings, yang akan diselesaikan setelah mendapat persetujuan pemegang saham.

Menandatangani perjanjian investasi strategis senilai $150 juta dengan Scilex Holdings, yang akan diselesaikan setelah mendapat persetujuan pemegang saham. Likuiditas: Mengajukan pendaftaran Formulir S-3 berkelanjutan guna meningkatkan fleksibilitas dan mendukung infrastruktur pasar modal.

Kemitraan Strategis & Perizinan

Korea Aerospace University (KAU): Nota Kesepahaman (MoU) telah ditandatangani untuk proyek percontohan digital di bidang kredensialisasi, simulasi, dan inovasi kedirgantaraan dengan memanfaatkan teknologi kuantum dan kembaran digital.

Nota Kesepahaman (MoU) telah ditandatangani untuk proyek percontohan digital di bidang kredensialisasi, simulasi, dan inovasi kedirgantaraan dengan memanfaatkan teknologi kuantum dan kembaran digital. Kerja Sama Tingkat Atas: Komitmen sumber daya bernilai jutaan dolar untuk menyediakan dukungan di bidang teknik, teknologi kuantum, dan strategi masuk ke dalam pasar guna mempercepat pengembangan platform.

Komitmen sumber daya bernilai jutaan dolar untuk menyediakan dukungan di bidang teknik, teknologi kuantum, dan strategi masuk ke dalam pasar guna mempercepat pengembangan platform. Burke Products: Kemitraan pertahanan kelas satu yang mengintegrasikan teknologi Datavault ke dalam aplikasi kedirgantaraan dan pertahanan yang krusial bagi misi.

Kemitraan pertahanan kelas satu yang mengintegrasikan teknologi Datavault ke dalam aplikasi kedirgantaraan dan pertahanan yang krusial bagi misi. Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX): Lisensi eksklusif senilai $10 juta secara global untuk mentokenisasi dan memonetisasi aset data genom, DNA, dan terapeutik.

Lisensi eksklusif senilai $10 juta secara global untuk mentokenisasi dan memonetisasi aset data genom, DNA, dan terapeutik. Didirikan untuk bursa hak cipta komedi dan data: Diluncurkan di Rodney’s Comedy Club di mana Datavault AI akan menerapkan platform kredensialisasi VerifyU, sistem penghargaan blockchain Joke Token, dan teknologi data melalui suara ADIO® dalam lingkungan hiburan langsung. Aktivasi ini juga akan menampilkan rangkaian produk hologram perusahaan, DVHolo, yang didukung oleh ADIO® dan dikembangkan bekerja sama dengan mitra industri terkemuka.



Pengembangan Teknologi & Produk

Platform VerifyU™: Diluncurkan untuk mengatasi tantangan verifikasi identitas dan kredensial dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI).

Diluncurkan untuk mengatasi tantangan verifikasi identitas dan kredensial dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI). Agen AI (DataScore®, DataValue®): Diterapkan bersama mitra industri tingkat atas untuk mendukung alur kerja valuasi dan monetisasi data perusahaan.

Diterapkan bersama mitra industri tingkat atas untuk mendukung alur kerja valuasi dan monetisasi data perusahaan. Penerimaan Audio QR SyncIN: Menambahkan teknologi penangkapan data yang dipicu oleh audio yang dipatenkan ke dalam portofolio produk Datavault.

Menambahkan teknologi penangkapan data yang dipicu oleh audio yang dipatenkan ke dalam portofolio produk Datavault. Bursa Independen: Information Data Exchange®, NIL Exchange®, dan pasar terkait telah didirikan dan sedang menuju aktivasi.

Posisi Pasar & Momentum Merek

Liputan oleh media keuangan global telah menempatkan Datavault sebagai pemimpin terdepan di sektor monetisasi data “AI + Web3”.

telah menempatkan Datavault sebagai pemimpin terdepan di sektor monetisasi data “AI + Web3”. Peluncuran X Club: Kerja sama dengan Nature’s Miracle Holdings dan Harrison Global untuk menghubungkan anggota komunitas XRP global melalui sistem pembayaran dan interaksi berbasis blockchain.

Pembaruan Bursa

Kemajuan regulasi dan operasional terus berlanjut untuk jajaran bursa independen milik Datavault.

Tahap awal tokenisasi aset dunia nyata (real world assets, RWA) dimulai pada kuartal ke-4 2025

Divisi Ilmu Akustik

Ekspansi divisi fokus pada monetisasi data suara dan spasial melalui AI dan analitik akustik.

Produk yang terintegrasi dengan WiSA diposisikan untuk membuka saluran komersial baru di bidang audio, media, dan elektronik konsumen.

Acara & Jangkauan Global

Dream Bowl 2026: Pengumuman distribusi Koin Dream Bowl, yang ditargetkan selesai pada akhir tahun, dikembangkan bekerja sama dengan Scilex Holding Company.

Pengumuman distribusi Koin Dream Bowl, yang ditargetkan selesai pada akhir tahun, dikembangkan bekerja sama dengan Scilex Holding Company. Korea Showcase: Demonstrasi teknologi ADIO milik Datavault dan interaksi dengan mitra internasional.

Demonstrasi teknologi ADIO milik Datavault dan interaksi dengan mitra internasional. Kehadiran Global: Kantor pusat dunia di Pennsylvania memberikan akses langsung ke Kota New York dan Washington, D.C.

Kantor pusat dunia di Pennsylvania memberikan akses langsung ke Kota New York dan Washington, D.C. Penjualan dan kegiatan promosi aktif dilakukan di Zurich, London, Taiwan, Jepang, Korea, Hong Kong, serta pasar AS, termasuk Atlanta (monetisasi data) dan Portland (monetisasi akustik).

Eksekusi, Ekspansi, dan Bukti yang Bergerak

Perjalanan Datavault AI hingga 2025 dan memasuki 2026 mencerminkan sebuah perusahaan yang tidak sekadar mengejar tren sesaat, melainkan fokus pada pembangunan infrastruktur. Setiap pencapaian, mulai dari dukungan teknik kelas dunia, ekspansi divisi ilmu akustik, dan pembentukan bursa data independen, semakin memperkuat fondasi sebuah perusahaan global yang dapat diskalakan.

Platform inti perusahaan dalam bidang monetisasi data, verifikasi kredensial, dan analitik berbasis AI terus menarik berbagai industri baru yang menuntut kinerja terukur serta hasil yang dapat diandalkan. Dengan berkembangnya saluran komersial di Amerika Utara, Eropa, dan Asia, Datavault mengubah teknologi menjadi kemajuan nyata dan kemitraan menjadi nilai yang berkelanjutan.

Perusahaan menekankan bahwa pencapaian ini lebih dari sekadar kemajuan triwulanan. Pencapaian tersebut membentuk kerangka dasar ekonomi yang tangguh dan berbasis bukti, yang dibangun atas dasar keaslian dan transparansi.

“Misi kami selalu membangun sistem operasi untuk data terverifikasi dalam ekonomi berbasis bukti,” ujar Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer Datavault AI Inc. “Setiap kemitraan, setiap platform, dan setiap laporan 8-K (laporan peristiwa penting perusahaan) yang kami ajukan menjelaskan hal yang sama: momentum yang didukung oleh hasil terukur. Kami sedang melaksanakan inisiatif di berbagai industri secara bersamaan, mengubah cara nilai diciptakan dan dipercaya di era digital. Peluang yang ada di hadapan kita nyata, dan fokus kami tetap teguh dalam mengubah inovasi menjadi pendapatan dan menjadikan bukti sebagai tolok ukur kinerja.”

Datavault AI terus bergerak dari visi menuju validasi, memperluas teknologi, memperkuat kemitraan, dan membangun arsitektur bagi ekonomi digital terverifikasi masa depan.

Di Datavault, bukti bukan sekadar hasil akhir. Itu adalah produknya.

Datavault AI akan melakukan presentasi secara langsung sebelum pembukaan pasar pada hari Senin, 17 November 2025, untuk membahas kinerja triwulanan dan pembaruan operasional.

Tentang Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman, valuasi, dan monetisasi aset data berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi dalam menyediakan solusi untuk persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk pelisensian perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, Pennsylvania. Pelajari selengkapnya tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan berwawasan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan bukan merupakan pernyataan fakta historis dan mungkin disertai kata-kata yang menyiratkan peristiwa atau hasil di masa depan, seperti “meyakini,” “mungkin,” “akan,” “memperkirakan,” “melanjutkan,” “mengantisipasi,” “bermaksud,” “mengharapkan,” “seharusnya,” “akan,” “merencanakan,” “memprediksi,” “berpotensi,” “sepertinya,” “berupaya,” “masa depan,” “pandangan,” atau variasi dari kata-kata semacam itu, atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa.

Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pernyataan terkait peristiwa di masa depan, prospek keuangan dan target pendapatan Datavault AI, termasuk panduan 2026 sebesar $40 juta hingga $50 juta, kemitraannya dengan Scilex Holding Company, Burke Products, dan Korea Aerospace University, pengembangan dan komersialisasi teknologi VerifyU, DataScore, DataValue, DVHOLO, dan ADIO, pertumbuhan berkelanjutan divisi ilmu akustik dan integrasi terkait WiSA, kemajuan bursa independennya, termasuk Information Data Exchange® dan NIL Exchange®, rencana acara Dream Bowl 2026 dan potensi distribusi Koin Dream Bowl, perluasan jangkauan penjualan dan operasional di pasar global, serta inisiatif strategis, teknologi, dan komersialisasi lainnya.

Pernyataan ini juga mencakup referensi terkait kemitraan dan kerja sama Datavault AI dengan pihak ketiga, besarnya peluang ekonomi bagi Datavault AI melalui kemitraan dan kerja sama tersebut, potensi Datavault AI untuk memperluas platform verifikasi kredensial VerifyU dan teknologi keterlibatan ADIO di luar bidang akademik dan bisnis ke sektor hiburan dan kehidupan malam, strategi bisnis Datavault AI, tujuan jangka panjang, serta rencana komersialisasi, teknologi saat ini maupun yang akan datang, pengembangan yang direncanakan dan kemungkinan didapatkannya persetujuan, potensi penerimaan pasar dan peluang pasar terkait, serta pernyataan lain yang bukan merupakan fakta historis.

Berbagai pernyataan ini didasarkan pada ekspektasi manajemen saat ini dan bukan merupakan prediksi kinerja sebenarnya. Pernyataan berwawasan ke depan ini disediakan hanya untuk tujuan ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk berfungsi, serta tidak boleh dijadikan dasar oleh investor mana pun, sebagai jaminan, kepastian, prediksi, atau pernyataan fakta atau probabilitas yang pasti. Peristiwa dan kondisi sebenarnya sulit atau bahkan tidak mungkin diprediksi dan akan berbeda dari asumsi yang ada. Banyak peristiwa dan kondisi sebenarnya berada di luar kendali Datavault AI.

Berbagai pernyataan ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah risiko dan ketidakpastian terkait bisnis Datavault AI, dan hasil sebenarnya dapat berbeda secara signifikan. Risiko dan ketidakpastian ini mencakup, namun tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, politik, dan bisnis secara umum; kemampuan Datavault AI untuk mencapai manfaat dari transaksi yang dipertimbangkan berdasarkan kemitraan dan kolaborasinya, termasuk hasil keuangan dan operasional di masa depan; risiko terkait potensi distribusi koin meme; risiko terkait keputusan dari setiap proses hukum yang mungkin diajukan terhadap para pihak sehubungan dengan kemitraan dan kerja sama perusahaan; risiko bahwa kemitraan dan kerja sama perusahaan dapat mengganggu rencana dan operasional saat ini; kemampuan Datavault AI untuk mengembangkan dan berhasil memasarkan teknologi; kemampuan Datavault AI untuk tumbuh, mengelola pertumbuhan secara menguntungkan, dan mempertahankan karyawan kunci; risiko bahwa kemungkinan teknologi yang dikembangkan Datavault AI tidak berkembang atau tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai jadwal yang diharapkan atau sama sekali; risiko terkait ketidakpastian jalur regulasi; risiko bahwa Datavault AI telah melebih-lebihkan ukuran pasar target, kesediaan untuk mengadopsi teknologi baru, atau potensi kemitraan; risiko bahwa hasil sebelumnya mungkin tidak dapat direplikasi; risiko regulasi dan kekayaan intelektual; risiko terkait pelaksanaan kemitraan dan perjanjian lisensi baru, termasuk dengan IBM, Scilex Holding Company, Burke Products, dan Korea Aerospace University; risiko yang terkait dengan komersialisasi bursa Datavault AI dan inisiatif ilmu akustik; serta risiko terkait penerimaan pasar terhadap acara dan token seperti Koin Dream Bowl.

Mungkin terdapat risiko tambahan yang saat ini belum diketahui oleh Datavault AI atau yang saat ini dianggap tidak signifikan oleh Datavault AI, yang juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, pernyataan berwawasan ke depan mencerminkan ekspektasi, rencana, atau perkiraan Datavault AI mengenai peristiwa di masa depan dan pandangannya per tanggal komunikasi ini. Datavault AI mengantisipasi bahwa peristiwa dan perkembangan selanjutnya akan menyebabkan penilaian semacam itu mengalami perubahan. Meskipun Datavault AI dapat memilih untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini suatu saat di masa mendatang, Datavault AI secara spesifik menyangkal segala kewajiban untuk melakukannya. Pernyataan berwawasan ke depan ini tidak boleh dianggap mewakili penilaian Datavault AI pada tanggal mana pun setelah tanggal komunikasi ini. Oleh karena itu, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini.

