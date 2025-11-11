データボルトAI (Datavault AI)(NASDAQ: DVLT)、継続的な収益成長、戦略的提携、グローバル展開を強調する投資家向けアップデートを発表

フィラデルフィア発, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ収益化、認証、デジタルエンゲージメント技術のリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (NASDAQ: DVLT) は本日、グローバルプルーフエコノミーにおけるプレゼンスを拡大し続ける同社の財務実績、技術プラットフォーム、国際的事業展開に関する主要な動向を詳述した投資家向けアップデートを発表した。

データボルトAIの最近の進展は、イノベーション、提携、および確かな成長を通じて、測定可能な株主価値を創出するという同社の姿勢を反映している。 以下のハイライトは、2025年第4四半期から2026年にかけて達成したマイルストーンおよび進行中の取り組みをまとめたものである。

資本および財務見通し

2025年第2四半期の収益認識： 170万米ドル (約2億6,082万円) で、2024年第2四半期比で約467％の増加となった。

170万米ドル (約2億6,082万円) で、2024年第2四半期比で約467％の増加となった。 2026年のガイダンス： 音響科学部門およびデータサイエンス部門により、年間収益4,000万〜5,000万米ドル (約61億3,600万〜76億7,000万円) を目標としている。

音響科学部門およびデータサイエンス部門により、年間収益4,000万〜5,000万米ドル (約61億3,600万〜76億7,000万円) を目標としている。 資金調達： サイレックス・ホールディングス (Scilex Holdings) との1億5,000万米ドル (約230億1,000万円) の戦略的投資契約を締結し、株主の承認を得て契約を完了する。

サイレックス・ホールディングス (Scilex Holdings) との1億5,000万米ドル (約230億1,000万円) の戦略的投資契約を締結し、株主の承認を得て契約を完了する。 流動性： 柔軟性を高め、資本市場インフラを支援するため、フォームS-3シェルフ登録届出書を提出した。

戦略的提携およびライセンス供与

韓国航空大学 (Korea Aerospace University) (KAU)： 量子およびデジタルツイン技術を活用したデジタルパイロット認証、シミュレーション、航空宇宙イノベーションに関する基本合意書 (MOU) を締結した。

量子およびデジタルツイン技術を活用したデジタルパイロット認証、シミュレーション、航空宇宙イノベーションに関する基本合意書 (MOU) を締結した。 トップティア協業： プラットフォーム加速のため、エンジニアリング、量子、市場開拓サポートを提供する数百万米ドル規模のリソースコミットメント。

プラットフォーム加速のため、エンジニアリング、量子、市場開拓サポートを提供する数百万米ドル規模のリソースコミットメント。 バーク・プロダクツ (Burke Products)： データボルトの技術をミッションクリティカルな航空宇宙および防衛アプリケーションに統合するTier-1防衛提携。

データボルトの技術をミッションクリティカルな航空宇宙および防衛アプリケーションに統合するTier-1防衛提携。 サイレックス・ホールディング・カンパニー (Scilex Holding Company) (NASDAQ: SCLX)： ゲノム、DNA、治療データ資産をトークン化および収益化するための1,000万米ドル (約15億3,400万円) の全世界独占的ライセンス。

ゲノム、DNA、治療データ資産をトークン化および収益化するための1,000万米ドル (約15億3,400万円) の全世界独占的ライセンス。 コメディ著作権およびデータ交換の拠点を設立： ロドニーズ・コメディクラブ (Rodney’s Comedy Club) にてローンチし、データボルトAIはライブエンターテインメント環境全体でVerifyU認証プラットフォーム、ジョーク・トークン (Joke Token) ブロックチェーン報酬システム、ADIO®音声データ伝送技術を導入する。 また、このアクティベーションでは、ADIO®を基盤とし、業界をリードするパートナーと共同開発したホログラム製品スイート「DVHolo」も披露される。



技術および製品開発

VerifyU™プラットフォーム： ブロックチェーンおよびAIを活用し、IDおよび認証情報の検証の課題に対応するためにローンチされた。

ブロックチェーンおよびAIを活用し、IDおよび認証情報の検証の課題に対応するためにローンチされた。 AIエージェント (DataScore®、DataValue®)： エンタープライスデータ評価および収益化ワークフロー向けに、業界トップクラスの企業と共同で導入された。

エンタープライスデータ評価および収益化ワークフロー向けに、業界トップクラスの企業と共同で導入された。 シンクインオーディオQR (SyncIN Audio QR) 取得： 特許取得済みのオーディオトリガーデータキャプチャ技術をデータボルトAIの製品ポートフォリオに追加する。

特許取得済みのオーディオトリガーデータキャプチャ技術をデータボルトAIの製品ポートフォリオに追加する。 独立取引所： インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®)、NILエクスチェンジ (NIL Exchange®)、および関連マーケットプレイスが設立され、稼働開始に向けて進展している。

市場ポジショニングおよびブランドの勢い

世界的な金融メディアによる報道により： データボルトAIは、「AI＋Web3」データ収益化分野における先駆者として位置付けられている。

データボルトAIは、「AI＋Web3」データ収益化分野における先駆者として位置付けられている。 Xクラブ (X Club) の立ち上げ： ネイチャーズ・ミラクル・ホールディングス (Nature’s Miracle Holdings) およびハリソン・グローバル (Harrison Global) と提携し、ブロックチェーンベースの決済およびエンゲージメントを通じて、世界中のXRPコミュニティメンバーを結び付ける。

取引所の最新情報

データボルトAIの独立取引所群では、規制面および運営面での進展が続いている。

実世界資産 (RWA) の初回トークン化は2025年第4四半期に開始される。

音響科学部門

同部門の拡大は、AIおよび音響分析を通じて音と空間データを収益化することに重点を置いている。

WiSA統合製品は、オーディオ、メディア、民生用電子機器の分野において新たな商業チャネルを開拓するものとして位置付けられている。

イベントおよびグローバル展開

ドリームボウル2026 (Dream Bowl 2026)： サイレックス・ホールディング・カンパニーとの提携により開発した、年末を目標としたドリームボウルコイン (Dream Bowl Coin) の配布を発表した。

サイレックス・ホールディング・カンパニーとの提携により開発した、年末を目標としたドリームボウルコイン (Dream Bowl Coin) の配布を発表した。 韓国ショーケース： データボルトのADIO技術および国際パートナーとの連携のデモンストレーション。

データボルトのADIO技術および国際パートナーとの連携のデモンストレーション。 グローバル拠点： ペンシルベニア州にある世界本社は、ニューヨーク市およびワシントンD.C.への直接アクセスを提供している。

ペンシルベニア州にある世界本社は、ニューヨーク市およびワシントンD.C.への直接アクセスを提供している。 チューリッヒ、ロンドン、台湾、日本、韓国、香港、米国市場（アトランタ（データ収益化）およびポートランド（音響収益化）を含む）で積極的な販売およびアウトリーチを実施 。

実行、拡大、および実践の証拠

データボルトAIの2025年から2026年にかけての軌跡は、誇大宣伝を追うのではなく、インフラを構築する企業であることを反映している。 世界クラスのエンジニアリング支援から、音響科学部門の拡大、独立データ取引所の構築に至るまで、それぞれのマイルストーンがスケーラブルでグローバルな企業の基盤を強化している。

データ収益化、認証情報検証、AI駆動型分析といった同社の各コアプラットフォームは、測定可能なパフォーマンスと信頼できる結果を求める新たな業界を惹きつけ続けている。 北米、欧州、アジアでの商業パイプラインの拡大により、データボルトはテクノロジーを牽引力へ、提携を継続的な価値へと転換しつつある。

同社は、これらの成果は単なる四半期ごとの進捗以上のものであると強調している。 それらは、真正性と透明性を基盤とする、持続可能で実証に基づく経済の青写真となるものである。

「当社の使命は常に、プルーフエコノミーにおいて検証済みデータのためのオペレーティングシステムを構築することでした」と、データボルトAIの最高経営責任者であるナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は述べている。「すべての提携、すべてのプラットフォーム、そして当社が提出するすべての8-Kが同じ物語を語っています。それは、測定可能な成果に裏打ちされた勢いです。 当社は複数の業界にまたがって同時に事業を展開し、デジタル時代における価値の創出と信頼のあり方を変革しています。 私たちの前にある機会は現実のものであり、イノベーションを収益へ、プルーフをパフォーマンスへと変えることに引き続き注力してまいります。」

データボルトAIは、ビジョンから検証へと進み、テクノロジーを拡張し、提携を強化し、明日のデジタル検証済み経済のアーキテクチャを構築し続けている。

データボルトにおいて、証明とは単なる成果ではなく、 製品そのものなのである。

データボルトAIは、2025年11月17日 (月) に市場前ライブでプレゼンテーションを行い、四半期業績および運営の最新情報について説明する。

データボルトAIについて

データボルトAITM (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 データボルトAIに関する詳細は、 www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれており、リスクおよび不確実性を伴う。 将来の見通しに関する記述とは、過去の事実ではない記述であり、「信じる」、「かもしれない」、「であろう」、「推定する」、「継続する」、「予想する」、「意図する」、「期待する」、「すべきである」、「だろう」、「計画する」、「予測する」、「可能性がある」、「思われる」、「模索する」、「将来」、「見通し」といった予想される将来の出来事または結果を伝える語句、またはこれらに類する意味を持つ表現を伴うことがある。

これらの将来の見通しに関する記述には、将来の出来事、Datavault AI の財務見通しおよび収益目標 (2026年のガイダンスとして4,000万〜5,000万米ドル (約61億3,600万〜76億7,000万円) を含む)、サイレックス・ホールディング・カンパニー、バーク・プロダクツ、および韓国航空大学との提携、VerifyU、DataScore、DataValue、DVHOLO、およびADIO技術の開発および商業化、音響科学部門の継続的成長およびWiSA関連の統合、インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) およびNILエクスチェンジ (NIL Exchange®) を含む独立取引所の進捗状況、計画中のドリームボウル2026イベントおよびドリームボウルコイン配布の可能性、グローバル市場における販売および運営基盤の拡大、ならびにその他の戦略的、技術的、商業化の取り組みに関する記述が含まれるが、これらに限定されるものではない。

これらの将来の見通しに関する記述には、データボルトAIの第三者との提携および協業、これらの提携および協業に基づくデータボルトAIにとっての経済的機会の規模、VerifyU認証プラットフォームおよびADIOエンゲージメント技術を学術・企業分野からエンターテインメントおよびナイトライフ分野へ拡大する可能性、データボルトAIの事業戦略、長期的目標および商業化計画、現在および将来の技術、計画中の開発および承認の可能性、市場での受容および関連する市場機会の可能性、ならびに過去の事実ではないその他の記述が含まれる。

これらの記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、実際の業績を予測するものではない。 これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的で提供されており、事実や確率についての保証、確約、予測、または最終的な記述としての役割を果たすことを意図したものではないため、投資家は信頼すべきではない。 実際の出来事や状況は予測が困難または不可能であり、想定とは異なる場合がある。 実際の出来事や状況の多くは、データボルトAIの支配の及ばないものである。

これらの記述は、データボルトAIの事業に関する多数のリスクおよび不確実性が伴い、実際の結果は大きく異なる可能性がある。 これらのリスクおよび不確実性には、一般的な経済、政治、事業環境、データボルトAIが提携および協業に基づく検討されている取引から利益を実現する能力(将来の財務および営業成績を含む)、ミームコイン配布の可能性に関するリスク、同社の提携および協業に関連して当事者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果に関するリスク、同社の提携および協業が現在の計画および業務を妨げるリスク、データボルトAIが技術を開発し、上手く販売する能力、データボルトAIが収益を上げながら成長し、成長を管理し、主要な従業員を維持する能力、データボルトAIが開発する潜在的な技術が想定した期間内に進展しないか、必要な承認を全く取得できないリスク、規制経路の不確実性に関するリスク、データボルトAIがターゲット市場の規模、新技術の採用意欲、または提携を過大評価しているリスク、過去の成果が再現されないリスク、規制および知的財産に関するリスク、IBM、サイレックス・ホールディング・カンパニー、バーク・プロダクツ、および韓国航空大学との提携およびライセンス契約を含む新たな提携およびライセンス契約の実行に関するリスク、データボルトAIの取引所および音響科学分野の取り組みの商業化に伴うリスク、ならびにドリームボウルコインなどのイベントおよびトークンの市場での受容に関するリスクが含まれるが、これらに限定されるものではない。

データボルトAIが現時点で把握していないリスクや、現時点では重要性が低いと考えているリスクが存在する可能性があり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれる結果と異なる可能性もある。 加えて、将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーション日現在における、データボルトAIの将来の出来事に関する期待、計画または予測および見解を反映している。 データボルトAIは、その後の出来事および進展により、これらの評価が変化するものと予想している。 ただし、データボルトAIは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性があるが、その義務を明確に否認する。 これらの将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付以降におけるデータボルトAIの評価を表すものとして依拠されるべきではない。 したがって、投資家はこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意されたい。

